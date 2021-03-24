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Сфотографироваться с извергающимся вулканом: 19 потрясающих кадров из Исландии

Сфотографироваться с извергающимся вулканом: 19 потрясающих кадров из Исландии (20 фото)

Автор:
24 марта 2021 14:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Instagram   вулкан   извержение   исландия   красота   лава   природа   
668
20
Как вы наверное уже слышали, неподалеку от Рейкьявика произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль. Для туристов эта локация стала настоящим местом для паломничества. Это и не удивительно, фотографии получаются просто невероятными.
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Метки: Instagram   вулкан   извержение   исландия   красота   лава   природа   
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1  комментарий
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Vlad 50 минут назад
красота!, я бы тоже сходил к нему.
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