Жанна Агузарова после пластики стала выглядеть странно

Пользователи соцсетей отмечают, что 58-летняя советская и российская певица, бывшая вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова сильно изменилась. Артистка появилась на публике после длительного перерыва на ежегодной White Party журнала «КиноРепортер». Это мероприятие прошло в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля. С одной стороны, певица вроде бы омолодилась, но с другой стороны ее лицо стало выглядеть странно.



Агузарова, как и другие гости, надела светлый наряд, соблюдая сложившуюся традицию. Она предстала в легком белом платье, расшитом аппликациями, а также в белом жакете. На шее артистки красовались массивные украшения.