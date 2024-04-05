17 интересных фактов о «Подсолнухах» Ван Гога

Винсент Ван Гог хотел стать известным художником подсолнухов. В письме к своему брату Тео Ван Гог смело заявил: «Подсолнух, в некотором смысле, — мой».

Другие художники того времени считали подсолнухи грубыми и неизысканными, но именно это и привлекало Винсента: он видел в этом несовершенстве вечную и чарующую красоту. Для художника подсолнухи также являлись символом благодарности и счастья, излучающим энергию и жизненную силу солнца.

Именно в Арле, в Желтом доме, начался великий подсолнуховый период Винсента Ван Гога: «Я думаю украсить свою студию полудюжиной картин с подсолнухами», — сказал художник. И так и поступил, написав по меньшей мере 11 известных нам картин, некоторые из которых теперь утрачены. Еще один интересный факт: на 11 картинах изображено в общей сложности 87 подсолнухов.

Винсент очень внимательно относился к использованию в своих картинах цветовой гаммы — цвета должны были дополнять друг друга и создавать идеальную гармонию. Почти в 90 % его картин в качестве дополнительных цветов использовались синий и желтый. «Правильно расположить цвета на картине, — писал Ван Гог своей сестре Вил, — чтобы они переливались и выделялись своими контрастами, — это что-то вроде инкрустации драгоценными камнями или создания костюмов».

Желтый цвет был одним из любимых у художника. В начале своего творчества он использовал яркие желтые цвета, позже добавил другие оттенки, такие как охра и желтый кадмий.

Ван Гог глубоко восхищался Клодом Моне, поэтому в картинах с цветами можно заметить некоторое его влияние — мощную и выразительную цветовую палитру и качество рисунка.

Моне написал вазу с подсолнухами примерно за семь или восемь лет до того, как Винсент Ван Гог создал свою серию. Однако Моне больше внимания уделял композиции в целом, и, в отличие от Ван Гога, он изобразил подсолнухи без признаков увядания.

Цветок, всегда повернутый к солнцу, стал визитной карточкой короткой, но поистине замечательной карьеры Винсента Ван Гога. После трагической смерти художника его врач, Поль Гаше, сделал символический рисунок с надписью "Le Tournesol" («Подсолнух»), а также посадил подсолнухи на могиле. Поль Гоген в память о погибшем друге выращивал подсолнухи в Полинезии.

Вот еще несколько любопытных фактов, связанных с солнечным цветком, который пролил вечный свет на трудную и несчастную жизнь Винсента Ван Гога.