Сильные фото-коллажи: контраст двух миров

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Турецкий художник Угур Галлен демонстрирует чудовищные контрасты между этими двумя частями нашей планеты, объединяя две контрастные фотографии в один душераздирающий образ.
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В своих работах турецкий художник Угур Галлен объединяет фотографии, передающие культуру современного мира, в контрасте со снимками ужасов и хаоса войны. В результате получается один душераздирающий образ двух разных миров, в которых мы живем сегодня.
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