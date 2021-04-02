Россиянка, которая родилась еще при царе, привилась от COVID-19

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Смелая Елизавета Бойкова, настоящая долгожительница, которая проживает в Волгоградском доме престарелых, чувствует себя хорошо.
Бойкова сделала прививку отечественным препаратом "Спутник V", для чего к ней приехала выездная бригада медиков.
Елизавета Ильинична Бойкова родилась 5 сентября 1914 года, в Российской империи, еще при правлении царя Николая II. Женщина огромной воли, потерявшая мужа в Великую Отечественную войну, оставшаяся одна с маленьким ребенком. Она всю жизнь проработала в сельском хозяйстве.
Сама Елизавета Ильинична говорит, что живет только благодаря своей активности и постоянному труду.
Елизавета Ильинична Бойкова родилась 5 сентября 1914 года, в Российской империи, еще при правлении царя Николая II. Женщина огромной воли, потерявшая мужа в Великую Отечественную войну, оставшаяся одна с маленьким ребенком. Она всю жизнь проработала в сельском хозяйстве.
Сама Елизавета Ильинична говорит, что живет только благодаря своей активности и постоянному труду.
Чуть ранее, в середине марта, прививку сделал 104-летний москвич, который стал самым пожилым в столице вакцинированным от коронавируса. И тоже, кстати, чувствует себя вполне хорошо.
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- Какой из прививок привился Путин?
Мужчина:
- Какой из Путиных привился?
посмотрим через год-два, конечно, слышно про реакцию всякое.