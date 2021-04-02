Россиянка, которая родилась еще при царе, привилась от COVID-19

Бойкова сделала прививку отечественным препаратом "Спутник V", для чего к ней приехала выездная бригада медиков.

Елизавета Ильинична Бойкова родилась 5 сентября 1914 года, в Российской империи, еще при правлении царя Николая II. Женщина огромной воли, потерявшая мужа в Великую Отечественную войну, оставшаяся одна с маленьким ребенком. Она всю жизнь проработала в сельском хозяйстве.



Сама Елизавета Ильинична говорит, что живет только благодаря своей активности и постоянному труду.