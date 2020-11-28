Два плохих и три хороших: какие нововведения ждут россиян с 1 декабря 2020 года

Вы ведь не удивлены, что новый месяц снова принес нам изменения в законодательстве, которые придется узнать и принять. Со вторым пунктом сложнее, а что касается информирования - в этом вам поможет данный пост.
1. О положенных льготах проинформируют
Это первая хорошая новость, которая коснется практически всех россиян. Если вы зарегистрированы на портале «Госуслуги», то теперь вам не придется ломать голову, какие именно социальные услуги или выплаты вам положены. На портале появится возможность получать персонифицированную информацию на этот счёт. То есть, данные будут относиться к конкретной ситуации конкретного человека
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2. ЖД билеты для льготников через интернет
Свершилось, теперь льготникам не придется стоять в очередях у железнодорожных касс. Проверить статус льготника контролирующие органы теперь смогут через портал «Госуслуги», поэтому появилась возможность покупки билетов с пониженной стоимостью дистанционно.
3. Нотариальные услуги онлайн
Да, вы не ослышались - уже с 29 декабря нотариальные услуги можно будет получить дистанционно. Заявление нотариусу можно будет подать через Единый портал госуслуг.
4.Дополнительных выходных в декабре не будет
Декабрь 2020 года не богат не нерабочие праздничные дни. Даже 31 декабря является рабочим, поскольку это четверг. Правда, это будет сокращённый день в организациях.
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А то нынешние недоавторы всякую херню несут без разбора: трэш всякий, новости, сопли, тупой юмор, который понимает только школота и много другое... Короче, из некогда сайта хорошего настроение превратили фишки в выгребную яму, действуют по принципу - пипл схавает, а админы лайки накрутят...
Еще ни разу не пожалел, что зарегался на госуслугах, за несколько лет они явно стали удобнее. Хороший сервис.
Я как то без этого 50 лет обходился а вы сейчас без телефона и госуслуг даже в туалет сходить не можете.