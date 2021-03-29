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Mikeshake буквально выносит нарисованных персонажей за рамки картин и помещает их в центр современных сюжетов. В его работах Мона Лиза отрывается на девичнике с Фридой Кало и девушкой с жемчужной сережкой, Венера зависает в Старбаксе, а Винсент Ван Гог подрабатывает моделью.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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остальное так себе если честно