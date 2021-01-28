Деми Мур перестаралась с пластикой и изуродовала лицо

58-летняя актриса шокировала своих поклонников, когда выступила в качестве модели на Неделе высокой моды в Париже.
В погоне за молодостью и красотой голливудская актриса сильно переборщила. Видимо, она хотела избавиться от морщин и подтянуть овал лица, но хирург переделал внешность до неузнаваемости.
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Хотя многих восхитила стройная фигура женщины, но лицо попросту испугало. Комментарии поклонников:
– "Что с её лицом???";
– "Может ещё осядет и всё пройдёт?";
– "Она была такой красивой и стильной, а теперь она станет частью сумасшедшей семейки Адамс!";
– "Зачем????"
– "Что с её лицом???";
– "Может ещё осядет и всё пройдёт?";
– "Она была такой красивой и стильной, а теперь она станет частью сумасшедшей семейки Адамс!";
– "Зачем????"
Сама Деми не обращает внимание на критику и только благодарит, что её пригласили поучаствовать в дефиле бренда Fendi, о котором она давно мечтала.
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Моника Беллуччи для Cartier
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А смотришь на Мадонну, некоторых наших исполнительниц, например, Леонтьев, а теперь и на Мур и не понимаешь, зачем? Не достигла хирургия ещё того уровня, что бы так кардинально изменить внешность старого человека, смотрится же паршиво.
ну а дальше клиент прикидывает хочет ли он менять свою внешность или "и так сойдет" буду гиалуронкой колоться и нитями подтягиваться.
в данном случае она захотела что то поменять. один хрен сниматься она больше, видать, не планирует.
И мне, кстати, тоже нет...
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Рядом с такой женщиной время незаметно!)
Спсб