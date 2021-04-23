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Я сильный любитель рыбы. Любой. Говорят, что есть "невкусная рыба". Попробую это опровергнуть

Я сильный любитель рыбы. Любой. Говорят, что есть "невкусная рыба". Попробую это опровергнуть (10 фото)

Автор:
23 апреля 2021 22:32
Метки: быстро   вкусно   рыба   
513
10
Копчёная скумбрия-эка невидаль! Все едали и видАли. А вот "шашлык" из скубрии...редкое зредище.Предлагаю свой рецепт., опробованный годАми. Уверяю-всегда фуррор. Это мой рецепт и, уверяю, если у вас получится сделать вкускее, и о том сооющить мне, я всенепременно буду рад за всё наше сооющество и за Вас! Подчеркну: под хороший бокал молдавского вина и сигарету, весь процес у меня занял ну....от силы ...минут 40.
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Метки: быстро   вкусно   рыба   
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8k
Vacony 6 часов назад
скумбрия довольно универсальная рыба. достаточно разделать, положить любую зелень и лимон внутрь и в фольге запечь на углях. и кости отойдут и очень вкусно...
приятного аппетита
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9k
Star Link 3 часа назад
Простой трюк. Забивание специями вкус хреновой рыбы.
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6
Андрей 5 часов назад
Скумбрия на гриле у нас это называется , не пойму при чем тут шашлык ? И как по мне все эти маринады, шмаринады лишние, рыба должна иметь вкус рыбы ! Но как говорится у всех вкусы разные !
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7k
Majul 6 часов назад
Автор зачем так свинячить?
Вот я рыбу не люблю, и подобный рецепт меня совсем в сторону любви к рыбе не подвинул, скорее наоборот.
И выглядит неаппетитно и засранная рабочая поверхность эстетики не добавляет.
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25k
Полено-Буратино Автор поста Majul 4 часа назад
Я, извините, ещё , иногда, пукаю...Во, и Малышева, на первом Анале говорит, что человек, должен пукать 12 раз в день... И чего теперь с этим делать?
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3k
Убийца Прохиндеев Полено-Буратино 3 часа назад
Малышева врет, пердят лишь люди, у которых внутренние проблемы. И Малышева явно из таких.
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7k
Mauritanien 6 часов назад
Привет автору. Учитывая что русский язык скорее всего не родной, немного подкорректирую Ваш рецепт. 1. Рыбу лучше разморозить полностью, но в холодильнике. 2. Отрезав голову у рыбы разрезать филе вдоль хребта по спинке тонким гибким ножом, чувствуя хребет. Таким способом ребра останутся на кости. Удобно. 3. Тузлук это раствор соли, маринад содержит кислоту. У вас это называется соус))) 4. Чуть не забыл. Это тунец относится к скумбриевидным, а не наоборот) 5. У берегов Анголы скумбрия пятнистая, не та что использовали Вы (ваша скумбрия классическая). Пятнистая же полный отстой, который расползается еще на судне и промышляется только для изготовления консерв. Приятного)
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25k
Полено-Буратино Автор поста Mauritanien 4 часа назад
Ну, таки по языку проиграл, перечитав, что написано. В 1981 году имел второе место на "Всесоюзном конкурсе сочинений", благодаря чему и поступил в МАДИ вне конкурса.Кстати"Серебрянная медаль", токмо из-за "плохого знания латышского языка". Старовер- и по носимому на шее кресту и смыслу. Мои пришли в Латвию в 1614 году из под Коломны. Так архивы говорят.
2. Пробывали это сделать?
3.В моём понимании, всё что относится к рыбе-Тузлук.Я, кстати, это отметил.
4. Сначала тунцовые, потом, скумбриёвые.
5.ВОООТ! обе Тунцовые, а потом скумбриевые. Ибо,у берегов Анголы, ловится "Мавританская" скумбрия, бывает до 2 кг. Антлантическая, кою я и юзал, СИЛЬНО РЕДКО БОЛЬШЕ 700 грамм. Обычно 400-600. И да,-"Мавританскую токмо в консервы катать...
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−18
Татьяна 6 часов назад
Если в масло добавить чили и красную паприку, оно не станет такого тёмного цвета. Похоже, что туда добавили соевый соус.
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