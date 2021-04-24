7.

Цикломер – плавающий велосипед-амфибия.

Велосипед, который может передвигаться не только по суше, но и по воде, кажется изобретением будущего, однако, он существует довольно давно – с 1930-х годов. На фото изображен человек, катающийся на таком агрегате по Парижу в 1932. Благодаря замысловатым буям и колесам, велосипед мог плавать.