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17 интересных фактов о «Подсолнухах» Ван Гога

17 интересных фактов о «Подсолнухах» Ван Гога

Автор:
05 апреля 2024 14:40
Сообщество : Искусство
Метки: Винсент Ван Гог   Жизнь замечательных людей   ван гог   жажда жизни   желтый цвет   подсолнухи   серия картин   творчество   
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Винсент Ван Гог — голландский художник-постимпрессионист, гений с очень непростой судьбой. У него есть целая серия картин с одной-единственной темой: букеты подсолнухов. Сегодня эти работы, безусловно, являются визитной карточкой художника. Но почему же он рисовал их снова и снова?


Лео Янсен, куратор Музея Ван Гога, говорит, что очень немногие знают о существовании серии картин с подсолнухами: «Для девяти из десяти человек, которым я рассказываю, это новость».


Мартин Бейли, опубликовавший книгу «Подсолнухи мои: История шедевра Ван Гога», согласен с этим мнением: «Многие люди знают один из "Подсолнухов" и даже не подозревают о существовании целой серии».


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Винсент Ван Гог хотел стать известным художником подсолнухов. В письме к своему брату Тео Ван Гог смело заявил: «Подсолнух, в некотором смысле, — мой».


Другие художники того времени считали подсолнухи грубыми и неизысканными, но именно это и привлекало Винсента: он видел в этом несовершенстве вечную и чарующую красоту. Для художника подсолнухи также являлись символом благодарности и счастья, излучающим энергию и жизненную силу солнца.


Именно в Арле, в Желтом доме, начался великий подсолнуховый период Винсента Ван Гога: «Я думаю украсить свою студию полудюжиной картин с подсолнухами», — сказал художник. И так и поступил, написав по меньшей мере 11 известных нам картин, некоторые из которых теперь утрачены. Еще один интересный факт: на 11 картинах изображено в общей сложности 87 подсолнухов.


Винсент очень внимательно относился к использованию в своих картинах цветовой гаммы — цвета должны были дополнять друг друга и создавать идеальную гармонию. Почти в 90 % его картин в качестве дополнительных цветов использовались синий и желтый. «Правильно расположить цвета на картине, — писал Ван Гог своей сестре Вил,  — чтобы они переливались и выделялись своими контрастами, — это что-то вроде инкрустации драгоценными камнями или создания костюмов».


Желтый цвет был одним из любимых у художника. В начале своего творчества он использовал яркие желтые цвета, позже добавил другие оттенки, такие как охра и желтый кадмий.


Ван Гог глубоко восхищался Клодом Моне, поэтому в картинах с цветами можно заметить некоторое его влияние — мощную и выразительную цветовую палитру и качество рисунка.


Моне написал вазу с подсолнухами примерно за семь или восемь лет до того, как Винсент Ван Гог создал свою серию. Однако Моне больше внимания уделял композиции в целом, и, в отличие от Ван Гога, он изобразил подсолнухи без признаков увядания.


Цветок, всегда повернутый к солнцу, стал визитной карточкой короткой, но поистине замечательной карьеры Винсента Ван Гога. После трагической смерти художника его врач, Поль Гаше, сделал символический рисунок с надписью "Le Tournesol" («Подсолнух»), а также посадил подсолнухи на могиле. Поль Гоген в память о погибшем друге выращивал подсолнухи в Полинезии.


Вот еще несколько любопытных фактов, связанных с солнечным цветком, который пролил вечный свет на трудную и несчастную жизнь Винсента Ван Гога.


Когда Ван Гог жил в Желтом доме в Арле (Франция), приехавший навестить его Поль Гоген изобразил Винсента за работой, написав полотно под названием «Художник подсолнухов».


Серия «Подсолнухи» тесно связана с Желтым домом, в котором художник снимал 4 комнаты. Он планировал превратить желтое угловое здание в дом художников, где единомышленники могли бы жить и работать вместе. Ван Гог планировал украсить это место своими картинами с подсолнухами.


Ван Гог написал 11 работ, в которых подсолнухи являются основным объектом, и еще больше работ, в которых они играют определенную роль. Одна из них была уничтожена во время пожара в Японии во время бомбардировки Осаки во время Второй мировой войны.


