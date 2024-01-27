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В NASA простились с марсианским вертолетом Ingenuity

В NASA простились с марсианским вертолетом Ingenuity

Автор:
27 января 2024 12:06
Сообщество : Космос
Метки: NASA   ingenuity   perseverance   Марс   аварии   вертолеты   марсоход   
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В кадре: тень поврежденной лопасти

25 января глава NASA Билл Нельсон официально объявил о выходе из строя марсианского вертолета Ingenuity («Находчивость»), доставленного на Красную планету в 2021 году вместе с американским марсоходом Perseverance («Настойчивость»). Причиной завершения миссии стала поломка как минимум одной из лопастей Ingenuity во время неудачной посадки после 72-го полета, который состоялся 18 января. Повреждение заметно на фотографии тени лопасти, сделанной камерой вертолета.


По итогам почти трех лет работы на Марсе миссию Ingenuity можно назвать исключительно успешной. Изначально в NASA рассчитывали, что вертолет совершит всего пять тестовых полетов для демонстрации своих возможностей, но затем его миссия была бессрочно продлена. В итоге Ingenuity отрывался от марсианской поверхности 72 раза — с его помощью специалисты на Земле изучали марсианскую поверхность для планирования маршрутов марсохода Perseverance, который продолжает свою работу по сбору образцов грунта.


В общей сложности Ingenuity провел в полете почти 129 минут, преодолев 17 километров. Максимальная высота, на которую поднимался вертолет в разреженной марсианской атмосфере, составила 24 метра. Данные, полученные с его помощью, планируется использовать при создании новых летательных аппаратов для Марса.


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Метки: NASA   ingenuity   perseverance   Марс   аварии   вертолеты   марсоход   
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3  комментария
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27k
Влад 4 часа назад
Если не злобствовать то это отличный результат, превышение расчетного ресурса более чем в 14 раз это круто, хорошая была машинка.
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3k
Максим Макашев 4 часа назад
Так и запишем: марсиане питаются земным пластиком. Как говорится - ВЕЛКАМ НА ЗЕМЛЮ. Пластика на Земле - не просто много, а ОЧЕНЬ МНОГО.
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136k
parallax 5 часов назад
Хороший сувенир для будущих пилотируемых экспедиций на марс.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
30649



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