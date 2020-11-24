Тонны вырезанных костей: страна, где без пластики лица тебе не выжить

Для уменьшения квадратной челюсти хирург производит V-образную остеотомию нижней челюсти, т.е. рассекает левый и правый углы нижней челюсти по диагонали. Чтобы создать тонкий, острый подбородок, одновременно выполняется горизонтальная остеотомия на кончике подбородка. Отделенный костный треугольник (кончик подбородка) временно извлекается, следом делится на три части. Часть кости в середине, которая делает подбородок широким и плоским, удаляется, а остальные боковые части отсекаются и перемещаются вперед. Таким образом кончик приобретает тонкую и сбалансированную линию подбородка