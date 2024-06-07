Как один удачный снимок разрушил жизнь репортера. Печальная история Кевина Картера

Публикация вызвала много противоречивых реакций. С одной стороны было признание за способность запечатлеть такой мощный момент, а с другой, он столкнулся с обвинениями читателей в безразличии и бездействии по отношению к ребёнку.



Шквал критики и возмущённых писем во все инстанции нарастал. Издательства, одно за другим, отказывались сотрудничать с ним. Коллеги и даже друзья отвернулись от него. Они считали, что он решил получить известность, используя трагедию Судана. Кевин остался без любимого дела, без средств к существованию, в состоянии тяжелейшей депрессии. В его жизнь вторглись спиртное и запрещенные вещества.



До конца своих дней Картер не мог забыть девочку, о которой снял свою самую известную фотографию. А когда умер единственный друг Кен, который поддерживал его, Кевин не выдержал. Оставив предсмертную записку, он покончил с собой, отравившись угарным газом. Это произошло всего год спустя после снимка, 27 июля 1994 года.



Споры о том, должен ли был журналист спасать ребенка не утихают и по сей день. Жоау Сильва, фотокорреспондент, который делал съёмку одновременно с Кевином, рассказал, что их всех строго предупредили об опасности прямых контактов с местными жителями. Даже руку пожимать не рекомендовали. Вероятность заразиться одной из смертоносных инфекций была слишком велика. Однако даже это заявление не прекратило травлю репортёра.



Через несколько лет выяснилось что в нашумевшем фото ребёнок оказался мальчиком. Блогеры обратили внимание на браслет из пластика, закреплённый у него на запястье. Расшифровка кода на его поверхности поведала о том, что миссия ООН уже заботилась о нем, и, возможно, его родители тоже находились поблизости. Малыш выжил. Его имя было Конг Ньонг. Но прожил он недолго и в 2008 году умер от лихорадки.



В память о журналисте британские музыканты из группы Manic Street Preachers сочинили композицию, посвященную его творчеству, и она называлась "Kevin Carter".



А в 2010 году трагическая история знаменитой фотографии заинтересовала и кинематограф. В художественном фильме "The Bang-bang Club", одна из сюжетных линий рассказывает о жизненном пути и последних днях Кевина Картера.