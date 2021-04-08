FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 355 постов • 220 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 
Рыбалка на Ахтубе, когда ехать, как добраться, где стать на берегу "дикарями"

Рыбалка на Ахтубе, когда ехать, как добраться, где стать на берегу "дикарями" (7 фото)

Автор:
08 апреля 2021 08:58
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Рыбалка на Ахтубе   отдых   полезно   рыба   рыбалка   совет   улов   фото   
311
7
Слушая рассказы о великолепной рыбалке на Ахтубе решили с друзьями посмотреть, какая же все-таки рыбалка на хваленой Ахтубе ведь нам было с чем сравнить. Так как мы побывали в разные годы на Хопре, на Дону и на Нижней Волге в Замьянах и чуть повыше в Волжском.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Рыбалка, походы, активный отдых на природе"
Метки: Рыбалка на Ахтубе   отдых   полезно   рыба   рыбалка   совет   улов   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Девушки для шейхов: как устроена «работа» инстаграм-красавиц в Дубае (5 фото) Девушки для шейхов: как устроена «работа» инстаграм-красавиц в Дубае (5 фото) Отец с сыном отправились за рыбой, а поймали рысь Отец с сыном отправились за рыбой, а поймали рысь На озере в Нью-Йорке женщина поймала рыбу с двумя пастями На озере в Нью-Йорке женщина поймала рыбу с двумя пастями В испанских водах поймали 3-метрового тунца В испанских водах поймали 3-метрового тунца Рыбак поймал двухметрового групера Рыбак поймал двухметрового групера Как правильно сфотографировать улов Как правильно сфотографировать улов
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

822233



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Немного истории
3
37
Немного истории
Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть и оскорбить
3
102
Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть и оскорбить
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Общественность возмутилась масштабным концертом Клавы Кока и Нилетто в Пскове
2
60
Общественность возмутилась масштабным концертом Клавы Кока и Нилетто в Пскове
Архитекторы показали эко-домик в форме ветвей дерева
0
7
Архитекторы показали эко-домик в форме ветвей дерева
Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации
Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#факты#Россия#в мире#картинки#смешные#фильмы#неудача
#фото#подборка#кино#Разное#люди#фильм#китай#СССР#на различный вкус#фейл
#интересно#история#животные#сша#прикольные#природа#приколы#фотографии#Фотографии.#музыка

На что жалуетесь?

Вернуться