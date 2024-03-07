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Люди, которые не справились с простейшими заданиями

Люди, которые не справились с простейшими заданиями

Автор:
07 марта 2024 13:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Reddit   работы   смешные фото   фейлы   
1262
41

От них не ждали многого, но они все равно умудрились провалиться с треском. Перед вами подборка лучших постов сабреддита "У тебя была всего одна задача", где 397 тысяч пользователей регулярно делятся уморительными неудачами представителей разных профессий.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   работы   смешные фото   фейлы   
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3  комментария
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Дмитрий 6 минут назад
Комментарий к фото
Я так регистрируюсь в магазинах, заправках и пр., где дисконтная карта требует регистрацию
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846
Шурман 13 минут назад
А перевод писал публикатор ? или переводчик ? или запятые опять будем проставлять которые только в русском используются и знатоки Русского языка сидят только на фишках и целыми днями просто дрочат на видео с кубиками :) . Здесь как хочешь переставляй и смысл один и тот же и это поймут даже те кто в школе учил английский а не его носитель :)
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