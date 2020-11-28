Два плохих и три хороших: какие нововведения ждут россиян с 1 декабря 2020 года

Это первая хорошая новость, которая коснется практически всех россиян. Если вы зарегистрированы на портале «Госуслуги», то теперь вам не придется ломать голову, какие именно социальные услуги или выплаты вам положены. На портале появится возможность получать персонифицированную информацию на этот счёт. То есть, данные будут относиться к конкретной ситуации конкретного человека