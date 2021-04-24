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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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7.
Цикломер – плавающий велосипед-амфибия.
Велосипед, который может передвигаться не только по суше, но и по воде, кажется изобретением будущего, однако, он существует довольно давно – с 1930-х годов. На фото изображен человек, катающийся на таком агрегате по Парижу в 1932. Благодаря замысловатым буям и колесам, велосипед мог плавать.
Велосипед, который может передвигаться не только по суше, но и по воде, кажется изобретением будущего, однако, он существует довольно давно – с 1930-х годов. На фото изображен человек, катающийся на таком агрегате по Парижу в 1932. Благодаря замысловатым буям и колесам, велосипед мог плавать.
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