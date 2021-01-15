FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11459 постов • 2530 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
32 примера до смешного неудачного дизайна

32 примера до смешного неудачного дизайна (33 фото)

Автор:
15 января 2021 14:22
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Юмор   неудачный дизайн   смешные фото   фейлы   
1005
33

Уродство, тупость, катастрофа — именно эти слова приходят на ум при виде шедевров, публикуемых в сообществе CrappyDesign на Reddit, которое посвящено примерам неудачного и непродуманного дизайна. Кто бы мог подумать, что хороший вкус и здравый смысл — такая редкость?

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Reddit   Юмор   неудачный дизайн   смешные фото   фейлы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
евгений Час назад
Все логично. Набираешь 3 раза по по 333))
Все логично. Набираешь 3 раза по по 333))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
24k
Jackson-Motor 18 минут назад
32 примера до смешного неудачного дизайна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Acu900 Час назад
32 примера до смешного неудачного дизайна
32 примера до смешного неудачного дизайна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео) Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео) 30 раз, когда дизайнеры ресторанов потерпели сокрушительное фиаско 30 раз, когда дизайнеры ресторанов потерпели сокрушительное фиаско Вы думали, что это у вас неудачный день? О как вы ошибались! Вы думали, что это у вас неудачный день? О как вы ошибались! 30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений 30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений 40 человек, которые не справились с простейшими заданиями 40 человек, которые не справились с простейшими заданиями Хамелеоны умеют держать предметы - и кое-кто решил этим воспользоваться Хамелеоны умеют держать предметы - и кое-кто решил этим воспользоваться
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

245213



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
35 европейцев рассказали, что поразило их в США
4
47
35 европейцев рассказали, что поразило их в США
Наталья Сенчукова показала, как выглядит без косметики и фильтров
0
36
Наталья Сенчукова показала, как выглядит без косметики и фильтров
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кортнев и Шахрин рассказали, как прийти в себя и настроиться на рабочий лад после праздников: видео
0
19
Кортнев и Шахрин рассказали, как прийти в себя и настроиться на рабочий лад после...
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
0
31
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео)
Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#дтп#подборка#люди#Россия#приколы#дизайн#авто аварии#дом
#фото#факты#интересное#история#сша#абсурд#маразм#картинки#автомир#забавно
#интересно#животные#Разное#автомобили#природа#аварии#шоу бизнес#кино#кража#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться