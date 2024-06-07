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Как один удачный снимок разрушил жизнь репортера. Печальная история Кевина Картера

Как один удачный снимок разрушил жизнь репортера. Печальная история Кевина Картера

Автор:
07 июня 2024 06:05
Метки: Кевин Карте   репортер   удачный снимок   
1592
5

Молодой южноафриканский фотожурналист Кевин Картер мечтал о славе, старался находиться в гуще событий. Он даже и предположить не мог, что всего один репортажный снимок окажется для него одновременно и ярким взлётом, и жутким падением в бездну. Кадр назывался "Девочка и стервятник". Он сделал его в Судане в 1993 году.


25 марта крылья небольшого самолётика принесли его с группой журналистов и гуманитарной помощью от разных государств в страну, охваченную хаосом гражданской войны. В этом забытом уголке Африки царили голод, страдания и смерть. Его задачей была жестокая правда, которую необходимо было рассказать миру и широкой общественности.


Кевин вздрогнул от ужаса перед страшной картиной, которая предстала перед его взором. Истощённые голодом и болезнями люди без сил лежали прямо на земле рядом со взлётно-посадочной полосой в ожидании хоть какой-нибудь еды. А он, стиснув зубы, снимал и снимал всё, что видел перед собой, живых и мёртвых, детей и взрослых... Он хотел показать миру масштабы катастрофы и ужасающие условия, в которых находилось население. Но то, что он увидел дальше, перевернуло его жизнь.


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Чтобы немного развеяться от кошмара происходящего, Картер решил выйти в поле за деревню, но и там обнаружил ещё более мрачную картину. Маленький ребёнок, выбившись из сил, пытался ползти в направлении продовольственного склада ООН. Кевину показалось, что это девочка. Каждое движение давалось ей с трудом и, видимо, болью. Об этом красноречиво сообщали и скрюченная поза, и частые остановки.


На эту борьбу за выживание нетерпеливо поглядывал стервятник, сидевший неподалёку. Он предвкушал лёгкую добычу, ждал, когда сознание покинет это изнурённое тело.

Картер понял, что это тот момент, который просто необходимо запечатлеть, чтобы все увидели беспощадную реальность голода и безысходности. Он заснял несколько кадров, поглядывая, не развернёт ли стервятник свои крылья. Это выглядело бы более драматично и зловеще. Потом отогнал хищника и вернулся к самолёту.

На следующий день снимок "Девочка и стервятник" был опубликован на первой странице The New York Times, а потом в газетах и журналах по всем городам и весям. Под плакатами с этим фото общество собирало вещи, деньги и продукты для отправки голодающим. Популярность свалилась Картеру на голову за одну ночь, а с ней и баснословные гонорары, и приглашения в самые престижные издательства. Картер получил Пулитцеровскую премию за этот снимок, но его радость и успех продлились недолго.

Публикация вызвала много противоречивых реакций. С одной стороны было признание за способность запечатлеть такой мощный момент, а с другой, он столкнулся с обвинениями читателей в безразличии и бездействии по отношению к ребёнку.

Шквал критики и возмущённых писем во все инстанции нарастал. Издательства, одно за другим, отказывались сотрудничать с ним. Коллеги и даже друзья отвернулись от него. Они считали, что он решил получить известность, используя трагедию Судана. Кевин остался без любимого дела, без средств к существованию, в состоянии тяжелейшей депрессии. В его жизнь вторглись спиртное и запрещенные вещества.

До конца своих дней Картер не мог забыть девочку, о которой снял свою самую известную фотографию. А когда умер единственный друг Кен, который поддерживал его, Кевин не выдержал. Оставив предсмертную записку, он покончил с собой, отравившись угарным газом. Это произошло всего год спустя после снимка, 27 июля 1994 года.

Споры о том, должен ли был журналист спасать ребенка не утихают и по сей день. Жоау Сильва, фотокорреспондент, который делал съёмку одновременно с Кевином, рассказал, что их всех строго предупредили об опасности прямых контактов с местными жителями. Даже руку пожимать не рекомендовали. Вероятность заразиться одной из смертоносных инфекций была слишком велика. Однако даже это заявление не прекратило травлю репортёра.

Через несколько лет выяснилось что в нашумевшем фото ребёнок оказался мальчиком. Блогеры обратили внимание на браслет из пластика, закреплённый у него на запястье. Расшифровка кода на его поверхности поведала о том, что миссия ООН уже заботилась о нем, и, возможно, его родители тоже находились поблизости. Малыш выжил. Его имя было Конг Ньонг. Но прожил он недолго и в 2008 году умер от лихорадки.

В память о журналисте британские музыканты из группы Manic Street Preachers сочинили композицию, посвященную его творчеству, и она называлась "Kevin Carter".

А в 2010 году трагическая история знаменитой фотографии заинтересовала и кинематограф. В художественном фильме "The Bang-bang Club", одна из сюжетных линий рассказывает о жизненном пути и последних днях Кевина Картера.

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Метки: Кевин Карте   репортер   удачный снимок   
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3  комментария
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150k
parallax Час назад
Больше всех скорее всего возмущались те, кто сам бы вообще не полетел в Судан из-за страха войны и болезней.
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37k
Юрий Полчаса назад
Много подобных фото из Африки.
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19k
GROMOZEKA 44 минуты назад
« Он хотел показать миру масштабы катастрофы и ужасающие условия, в которых находилось население»

Э х Кевин, Кевин, именно этот «цивилизованный мир» и устроил этот геноцид.
И до сих пор устраивает.
Палестинцы не дадут соврать
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Иван Кемеров
  • Дата регистрации: 12.06.2014
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