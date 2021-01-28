Деми Мур перестаралась с пластикой и изуродовала лицо

Хотя многих восхитила стройная фигура женщины, но лицо попросту испугало. Комментарии поклонников:



– "Что с её лицом???";



– "Может ещё осядет и всё пройдёт?";



– "Она была такой красивой и стильной, а теперь она станет частью сумасшедшей семейки Адамс!";



– "Зачем????"