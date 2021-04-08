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Слушая рассказы о великолепной рыбалке на Ахтубе решили с друзьями посмотреть, какая же все-таки рыбалка на хваленой Ахтубе ведь нам было с чем сравнить. Так как мы побывали в разные годы на Хопре, на Дону и на Нижней Волге в Замьянах и чуть повыше в Волжском.
Когда лучше ехать
На рыбалку мы всегда предпочитаем ехать в августе, хотя бывалые рыбаки говорят, что в июле ловится лучше. Но, в августе уже спадает изнурительная жара, нет мошки, существенно меньше назойливых насекомых, правда в лодке на рыбалке без бейсболки все равно не обойтись.
В августе начинаются ветра, да иной раз такие, что на надувной лодке и на реку не войдешь. С другой стороны он отгоняет кровопивцев комаров, мы как в песне “комарики, комарики пейте, пейте мою кровь, ну зачем она нужна…” не хотим кормить их нашей кровушкой.
Правда, видно, сама природа заботится о них, так как весь день ветер дует, а вечером всегда стихает и тут приходится спасаться от комариков или у костра, или в сетчатом тенте
И в августе созревают прекрасные сахарные астраханские арбузы, а какие сладкие дыни сорванные прямо с бахчи, особенно хороша “эфиопка” и, разнообразные фрукты, и конечно помидоры. Вот почему мы предпочитаем ездить на рыбалку в августе.
В августе начинаются ветра, да иной раз такие, что на надувной лодке и на реку не войдешь. С другой стороны он отгоняет кровопивцев комаров, мы как в песне “комарики, комарики пейте, пейте мою кровь, ну зачем она нужна…” не хотим кормить их нашей кровушкой.
Правда, видно, сама природа заботится о них, так как весь день ветер дует, а вечером всегда стихает и тут приходится спасаться от комариков или у костра, или в сетчатом тенте
И в августе созревают прекрасные сахарные астраханские арбузы, а какие сладкие дыни сорванные прямо с бахчи, особенно хороша “эфиопка” и, разнообразные фрукты, и конечно помидоры. Вот почему мы предпочитаем ездить на рыбалку в августе.
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Как доехать
Подготовив машины и загрузив прицепы всем необходимым: продукты, палатки, лодочные моторы, вода и канистру для бензина для мотора. Рано утром встречаемся, обговариваем очередность поездки, кто поедет первый, кто будет замыкающий.
Едем в связке чтобы впереди идущая машина была в пределах видимости. Да сейчас у всех есть мобильные телефоны, но чтобы не пришлось возвращаться при непредвиденной поломке напарника. Правда очень многим водителям не нравится езда в связке и они предпочитают ехать от пункта до пункта.
Выезжаем на МКАД и в районе Липецкой улицы сворачиваем на трассу М4 “Дон”. Трасса с 21 км и до 93 км теперь платная, стоимость проезда с 07-00 до 00-00 160 рублей, а 00-00 до 07-00 плата 80 рублей. Участок трассы очень хороший и можно ехать со скоростью до 130 км в час.
После проезда моста через реку Ока пост ГИБДД, могут и тормознуть.
В районе города Кашира сворачиваем на юго-восток на трассу Р-22 “Каспий”, бывшая М6. Трасса Р-22 “Каспий” почти на всем протяжение имеет по одной полосе с крутыми спусками и подъемами.
Едем в связке чтобы впереди идущая машина была в пределах видимости. Да сейчас у всех есть мобильные телефоны, но чтобы не пришлось возвращаться при непредвиденной поломке напарника. Правда очень многим водителям не нравится езда в связке и они предпочитают ехать от пункта до пункта.
Выезжаем на МКАД и в районе Липецкой улицы сворачиваем на трассу М4 “Дон”. Трасса с 21 км и до 93 км теперь платная, стоимость проезда с 07-00 до 00-00 160 рублей, а 00-00 до 07-00 плата 80 рублей. Участок трассы очень хороший и можно ехать со скоростью до 130 км в час.
После проезда моста через реку Ока пост ГИБДД, могут и тормознуть.
В районе города Кашира сворачиваем на юго-восток на трассу Р-22 “Каспий”, бывшая М6. Трасса Р-22 “Каспий” почти на всем протяжение имеет по одной полосе с крутыми спусками и подъемами.
