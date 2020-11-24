Тонны вырезанных костей: страна, где без пластики лица тебе не выжить

Южная Корея на сегодняшний день Мекка пластической хирургии: миллионы операций в одном лишь Сеуле ежегодно и это не просто желание стать симпатичнее. Это требование общества, в котором живут корейцы...
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Стандарты красоты, а также популярность поп-групп, где прыгают женоподобные мальчики и мультяшные девочки привело к тому, что жители Кореи буквально помешались на пластике
Тонкий нос, узкий подбородок, большие глаза, никаких щек, "вишневые" губки - это обязательный атрибут современного корейца
И это не просто шуточки для красоты или исправления внешности. Это современное требование общества. В Корее существует Oemo jisang juui, означающее привилегии красивых людей при приеме на работу
Даже если вы специалист семи пядей во лбу, но некрасивы, преимущество у тех, кто привлекателен внешне
Среди 760 опрошенных компаний, 93 процентов фирм отметили, что принимают решение о приеме на работу исходя из внешнего вида человека.
Из 1000 опрошенных граждан Южной Кореи
- 70% ответили, что перенесли пластическую операцию для улучшения внешности. - 14.5% считают, что результат улучшил их перспективы на получение повышения по службе или переход на более престижную работу. - Самой популярной операцией оказалась "двойная хирургия глаз". Ее сделали 67,8% респондентов. - 32,3% опрошенных заявили, что остались не удовлетворены результатами операции.
Родители практически в обязательном порядке дарят детям на 18 лет сертификат в клинику пластической хирургии - у кого носик подкачал, у кого губы не такие
Главный акцент - на контур лица, которому стремятся придать V-образную форму с остреньким подбородком
Для уменьшения квадратной челюсти хирург производит V-образную остеотомию нижней челюсти, т.е. рассекает левый и правый углы нижней челюсти по диагонали. Чтобы создать тонкий, острый подбородок, одновременно выполняется горизонтальная остеотомия на кончике подбородка. Отделенный костный треугольник (кончик подбородка) временно извлекается, следом делится на три части. Часть кости в середине, которая делает подбородок широким и плоским, удаляется, а остальные боковые части отсекаются и перемещаются вперед. Таким образом кончик приобретает тонкую и сбалансированную линию подбородка
Чтобы лицо не казалось плоским боковые скулы перемещаются во внутрь, чтобы их не было видно, а передние скулы выдвигаются
Одна из обязательных операций - избавление от так называемых "корейских" глаз - южнокорейские родители дарят своим дочерям-подросткам деньги на операцию, которая называется "двойная хирургия глаз"
"Пластическая хирургия это как наркомания, - сказала корейская красавица, победительница конкурсов в одном из интервью. - Если вы исправили глаза, то вам тут же захочется исправить и нос".
Корейская индустрия красоты считается самой развитой во всем мире - ежегодно здесь проводят миллионы операций по исправлению внешности
Авторский пост
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Хорошо что остался заповедник настоящих корейцев в Северной Корее. Но лет через 20-30 будет казаться что это разные народы.
Некоторые врачи, наоборот портят лицо.