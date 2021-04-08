От города Кашира до города Тамбов практически нет населенных пунктов. Проходит она по Московской области, далее немного по Тульской области и снова по Московской области и в районе города Михайлов въезжаем в Рязанскую область, трасса проходит минуя города. В селе Зимарово сразу обращает на себя внимание очень красивая Боголюбовская церковь с куполами ярко голубого цвета.



В августе по трассе Р-22 скоростное движение затруднено из-за фур, перевозящих арбузы, дыни и овощи и так как движение по одной полосе с крутыми спусками и подъемами, то на подъеме за фурой еле ползешь и обогнать невозможно, поэтому часто случаются аварии, когда пытаются обогнать, а навстречу с крутого спуска летят автомобили.



За 60 км до Тамбова трасса становится с двумя полосами в каждую сторону с отличным покрытием. Город Тамбов объезжаем, сворачивая направо и далее мимо городов Котовск и Мичуринск, в этом районе можно передохнуть на реке Большая Липовица или Кориандр.



Далее едем по Воронежской области мимо городов Борисоглебск и Поворино. Что напрягает на трассе кроме фур это ремонт мостов со светофорами для одностороннего движения. В Волгоградской области трасса проходит оставляя в стороне все города Новониколаевский, Новоаннинский, Михайловка.



В районе поселка Иловля на трассе большая автостоянка, можно перекусить в кафе, в палатках купить пироги, молоко, кефир и мороженое. За 40 км до Волгограда трасса имеет две полосы в каждую сторону.