От города Кашира до города Тамбов практически нет населенных пунктов. Проходит она по Московской области, далее немного по Тульской области и снова по Московской области и в районе города Михайлов въезжаем в Рязанскую область, трасса проходит минуя города. В селе Зимарово сразу обращает на себя внимание очень красивая Боголюбовская церковь с куполами ярко голубого цвета.
В августе по трассе Р-22 скоростное движение затруднено из-за фур, перевозящих арбузы, дыни и овощи и так как движение по одной полосе с крутыми спусками и подъемами, то на подъеме за фурой еле ползешь и обогнать невозможно, поэтому часто случаются аварии, когда пытаются обогнать, а навстречу с крутого спуска летят автомобили.
За 60 км до Тамбова трасса становится с двумя полосами в каждую сторону с отличным покрытием. Город Тамбов объезжаем, сворачивая направо и далее мимо городов Котовск и Мичуринск, в этом районе можно передохнуть на реке Большая Липовица или Кориандр.
Далее едем по Воронежской области мимо городов Борисоглебск и Поворино. Что напрягает на трассе кроме фур это ремонт мостов со светофорами для одностороннего движения. В Волгоградской области трасса проходит оставляя в стороне все города Новониколаевский, Новоаннинский, Михайловка.
В районе поселка Иловля на трассе большая автостоянка, можно перекусить в кафе, в палатках купить пироги, молоко, кефир и мороженое. За 40 км до Волгограда трасса имеет две полосы в каждую сторону.
В августе по трассе Р-22 скоростное движение затруднено из-за фур, перевозящих арбузы, дыни и овощи и так как движение по одной полосе с крутыми спусками и подъемами, то на подъеме за фурой еле ползешь и обогнать невозможно, поэтому часто случаются аварии, когда пытаются обогнать, а навстречу с крутого спуска летят автомобили.
За 60 км до Тамбова трасса становится с двумя полосами в каждую сторону с отличным покрытием. Город Тамбов объезжаем, сворачивая направо и далее мимо городов Котовск и Мичуринск, в этом районе можно передохнуть на реке Большая Липовица или Кориандр.
Далее едем по Воронежской области мимо городов Борисоглебск и Поворино. Что напрягает на трассе кроме фур это ремонт мостов со светофорами для одностороннего движения. В Волгоградской области трасса проходит оставляя в стороне все города Новониколаевский, Новоаннинский, Михайловка.
В районе поселка Иловля на трассе большая автостоянка, можно перекусить в кафе, в палатках купить пироги, молоко, кефир и мороженое. За 40 км до Волгограда трасса имеет две полосы в каждую сторону.
Перед Городищем пост ГИБДД и как обычно еле ползешь. Перед въездом в Волгоград монумент простреленная каска в память о солдатах, погибших в Великую Отечественную войну в боях за Сталинград.
Немного проехав, справа увидим мотель с автостоянкой и ночью можно в нем отдохнуть. Мы же всегда отдыхаем и ночуем съехав за лесополосу, разведя небольшой костерок и любуясь всполохами.
Далее едем по Волгограду, проезжаем несколько светофоров и подъезжаем к кругу перед эстакадой, проезжаем под ней и кому на Волгу едут прямо или поворачивают направо, мы по стрелке поворачиваем налево и скоро оказываемся на плотине.
Далее едем по Волгограду, проезжаем несколько светофоров и подъезжаем к кругу перед эстакадой, проезжаем под ней и кому на Волгу едут прямо или поворачивают направо, мы по стрелке поворачиваем налево и скоро оказываемся на плотине.
Зрелище впечатляющее, мощные потоки воды вращают турбины. Говорят, что дно перед плотиной все в осетрах, которые поднялись с низовьев Волги на нерест и пытаются проплыть через плотину, а через обводной канал не хотят плыть, что значит вековой инстинкт.
Этим пользуются браконьеры, плавают в лодке девушка с парнем и у парня на веревке крючок из 5 мм прутка, заточенного как иголка и парень дергает за веревку и как только проткнет осетра, быстро гребет к берегу, где кусты погуще. Правда так было раньше, при современной технике у рыбнадзора не знаю, возможно ли так ловить осетра.
