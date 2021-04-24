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Жанна Агузарова после пластики стала выглядеть странно

Жанна Агузарова после пластики стала выглядеть странно (3 фото)

Автор:
24 апреля 2021 14:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жанна Агузарова   выглядеть   пластика   странно   
1584
3
Пользователи соцсетей отмечают, что 58-летняя советская и российская певица, бывшая вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова сильно изменилась. Артистка появилась на публике после длительного перерыва на ежегодной White Party журнала «КиноРепортер». Это мероприятие прошло в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля. С одной стороны, певица вроде бы омолодилась, но с другой стороны ее лицо стало выглядеть странно.

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Метки: Жанна Агузарова   выглядеть   пластика   странно   
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61k
Viktor 3 часа назад
Как будто до пластики нормальной была!

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15k
Сергей 10 минут назад
Лучше бы она улетела на Марс...
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1k
Виктор 11 минут назад
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2k
Vic Twin 23 минуты назад
Ну хоть кому-то масочный режим сильно помогает.
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11k
Агент Безопасной Национальности 23 минуты назад
"Теперь точно инопланетянка"
================
Ага. Какая пластика - она просто вернула базовые настройки.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Кто этот грустный пожилой клоун? И почему он так страдает?
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24k
Е-Лена Полчаса назад
Вспоминается древний анекдот о священнике, проходившем вечером по кладбищу. Внезапно из-за надгробия к нему подошла старушка с возгласом: "Благословите, батюшка!" И батюшка со словами "** твою мать!" перекрестил её...
))))
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5k
Кузнец душ. Полчаса назад
А когда она не странно выглядела?
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13k
KOSTELLO Полчаса назад
Ахтыж.е.б.а.ныйтыжна.х.у.й
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8k
Игорь 41 минуту назад
Хотите верьте, хотите нет. но она стала похожа на Виктора Добронравова
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4k
Elmaestro 57 минут назад
а это точно агузарова, а не моисеев?!
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15k
Maks Es 58 минут назад
Она не употребляет. Она с детства такая.
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859
Дмитрий Час назад
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49k
smakido Час назад
Главное чтобы остался неизменным её великолепный голос!
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3k
Горожанин Час назад
Как была дурой, так и осталась.
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7k
bum-bum Час назад
а до этого типа не странно выглядела?
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34k
figny Час назад
нет слов!
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1k
Вадим Час назад
Слегка обескуражила
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5k
z0_0b Час назад
The Thing
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13k
куджо Час назад
Да она так то давно сломалась
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9
Песчанка 2 часа назад
[мат]-воробушки
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