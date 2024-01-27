В NASA простились с марсианским вертолетом Ingenuity

25 января глава NASA Билл Нельсон официально объявил о выходе из строя марсианского вертолета Ingenuity («Находчивость»), доставленного на Красную планету в 2021 году вместе с американским марсоходом Perseverance («Настойчивость»). Причиной завершения миссии стала поломка как минимум одной из лопастей Ingenuity во время неудачной посадки после 72-го полета, который состоялся 18 января. Повреждение заметно на фотографии тени лопасти, сделанной камерой вертолета.

По итогам почти трех лет работы на Марсе миссию Ingenuity можно назвать исключительно успешной. Изначально в NASA рассчитывали, что вертолет совершит всего пять тестовых полетов для демонстрации своих возможностей, но затем его миссия была бессрочно продлена. В итоге Ingenuity отрывался от марсианской поверхности 72 раза — с его помощью специалисты на Земле изучали марсианскую поверхность для планирования маршрутов марсохода Perseverance, который продолжает свою работу по сбору образцов грунта.

В общей сложности Ingenuity провел в полете почти 129 минут, преодолев 17 километров. Максимальная высота, на которую поднимался вертолет в разреженной марсианской атмосфере, составила 24 метра. Данные, полученные с его помощью, планируется использовать при создании новых летательных аппаратов для Марса.