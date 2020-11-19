20 идей нестандартного и весьма спорного дизайна

Часто хочется в своем жилье сделать что-то такое, чего нет у других. Конечно - каждый делает то, что пожелает, но многие идеи, приходящие в момент ремонта в голову, нестандартны, удивительны и даже весьма спорны. А как вам?
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Про кафель кусочками - хрен просто так что-либо подобное выложишь!!! Это специально так задумывалось! По трудоемкости раза в четыре - пять сложнее! Если бы у меня был выбор - сэкономить и трахаться выкладывать такую мозаику или пойти купить пару коробок целой плитки -не задумываясь бы выбрал второе!!!!
Полка для обуви из ящичков - ваще огонь!! Для дачи просто идеально :)
Диванчик из сантехтруб - прикольно, но есть сомнения в щесткости такой конструкции. Если тушка кг на 100 на него со всей дури плюхнется - хана сидалищу!
Электроплиту в печь явно засунули временно, что бы под ногами не мешалась - там сверху явно лежат инструкции по пользованию и установке. К тому же к этой духовке прилагается варочная поверхность.