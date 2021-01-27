Тут явно происходит что-то очень странное!

Если просто прогуливаться по городам, то можно встретить очень много необычного, главное — внимательно смотреть! Эта подборка как раз об этом, внимательно смотрим:
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Жар-Птица над Великим Новгородом. (с) мой. И это - не фотошоп!