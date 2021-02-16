35 раз, когда рабочие плевали на технику безопасности

Сообщество на Reddit с ироничным названием «Управление по охране труда» посвящено рисковым ребятам, которые явно считают себя бессмертными — иначе как объяснить столь вопиющее пренебрежение правилами безопасности? Речь о водителях лесовозов, которые не закрепляют груз, о лестницах, которые держатся на честном слове, и о проводах таких запутанных, что через них не проберется даже электричество.