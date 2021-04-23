Я из Латвии, потому не судите строго, мол, всё на "импортном языке", кроме чеснока. Но, надеясь на весьма неплохоё образование всех читающих, думаю я, что "Cili" я не стану переводить с европейского. Итак: Чили, красная паприка, КОРИАНДР,чеснок, СОЛЬ. И Всенепременно оливковое масло. Мне под руку не попался свежий чеснок, но, клянусь, свежеотжатй, Точно будет круче! Почему Кориандр и Соль с "Заглавных букв?",- резонно спросите Вы. Потому, что это Важно. Любые "тунцовые", к коим относится и скубрия, имеют при обычной готовке своеобразный привкус. Кориандр-напрочь это убивает. Здесь нужно пройти "по лезвию бритвы". Кориандр нужен, но в такой дозе, что бы это не был "шашлык из кориандра", а что бы он подчеркнул вкус рыбы. Так что-осторожнее. Соль.Я её добавляю чуть больше, чем в "обычную" жареную картошку процентов на 20. Не более. Ну...на вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные....