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Россиянка, которая родилась еще при царе, привилась от COVID-19

Россиянка, которая родилась еще при царе, привилась от COVID-19 (2 фото)

Автор:
02 апреля 2021 14:16
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID-19   вакцина от COVID-19   жить в россии   коронавирус   медицина   новости   
1549
2
Смелая Елизавета Бойкова, настоящая долгожительница, которая проживает в Волгоградском доме престарелых, чувствует себя хорошо.

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Метки: COVID-19   вакцина от COVID-19   жить в россии   коронавирус   медицина   новости   
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31k
Alex Час назад
Здоровья бабуле
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25k
Ashabad 41 минуту назад
Бабке - здоровья и долголетия. Фишкам, авторам фишек - ума и почтения к старшим.
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5k
Vadim 57 минут назад
Спутником Ви укололась родившаяся ещё при Николае Ай Ай.
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Знакомый коллеги жены по прошлой работе привился по приказу начальства - две недели его рвало кровью, весь покрылся синей сыпью, выпали зубы и волосы, по интимной части тоже всё плохо (сказали навсегда), ну, и так, по мелочам: местами кожа слезла, ослеп на один глаз и никого не узнаёт. Нет, ни в коем случае прививаться не буду!
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Забыл сказать, а самое хреновое, говорят, что он теперь не может коньяк и пиво пить. Только рюмку примет - сразу всего его затрясёт, глаз вверх закатит и всё обратно наружу выскакивает.
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10k
Хью́берт 2 часа назад
От такой новости у Поклонской портрет Николая-II замироточил.
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260
Сергей 2 часа назад
хорошая попытка "Спутник V", но нет!
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3k
Shtoppi 2 часа назад
<<Россиянка, которая родилась еще при царе, привилась от COVID-19>> Исходя из последних новостей о мрачной судьбе некоторых привитых, на месте бабули я бы крепко подумал, и не раз, прежде чем колоть себе всякую хрень. Царь то все никак не сподобится, знает видимо что-то, а пенсионерке по ходу терять нечего.
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2k
Иван Алексеев Shtoppi 2 часа назад
Ау! Проснись! Привился он.
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3k
Shtoppi Иван Алексеев 2 часа назад
Ааааа... Тогда осталось только подождать пока ему захорошеет?)))
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1k
Чувак Иван Алексеев Час назад
Мальчик:
- Какой из прививок привился Путин?
Мужчина:
- Какой из Путиных привился?
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1k
Гур Иван Алексеев 37 минут назад
Привился он...Так сказать,что угодно можно... Я помню он говорил "Пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет"
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355
Александр 3 часа назад
Бабушка Из народной поговорки: она ещё простудится на ваших похоронах!
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−147
даня мелохин 3 часа назад
при царе пуне и умрет
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212
Роман Свиридов 3 часа назад
Россиянин, который год просидел в бункере тоже привился от COVID-19 (но это не точно)
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53k
pynh 3 часа назад
Теперь у нее есть шанс при царе и помереть.
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611
Колючий minimalism 2 часа назад
Тупость какая-то, причем здесь монархия британская и Путин-попытка увести от коммента выше?
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31k
Alex Колючий Час назад
Ну Меркель тоже засиделась у власти, но чего-то никто не пиз**т
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611
Колючий Alex 54 минуты назад
А немцы живут в такой же жопе, как и мы, у них так же разваливаются заводы, у них МРОТ 120 евро, а может у нас экономика и уровень жизни, как у них?
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5k
Vadim Alex 53 минуты назад
Ну почему не пиз**т? Вот ты попиз**л. Но она в этом году уйдёт, да пришла она позже Путина. Хотя да, засиделась.
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31k
Alex Vadim 15 минут назад
Ну я люблю попиз**ть
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42k
кот 3 часа назад
А про тех, кто не пережил мы никогда не узнаем.
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28k
minimalism Автор поста кот 3 часа назад (изменен)
месяц после вакцинации - полет нормальный. личный опыт. первые пару недель после прививки беспокоили небольшие нарушения сна, но вроде бы в остальном все ок)
посмотрим через год-два, конечно, слышно про реакцию всякое.
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2k
Иван Алексеев minimalism 2 часа назад
У всех знакомых максимум лёгкое недомогание в первые 24 часа, потом всё нормально. Сам хотел привиться, да грипп подхватил. Сегодня выписали, думаю на следующей недели сходить провакцинироваться.
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1k
Hans Иван Алексеев 2 часа назад
У моей родственницы тяжело проходила первая доза, несмотря на это будет делать вторую. Говорит, что без прививки второй раз болезнь не переживёт (уже болела средне-тяж стадия).
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3k
Борис Карабанов Hans 2 часа назад
А когда она переболела, если не секрет? А то я переболел в октябре (50%) и так толком сейчас не пойму - пора уже на прививку или ещё рано. На антитела сдавать лень.
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16k
sanchesS80 кот Час назад
У вас есть хоть один знакомый, который не пережил саму прививку? Или у знакомый знакомых? Думаю что нет. Как будет, свистните - поделитесь своими знаниями. А пока таких знаний у вас нет, то и кукарекать не стоит.
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