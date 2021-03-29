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40 фотоманипуляций, которые переносят героев известных картин в реальный мир

40 фотоманипуляций, которые переносят героев известных картин в реальный мир (41 фото)

Автор:
29 марта 2021 13:58
Сообщество : Искусство
Метки: Фрида Кало   ван гог   искусство   картины   мона лиза   фотоманипуляции   фотошоп   
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Mikeshake буквально выносит нарисованных персонажей за рамки картин и помещает их в центр современных сюжетов. В его работах Мона Лиза отрывается на девичнике с Фридой Кало и девушкой с жемчужной сережкой, Венера зависает в Старбаксе, а Винсент Ван Гог подрабатывает моделью.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фрида Кало   ван гог   искусство   картины   мона лиза   фотоманипуляции   фотошоп   
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2  комментария
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2k
Mutantino Час назад
девушка с жечужной сережкой гармоничнее всего вписывается в этот новодел
остальное так себе если честно
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33k
AGM Час назад
Ван Гог прям везде чёткий)
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