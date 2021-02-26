Маркетологи, АЛЛО!

Это все российское: чем радуют современные народные умельцы

Когда над вывеской/рекламой работал тролль, или наглядные примеры слабоумия и отваги

Ураганный нейминг и смешная реклама шаурмечных

Эта странная реклама

Что же такое с этими маркетологами?

Тот самый случай, когда маркетологи перестарались. Снова