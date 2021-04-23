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Копчёная скумбрия-эка невидаль! Все едали и видАли. А вот "шашлык" из скубрии...редкое зредище.Предлагаю свой рецепт., опробованный годАми. Уверяю-всегда фуррор. Это мой рецепт и, уверяю, если у вас получится сделать вкускее, и о том сооющить мне, я всенепременно буду рад за всё наше сооющество и за Вас! Подчеркну: под хороший бокал молдавского вина и сигарету, весь процес у меня занял ну....от силы ...минут 40.
Итак, на столе три скумбрии.
Это Важно. Начинаем готовить, когда скубрия уже чуть "отморозилась". Я это определяю по состоянию, когда "уже гнётся, но ещё хрустит". Режем именно так, как показано на фото, ибо, если голову резать перпендикулярно телу, Вы всенепременно потеряете кусок вкуснейшего мяса.
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Далее я вытягиваю брюшные кости, это самый, по моему мнению, нудный и длинный этап готовки.
Надрезаем скумбрию на "квадратики". Важно! не прорезаем, а надрезаем.
Тузлук или маринад. Кому как нравится, так и обзовите.
Я из Латвии, потому не судите строго, мол, всё на "импортном языке", кроме чеснока. Но, надеясь на весьма неплохоё образование всех читающих, думаю я, что "Cili" я не стану переводить с европейского. Итак: Чили, красная паприка, КОРИАНДР,чеснок, СОЛЬ. И Всенепременно оливковое масло. Мне под руку не попался свежий чеснок, но, клянусь, свежеотжатй, Точно будет круче! Почему Кориандр и Соль с "Заглавных букв?",- резонно спросите Вы. Потому, что это Важно. Любые "тунцовые", к коим относится и скубрия, имеют при обычной готовке своеобразный привкус. Кориандр-напрочь это убивает. Здесь нужно пройти "по лезвию бритвы". Кориандр нужен, но в такой дозе, что бы это не был "шашлык из кориандра", а что бы он подчеркнул вкус рыбы. Так что-осторожнее. Соль.Я её добавляю чуть больше, чем в "обычную" жареную картошку процентов на 20. Не более. Ну...на вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные....
Вот, что в итоге получилось....
Соль я добавляю до той консистенции, когда мне тузлук(маринад) покажется чуть пересоленым.
Укладываем всё в плошку.
Остатками тузлука заливаем всё. В принципе, рыбу можно готовить через час-два. Но полный вкус откроется, завтра. Что я и стану делать. Рыба готовится на "шашлычных углЯх", минут 10-15, с постоянным переварачиванием. Кстати, Важно. Переворачивая решётку, на которой жарите рыбу, всенепременно не забывайте "домазывать" рыбу оставшимся тузлуком.
Мой брат, бурящий на судне нефть в Анголе, всенепременный ДоКа, по готовке рыбы, всегда говорил, что к готовой рыбе, а тем более скумбрии, всегда должна быть приложена долька лимона!
Всем приятного аппетита...
Мой брат, бурящий на судне нефть в Анголе, всенепременный ДоКа, по готовке рыбы, всегда говорил, что к готовой рыбе, а тем более скумбрии, всегда должна быть приложена долька лимона!
Всем приятного аппетита...
Авторский пост
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приятного аппетита
Вот я рыбу не люблю, и подобный рецепт меня совсем в сторону любви к рыбе не подвинул, скорее наоборот.
И выглядит неаппетитно и засранная рабочая поверхность эстетики не добавляет.
2. Пробывали это сделать?
3.В моём понимании, всё что относится к рыбе-Тузлук.Я, кстати, это отметил.
4. Сначала тунцовые, потом, скумбриёвые.
5.ВОООТ! обе Тунцовые, а потом скумбриевые. Ибо,у берегов Анголы, ловится "Мавританская" скумбрия, бывает до 2 кг. Антлантическая, кою я и юзал, СИЛЬНО РЕДКО БОЛЬШЕ 700 грамм. Обычно 400-600. И да,-"Мавританскую токмо в консервы катать...