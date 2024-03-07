От них не ждали многого, но они все равно умудрились провалиться с треском. Перед вами подборка лучших постов сабреддита "У тебя была всего одна задача", где 397 тысяч пользователей регулярно делятся уморительными неудачами представителей разных профессий.
5. Видимо, не влезала в почтовый ящик
«Я понимаю, что получить посылку в таком состоянии может быть неприятно. Мы можем оформить жалобу со своей стороны и предоставить обратную связь. Отправьте нам номер для отслеживания посылки».
«НЕ-А, ВЫ СКАЖИТЕ МНЕ, КАК МОЖНО ПОГНУТЬ *****УЮ ДВЕРЬ»
6. «Воров будут проституировать»
7. Ведь и не придерешься
Я: конечно
Надпись: "не курить на арабском"
8. Главное вовремя признать ошибку
Оказывается, у большинства из вас уже есть копия любимой книги. Мы не продумали эту рекламную кампанию как следует.
9. Вряд ли такой подарок придется ему по душе
11. Всего одна буква, и вот уже Бетховен может честно ответить на вопрос в пункте 4
13. Женщина попыталась сообщить роботу-полицейскому о преступлении, но тот попросил ее отойти, а потом спел песенку.
16. "Твой в Америке, говори по-английски"
17. Хорошая попытка, доктор Лектер
Официанты: обслуживайте людей!
Администраторы: встречайте людей!
Повара: готовьте людей!
18. Видимо, тест составлял автор пункта 16
Вы говорите по-США?
20. "Надеюсь, никто не станет читать слева направо каждую строчку отдельно, как это сделал я"
30. В итоге Роза Парк все-таки оказалась в конце автобуса
34. И снова всего одна буква превратила «виноградный сюрприз» в «неожиданное изнасилование»
40. «Атомная бомба на атолле Бикини, 1946 год, раскрашенное фото»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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