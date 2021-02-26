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Маркетологи, АЛЛО!

Маркетологи, АЛЛО! (20 фото)

Автор:
26 февраля 2021 21:49
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Юмор   город   интернет   маркетинг   мемы   реклама   смешно   эстетика   
692
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Чтобы товар хорошо продавался, реклама должна быть либо слишком хорошей, либо слишком плохой. И второй вариант выглядит очень привлекательным: доступен большему количеству людей, а эффект не хуже!
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Метки: Юмор   город   интернет   маркетинг   мемы   реклама   смешно   эстетика   
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1  комментарий
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ПаганецЪ 3 часа назад
Неграмотные. Надо писать "теперя".
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