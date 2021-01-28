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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4574 поста • 640 подписчиков подписаться
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Деми Мур перестаралась с пластикой и изуродовала лицо

Деми Мур перестаралась с пластикой и изуродовала лицо (5 фото)

Автор:
28 января 2021 11:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: деми мур   дефиле   лицо   мода   париж   пластика   шоу бизнес   
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58-летняя актриса шокировала своих поклонников, когда выступила в качестве модели на Неделе высокой моды в Париже.
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Метки: деми мур   дефиле   лицо   мода   париж   пластика   шоу бизнес   
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26  комментариев
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13k
Broser Час назад
Как будто к верхней части лица приставили нижнюю.
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149
Vlad 10 минут назад
Зря она это. Потихонечку надо с личиком обращаться, а тут как топором работали.
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1k
Andrey 10 минут назад
Как будто сиськи на рожу натянули
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1k
Александр 12 минут назад
Деми Мур перестаралась с пластикой и изуродовала лицоПосмотреть
Деми Мур перестаралась с пластикой и изуродовала лицо
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912
Максим Полчаса назад
Стареть тоже надо уметь. А главное с достоинством. Что не можешь изменить, можно только принять.
А смотришь на Мадонну, некоторых наших исполнительниц, например, Леонтьев, а теперь и на Мур и не понимаешь, зачем? Не достигла хирургия ещё того уровня, что бы так кардинально изменить внешность старого человека, смотрится же паршиво.
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350
nickolaus 56 минут назад
Мозгов ноль
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12k
робт Час назад
столько было дрочено передрочено и все зря
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87k
сапер Водичка робт 10 минут назад
Деми Мур перестаралась с пластикой и изуродовала лицо
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13k
Hairy. Час назад
Людка одобряет. А так-то да, стареть с достоинством может не каждая.
Людка одобряет. А так-то да, стареть с достоинством может не каждая.
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260
Игорь Меншиков Час назад
Жесть, ведьма из Блер?
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10k
alexis Час назад
Будет Джокер женьщина.
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195
Обратная сторона Луны alexis 42 минуты назад
Женьшеньчица?
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1k
Domax3000 alexis 17 минут назад
Правильна пишыца женьщьчина. В школи ни училса наверна
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408
20 cm Час назад
все дело в том что: когда клиентка приходит к врачу - врач осмотрев её говорит что он может сделать и что получится,да и пациентка как бэ в курсе +\-,зачастую именно желание пациентки\клиентки таково. это происходит из-за того что клиента начинает что то бесить в своем образе,врач говорит: "я сделать так как было в молодости - не могу, но есть варианты вот такие".
ну а дальше клиент прикидывает хочет ли он менять свою внешность или "и так сойдет" буду гиалуронкой колоться и нитями подтягиваться.
в данном случае она захотела что то поменять. один хрен сниматься она больше, видать, не планирует.
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Как будто порванный рот зашили. Фу!
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5
Игорь W 2 часа назад
дура, бля.. я б ей не отдался)
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9k
Голос Вселенной Игорь W Час назад
Она б тебе тоже...

И мне, кстати, тоже нет...
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912
Максим Голос Вселенной Полчаса назад
Можно спросить, ведь не узнав, всё это останется догадками.

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4k
Бу 2 часа назад
Моника, вот образец естественной красоты.
Рядом с такой женщиной время незаметно!)
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408
20 cm Бу Час назад
тоже переделанная, там естественной красоты лет как с 30-ти нет
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1k
kapa1 2 часа назад
Надеюсь, это сдуется...
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2k
Max Lu 2 часа назад
жалко, а ведь была симпатичной
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
Где найти смайлик, который сам себе вырывает глаза?
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7k
DumDum Великий Кормчий Час назад
чем плох?
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260
Игорь Меншиков Великий Кормчий Час назад
Смайла нет есть такой
Смайла нет есть такой
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10k
Великий Кормчий Игорь Меншиков 36 минут назад
Пожалуй, украду себе...
Спсб
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