Проехав плотину двигаемся до города Волжский, трасса проходит через город и проехав еще немного мы оказываемся в степи.Проезжаем города Ахтубинск, Капустин яр, Сасыколи с заправками и магазинами никаких проблем нет.
Этим пользуются браконьеры, плавают в лодке девушка с парнем и у парня на веревке крючок из 5 мм прутка, заточенного как иголка и парень дергает за веревку и как только проткнет осетра, быстро гребет к берегу, где кусты погуще. Правда так было раньше, при современной технике у рыбнадзора не знаю, возможно ли так ловить осетра.
Проехав плотину двигаемся до города Волжский, трасса проходит через город и проехав еще немного мы оказываемся в степи.Проезжаем города Ахтубинск, Капустин яр, Сасыколи с заправками и магазинами никаких проблем нет.
Где стать на берегу
Мы почти на месте, проезжаем Михайловку и сворачиваем к Ахтубе.Вот она знаменитая река Ахтуба.
Место для лагеря должно быть с густой растительностью, а то мы сначала хотели стать в Буграх, а там так мало деревьев, что даже под каждым кустом стоит палатка, пришлось развернуться и поехать в район Михайловки. Ну а на берегу как обычно ищем место, где поставить палатку, тент для столовой, где вырыть погреб, чтобы было по прохладней.
Однако первым делом в реку смыть с себя дорожную пыль, а уж потом за обустройство лагеря. Вечером посидим у костра и отметим приезд, а утром на первую рыбалку.
Место для лагеря должно быть с густой растительностью, а то мы сначала хотели стать в Буграх, а там так мало деревьев, что даже под каждым кустом стоит палатка, пришлось развернуться и поехать в район Михайловки. Ну а на берегу как обычно ищем место, где поставить палатку, тент для столовой, где вырыть погреб, чтобы было по прохладней.
Однако первым делом в реку смыть с себя дорожную пыль, а уж потом за обустройство лагеря. Вечером посидим у костра и отметим приезд, а утром на первую рыбалку.
Рыбалка на Ахтубе
Рыбалка на Ахтубе, конечно, не идет ни в какое сравнение с рыбалкой в Подмосковье и даже на Хопре или Дону. Ловили мы на спиннинг, донки и переметы. На спиннинг хорошо идет окунь на блесну, а еще лучше на червя, на перемет ловили судаков и сомиков.
На сазана надо было ловить в поваленных деревьях у берега. Почти вся рыба лучше всего берет на перекатах. Ходили мы и на озера и там прекрасно клюет красноперка, окунь, карась, линь, а на малька хватает щука.
Прекрасно отдохнув, и загоревшие не хуже чем на заморских курортах, наевшись арбузов, дынь, помидор и засолив рыбы, довольные мы поехали домой.
На сазана надо было ловить в поваленных деревьях у берега. Почти вся рыба лучше всего берет на перекатах. Ходили мы и на озера и там прекрасно клюет красноперка, окунь, карась, линь, а на малька хватает щука.
Прекрасно отдохнув, и загоревшие не хуже чем на заморских курортах, наевшись арбузов, дынь, помидор и засолив рыбы, довольные мы поехали домой.
Основные выводы о поездке на ахтубу
До Михайловки мы проехали 1230 км при расходе бензина 10 л/км и стоимостью 42 рубля за литр мы потратили на дорогу 5166 рулей. Столько же потратим и на обратную дорогу. Сложив все затраты с продуктами, вы узнаете во сколько обойдется отдых и рыбалка на Ахтубе.
Теперь вы знаете когда лучше ехать на рыбалку на Ахтубу, как доехать и какая вас ждет дорога, где можно разбить палаточный лагерь на берегу на берегу и получить удовольствие от отдыха и рыбалки.
А вы были на Ахтубе, как вам рыбалка и отдых поделитесь своими впечатлениями в комментариях, буду очень благодарен.
Теперь вы знаете когда лучше ехать на рыбалку на Ахтубу, как доехать и какая вас ждет дорога, где можно разбить палаточный лагерь на берегу на берегу и получить удовольствие от отдыха и рыбалки.
А вы были на Ахтубе, как вам рыбалка и отдых поделитесь своими впечатлениями в комментариях, буду очень благодарен.
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