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Сильные фото-коллажи: контраст двух миров

Сильные фото-коллажи: контраст двух миров (22 фото)

Автор:
24 апреля 2021 08:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Коллаж   Угур Галлен   в мире   мир   общество   сильно   сильные фотографии   фото   
583
22
Турецкий художник Угур Галлен демонстрирует чудовищные контрасты между этими двумя частями нашей планеты, объединяя две контрастные фотографии в один душераздирающий образ.
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Метки: Коллаж   Угур Галлен   в мире   мир   общество   сильно   сильные фотографии   фото   
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14k
Александр Н. Час назад
Зацепило...
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10k
Кот 23 минуты назад
Обычная журналистская манипуляция. У белого населения из благополучных развитых стран почему то должен появиться комплекс вины., из-за того, что некоторые виды не хотят эволюционировать. А хотят они вот что: бегать без трусов, но с "калашниковым" в руках, геноцидить соседнее племя, побивать камнями и размножаться как кролики....
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5k
Jekis Кот 14 минут назад
Главная поговорка в Африке "я что белый что бы работать" в странах 3 мира, разруха не у них на родине, а в их головах.
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18k
С.В. Час назад
Все на своих местах.
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10k
Кот С.В. 2 минуты назад
Каждому - своё!
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Parizhanka

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