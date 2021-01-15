Mr. Jingles
32 примера до смешного неудачного дизайна
(33 фото)
Автор:
15 января 2021 14:22
Уродство, тупость, катастрофа — именно эти слова приходят на ум при виде шедевров, публикуемых в сообществе
CrappyDesign на Reddit, которое посвящено примерам неудачного и непродуманного дизайна. Кто бы мог подумать, что хороший вкус и здравый смысл — такая редкость?
2. Отличное место для банкомата
3. Жалкая попытка остановить велосипедистов
4. "Помогаем животным города Бери" = "Помогаем хоронить животных"
5. Штраф за превышение скорости — вот только машину везет эвакуатор
6. Шутка про блондинок так и напрашивается
7. Детский антисептик для рук в упаковке, очень похожей на детское пюре
8. "Почему тетя читает журнал "Какашка"?"
9. Потому что сквозь нержавеющую сталь все прекрасно видно
10. Печальная судьба у этой русалочки
11. Наберите 999, чтобы вызвать... ой.
12. Кажется, не стоит так держать косу
15. Баскетбол на пляже — чудесная идея
17. Приготовься попотеть, если не хочешь промокнуть
18. Что-что, говорите, нельзя делать с собаками в парке?
19. Белый фон здесь — не лучший выбор
20. Качели — контактный спорт
21. Пожарная сигнализация взяла и загорелась сама
22. "Не все герои носят плащи"... и маски, как положено, тоже
23. Упаковка для тех, кто предпочитает сыр с плесенью
24. Нагреватель, который плавится от... нагрева
25. Надпись на шампуне: "Пей до дна"
26. Поместим-ка мы кнопку питания рядом с самой используемой клавишей — что может пойти не так?
27. Зимние ботинки с подошвой, к которой пристает снег. Потому что высокие каблуки — это модно даже зимой!
28. Кажется, покупателя пытаются надуть
29. Единственная розетка в номере отеля
30. "На этом складе можно носить жилеты только этих цветов"
31. Маме на заметку: чтобы случайно не уронить ребенка вниз головой, лучше ее оторвать!
32. Где же еще уединиться, как не за салунными дверями
Источник: — переведено специально для
fishki.net
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