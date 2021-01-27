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Сообщество Урбанистика всякая 470 постов • 133 подписчика подписаться
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Тут явно происходит что-то очень странное!

Тут явно происходит что-то очень странное! (30 фото)

Автор:
27 января 2021 21:39
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Юмор   город   приколы   странное   эстетика   
3256
30

Если просто прогуливаться по городам, то можно встретить очень много необычного, главное — внимательно смотреть! Эта подборка как раз об этом, внимательно смотрим:

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Метки: Юмор   город   приколы   странное   эстетика   
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12k
Corvus Corax 12 часов назад
"Будем надеется, что это не фотошоп"

Жар-Птица над Великим Новгородом. (с) мой. И это - не фотошоп!

"Будем надеется, что это не фотошоп" Жар-Птица над Великим Новгородом. (с) мой. И это - не фотошоп!
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29k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
ох уж эти "гениальные" подписи к фото
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682
192-й 10 часов назад
Из последнего вагона вдруг посыпалось зерно...
Из последнего вагона вдруг посыпалось зерно...
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11k
Анатолий Соколов 11 часов назад
семь раз отмерь - один отрежь ... про причину появления гигантской мебели даже в Ералаше сюжет был ...
семь раз отмерь - один отрежь ... про причину появления гигантской мебели даже в Ералаше сюжет был ...
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3k
kappaneed 11 часов назад
Облако-птица фотошоп, давно развенчаный фейк
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1k
Владимир kappaneed Час назад
Обычное облако. Если делают фотошоп, то там прям конкретно видны очертания животного.
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