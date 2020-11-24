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Тонны вырезанных костей: страна, где без пластики лица тебе не выжить

Тонны вырезанных костей: страна, где без пластики лица тебе не выжить (20 фото)

Автор:
24 ноября 2020 13:39
Сообщество : Факты
Метки: Их нравы   красота   мода   пластика   факты   хирургия   южная корея   
1631
20

Южная Корея на сегодняшний день Мекка пластической хирургии: миллионы операций в одном лишь Сеуле ежегодно и это не просто желание стать симпатичнее. Это требование общества, в котором живут корейцы...

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Метки: Их нравы   красота   мода   пластика   факты   хирургия   южная корея   
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12  комментариев
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14k
Ego sum qui sum 49 минут назад
Тонны вырезанных костей: страна, где без пластики лица тебе не выжить
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1k
Ян Баян Полминуты назад
Это не требования общества, а промывка мозгов юж-корейцам их хозяевами, пиндосами. Идеалы красоты, которые для них не естественны, К-поп и вся эта мутантоподобная муть, которые корейцы не в состоянии понять, ибо находясь в статусе колонии, им это недоступно. Самоубийства в Корее тоже на высоте. Интересно, с чего бы?
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1k
Vladimir Taranovich 18 минут назад
Ну, хоть не чудищ делают с губищами и челюхами, как у динозавра
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20k
Vazari 19 минут назад
А самая фишка в том, что подобные модификации не передаются по наследству. И у мальчика-красавчика с "няшной тян", родится чудище, которое придется скрывать до похода к тому же хирургу)
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18k
Nik 23 минуты назад
а что будет в старости??? Как операции будут влиять на организм со временем?
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16k
Марина Полчаса назад
Ну последней девочке прям надо было.
Хорошо что остался заповедник настоящих корейцев в Северной Корее. Но лет через 20-30 будет казаться что это разные народы.
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31
Ihaaa Полчаса назад
почему "после" не делать так же без косметики и с унылой рожей? чтобы результат был налицо? или делайте "до", так же с тонной косметики и фотошопленные
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8k
Иван Акимов 38 минут назад
Вот так вот женишься не знаючи а потом думаешь почему у тебя дети уроды.
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1k
ALEX 42 минуты назад
Рукастые врачи.
Некоторые врачи, наоборот портят лицо.

Рукастые врачи. Некоторые врачи, наоборот портят лицо.
Рукастые врачи. Некоторые врачи, наоборот портят лицо.
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−1
Владимир 42 минуты назад
Скоро азиаты научатся себе фейсы на 3D принтере печатать
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433
Остап Ива́нович. 42 минуты назад
Женишься на такой a она тебе барбосов нарожает..
Женишься на такой a она тебе барбосов нарожает..
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6k
Фельдъегерь 46 минут назад
ох уж эти азиаты, одни работают без продыху, другие помешаны на пластике, третьи - трансвеститы и трансгендеры... кто им так засрал мозги?
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