Первая картина, выполненная в Париже в 1887 году, изображает цветы, лежащие на земле, а вторая, сделанная годом позже в Арле, — букет подсолнухов в вазе.


Одна из оригинальных работ серии «Подсолнухи» входит в коллекцию Национальной галереи Лондона, а бывший премьер-министр Маргарет Тэтчер однажды попросила показать ей «хризантемы Ван Гога». Никто и не подумал ее поправить.


Желтый цвет был любимым цветом Винсента Ван Гога и присутствовал в большинстве его картин — подсолнухи, колосья пшеницы, пейзажи во время сбора урожая и желтый цвет солнца. Начиная с периода жизни в Арле, желтый цвет становился все более важным в картинах художника.


Ван Гог был не единственным, кого вдохновляли подсолнухи. Уильям Блейк в конце 1700-х годов, Клод Моне в 1881 году и Аллен Гинзберг в 1955 году — вот некоторые из других известных художников и поэтов, которые обратили внимание на образ подсолнухов.


Ван Гог отпраздновал завершение работы над «Подсолнухами» походом по магазинам. Художник начал свою серию «Подсолнухов» в понедельник 20 августа 1888 года и закончил в пятницу. Сразу после этого он отправился в город за покупками, после чего вернулся с черным бархатным пиджаком и знаменитой большой желтой соломенной шляпой. На картине, которую Ван Гог сделал для своей спальни два месяца спустя, оба предмета висят за его кроватью.


Во время своей первой встречи в Париже в 1887 году Ван Гог и Поль Гоген обменялись парой картин: Ван Гог отдал два этюда с подсолнухами, а Гоген — картину «На берегу озера на Мартинике (Негритянки)» 1887 года.


За неделю до начала работы над своей серией картин Ван Гог нарисовал подсолнухи в саду бани, расположенной в квартале борделей.


На самом деле Ван Гог не рисовал цветы в горшке, потому что имевшийся у него под рукой горшок был недостаточно устойчив, чтобы удержать тяжелые цветы, и мог опрокинуться. Предполагается, что подобный горшок стоял у художника на кухне-студии и служил ему моделью, но 15 подсолнухов в него на самом деле не помещались.


Подсолнухи Винсента Ван Гога в 1890 году вызвали громкий скандал на выставке художественного объединения Les XX («Общества двадцати») — выставке, организованной исключительно для членов клуба в Брюсселе, Бельгия. За два дня до открытия Анри де Гро заявил, что его работы не будут выставлены рядом с «отвратительным горшком с подсолнухами месье Винсента или любого другого агента-провокатора». На обеде по случаю открытия де Гро вновь обрушился на картины Ван Гога, назвав его «невеждой и шарлатаном».


Для создания ярких подсолнухов Ван Гог использовал яркий, насыщенный желтый кадмиевый пигмент, который впервые был разработан в середине XIX века.


С 1888 года Ван Гог изменил свою цветовую палитру в сторону более светлых желтых оттенков. Исследователи считают, что это произошло из-за болезни/лекарств, приведших к «желтому зрению», или под влиянием французских импрессионистов во время работы в Париже.


У Джо Бонгер, вдовы Тео, в середине 1890-х годов случился роман с голландским художником Исааком Исраэлсом. В 1918 году она одолжила ему картину «Подсолнухи с желтым фоном». Исраэлс повесил ее в своей гостиной и включал в картины с различными моделями (но не с Джо).


После трагической кончины Винсента его врач Поль Гаше нарисовал пронзительный одинокий подсолнух. Для близких Винсента цветок, обращенный к солнцу, стал неразрывно связан с художником.


В 1901 году Гоген на Таити написал четыре натюрморта с подсолнухами в знак уважения к своему давно ушедшему другу Ван Гогу. Гоген вырастил цветы из семян, привезенных из Франции.









Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Винсент Ван Гог   Жизнь замечательных людей   ван гог   жажда жизни   желтый цвет   подсолнухи   серия картин   творчество   
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Сергей 41 минуту назад
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Vovan Petroff 2 минуты назад
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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