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Два плохих и три хороших: какие нововведения ждут россиян с 1 декабря 2020 года

Два плохих и три хороших: какие нововведения ждут россиян с 1 декабря 2020 года (6 фото)

Автор:
28 ноября 2020 13:56
Сообщество : Жить в России
Метки: 2020   декабрь   деньги   жить в россии   законы   ржд   россия   скидка   
1977
6
Вы ведь не удивлены, что новый месяц снова принес нам изменения в законодательстве, которые придется узнать и принять. Со вторым пунктом сложнее, а что касается информирования - в этом вам поможет данный пост.
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Метки: 2020   декабрь   деньги   жить в россии   законы   ржд   россия   скидка   
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7  комментариев
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5k
Крот 40 минут назад
Ещё бы на фишках порядок навести, убрать всех недоавторов и нанять нормальный штат сотрудников, которые вернут фишкам былую славу...
А то нынешние недоавторы всякую херню несут без разбора: трэш всякий, новости, сопли, тупой юмор, который понимает только школота и много другое... Короче, из некогда сайта хорошего настроение превратили фишки в выгребную яму, действуют по принципу - пипл схавает, а админы лайки накрутят...
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13k
Александр 12 минут назад
Реклама портала "Госуслуги"?
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33k
Кролик 19 минут назад
Уже не знают как разпиарить госуслуги и заставить людей зарегистрироватся в качестве раба.
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768
Sergei Кролик 12 минут назад
Кому как, кому-то как вам "в качестве раба", а кому-то без всяких очередей получать/обменять паспорт, обменять водительское на новое, записаться на прием, записать первоклашку в школу, малого в сад и многое многое другое. А заверенной ЭЦП можно отлично пользоваться для подписания цифровых документов, которые будут иметь силу наравне с бумажными... да много там чего удобного собрано.
Еще ни разу не пожалел, что зарегался на госуслугах, за несколько лет они явно стали удобнее. Хороший сервис.
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Кролик Sergei Минуту назад
Тебе сколько лет дебил?
Я как то без этого 50 лет обходился а вы сейчас без телефона и госуслуг даже в туалет сходить не можете.
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