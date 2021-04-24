Жанна Агузарова после пластики стала выглядеть странно

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Пользователи соцсетей отмечают, что 58-летняя советская и российская певица, бывшая вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова сильно изменилась. Артистка появилась на публике после длительного перерыва на ежегодной White Party журнала «КиноРепортер». Это мероприятие прошло в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля. С одной стороны, певица вроде бы омолодилась, но с другой стороны ее лицо стало выглядеть странно.
Пользователи соцсетей отмечают, что 58-летняя советская и российская певица, бывшая вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова сильно изменилась. Артистка появилась на публике после длительного перерыва на ежегодной White Party журнала «КиноРепортер». Это мероприятие прошло в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля. С одной стороны, певица вроде бы омолодилась, но с другой стороны ее лицо стало выглядеть странно.
Агузарова, как и другие гости, надела светлый наряд, соблюдая сложившуюся традицию. Она предстала в легком белом платье, расшитом аппликациями, а также в белом жакете. На шее артистки красовались массивные украшения.
Агузарова, как и другие гости, надела светлый наряд, соблюдая сложившуюся традицию. Она предстала в легком белом платье, расшитом аппликациями, а также в белом жакете. На шее артистки красовались массивные украшения.
Певица позировала с букетом белых цветов и раздавала многочисленные интервью.
Однако изменения изменения в лице звезды заставили публику гадать о том, не стало ли это следствием неудачной пластической операции, в ходе которой ей накачали губы и скулы и изменили разрез глаз.
В соцсетях некоторые пользователи раскритиковали Агузарову: "Во что она превратилась?", "Теперь точно инопланетянка", "Как-то даже не узнать нашу Жанночку".
Однако изменения изменения в лице звезды заставили публику гадать о том, не стало ли это следствием неудачной пластической операции, в ходе которой ей накачали губы и скулы и изменили разрез глаз.
В соцсетях некоторые пользователи раскритиковали Агузарову: "Во что она превратилась?", "Теперь точно инопланетянка", "Как-то даже не узнать нашу Жанночку".
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Метки: Жанна Агузарова выглядеть пластика странно
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Ага. Какая пластика - она просто вернула базовые настройки.
))))