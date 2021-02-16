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35 раз, когда рабочие плевали на технику безопасности

35 раз, когда рабочие плевали на технику безопасности (36 фото)

Автор:
16 февраля 2021 14:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   аварии   глупость   техника безопасности   фейлы   
191
36

Сообщество на Reddit с ироничным названием «Управление по охране труда» посвящено рисковым ребятам, которые явно считают себя бессмертными — иначе как объяснить столь вопиющее пренебрежение правилами безопасности? Речь о водителях лесовозов, которые не закрепляют груз, о лестницах, которые держатся на честном слове, и о проводах таких запутанных, что через них не проберется даже электричество.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   аварии   глупость   техника безопасности   фейлы   
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Прохожий3 17 минут назад
Чувак в бочке на столбе - не военный случаем? Вон и РЛС на заднем плане и колючка присутствует. Если военный - то там не не такое случается. Недаром солдатам-срочникам запрещали пользоваться фотоаппаратом. Иначе таких кадров бы наснимали)) Я про собственный опыт говорю. Чего только не случалось по части несоблюдения ТБ.
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