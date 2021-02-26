Маркетологи, АЛЛО!

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Чтобы товар хорошо продавался, реклама должна быть либо слишком хорошей, либо слишком плохой. И второй вариант выглядит очень привлекательным: доступен большему количеству людей, а эффект не хуже!
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Авторский пост
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