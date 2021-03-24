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Как вы наверное уже слышали, неподалеку от Рейкьявика произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль. Для туристов эта локация стала настоящим местом для паломничества. Это и не удивительно, фотографии получаются просто невероятными.
1. Только посмотрите на эти толпы туристов, которые хотят воочию увидеть действующий вулкан
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