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Сообщество Урбанистика всякая 468 постов • 133 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Урбанистика всякая 
Что же такое с этими маркетологами?

Что же такое с этими маркетологами? (40 фото)

Автор:
26 января 2021 20:41
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Юмор   город   маркетинг   приколы из мира маркетинга   угарная реклама   эстетика   
2824
40
Подумайте тысячу раз, прежде чем говорить о маркетологах как о ненужной профессии! Даже если её представитель недорабатывает на своего начальника, он многократно повышает нам настроение! Убедитесь:
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Метки: Юмор   город   маркетинг   приколы из мира маркетинга   угарная реклама   эстетика   
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11  комментариев
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5k
citrus1 4 часа назад
Вы думаете назвать киоск или СТО приглашают маркетологов, Просто хозяева мелкого бизнеса считают себя большими приколистами (креативными это не о них )
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263
Schumacher 4 минуты назад
Комментарий к фото
познай силу звездного чебурека
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3k
Шура ОсЕчкин 38 минут назад
Сослепу прочитал адрес как - проспект ВетеРИНАров)))
Сослепу прочитал адрес как - проспект ВетеРИНАров)))
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12k
_delphin_ Час назад
Комментарий к фото
А эта вполне себе.
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12k
_delphin_ Час назад
Комментарий к фото
Витрина дело говорит.
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12k
_delphin_ Час назад
Комментарий к фото
Прилавок пестеть не будет...
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12k
_delphin_ Час назад
Комментарий к фото
Не брат ты мне, гнида черножопая. (с)
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16k
Anna 3 часа назад
не работает ларёк, потому что рагнарёк
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10k
Хью́берт 3 часа назад
Интересно, сколько раз в день у них наждачку тырят.
Интересно, сколько раз в день у них наждачку тырят.
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1k
z1380 3 часа назад
Чёт совсем загрустил..
Реально не та Страна......
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65k
Вит Вит z1380 Час назад
Эстонец???
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