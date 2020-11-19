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20 идей нестандартного и весьма спорного дизайна

20 идей нестандартного и весьма спорного дизайна (21 фото)

Автор:
19 ноября 2020 13:14
Сообщество : Факты
Метки: дизайн   нестандартно   ремонт   решения   странно   стройка   
750
21

Часто хочется в своем жилье сделать что-то такое, чего нет у других. Конечно - каждый делает то, что пожелает, но многие идеи, приходящие в момент ремонта в голову, нестандартны, удивительны и даже весьма спорны. А как вам?

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Метки: дизайн   нестандартно   ремонт   решения   странно   стройка   
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3k
Едондер пуп 36 минут назад
С черно-зеленой кухней что не так? Для такого маленького помещения яркость и контраст - самое лучшее решение, имхо.
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434
евгений 17 минут назад
Вот это очень прикольно)
Вот это очень прикольно)
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22k
Max Shtirlic Полчаса назад
Откровенной куйни не так и много :)
Про кафель кусочками - хрен просто так что-либо подобное выложишь!!! Это специально так задумывалось! По трудоемкости раза в четыре - пять сложнее! Если бы у меня был выбор - сэкономить и трахаться выкладывать такую мозаику или пойти купить пару коробок целой плитки -не задумываясь бы выбрал второе!!!!
Полка для обуви из ящичков - ваще огонь!! Для дачи просто идеально :)
Диванчик из сантехтруб - прикольно, но есть сомнения в щесткости такой конструкции. Если тушка кг на 100 на него со всей дури плюхнется - хана сидалищу!
Электроплиту в печь явно засунули временно, что бы под ногами не мешалась - там сверху явно лежат инструкции по пользованию и установке. К тому же к этой духовке прилагается варочная поверхность.
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21k
Е-Лена Полчаса назад
... а все-таки одна кухня мне понравилась. Во всяком случае - на фото. Так, где салатовое с черным сочетается.
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