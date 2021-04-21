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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4813 постов • 660 подписчиков подписаться
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30 историй о знаменитостях от обслуживающего персонала

30 историй о знаменитостях от обслуживающего персонала (31 фото)

Автор:
21 апреля 2021 20:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: встречи со звездами   звезды   знаменитости   истории из жизни   
1089
31

В TikTok появился своеобразный челлендж — те, кому посчастливилось (или наоборот, не повезло) обслуживать звезд шоу-бизнеса, рассказывают, как знаменитости ведут себя, когда на них не направлены камеры. Вот небольшая подборка таких историй.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: встречи со звездами   звезды   знаменитости   истории из жизни   
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 3 часа назад
Про большую половину о ком написано хочу спросить, а кто это?
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2k
alessandrok 11 минут назад
Кто эти люди???
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17k
Ego sum qui sum Час назад
бестолоковость, бессмысленность и нелепость этого поста вне всяких измерений
вкратце: какая-то ТП встретила знаменитость и за 1,5 секунды оценила ее вежливость и прочие моральные качества....это пипиец это ...нет слов
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194
WhiteStar 2 часа назад
У меня один вопрос - почему у всех респондентов на фотографиях такой неопрятный вид?
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57k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
"На днях Дмитрий дал скандальное интервью латвийским тележурналистам, в котором заявил что все телезрители России заслуживают ту "лабуду", как выразился актер, и бездарные сериалы которые для них снимают, назвав российских граждан невоспитанными и необразованными деревенщинами!Этот словесный "понос" произошел у актёра из-за инцидента в аэропорту накануне. Дюжев купил себе билет в бизнесс-класс, и когда подошел к стойке увидел там очередь людей из эконом класса., тех самых, необразованых россиян!. Он попытался вне очереди пройти регистрацию, но граждане отправили его в конец очереди, что задело самолюбие актера!

Дмитрий Дюжев поскандалил в аэропорту: бездарные и дешевые сериалы ,это самое то для российского зрителя, -"это быдло не достойно большего"!"

Российский певец Евгений Крид отказался платить за счет, который ему выставили в одном из ресторанов Екатеринбурга, где он отдыхал после концерта в компании друзей. Об этом инциденте стало известного благодаря директору ресторана Евгении Левандовской, описавшей всю историю на своей странице в соцсети. 21-летний артист вместе со своими друзьями устроил скандал и покинул заведение, так и не оплатив счет в размере 10 000 рублей. За отдых певца рассчитались организаторы концерта на следующий день.

Одним из таких артистов стал Иосиф Пригожин, которому хватило наглости пожаловаться, что его семья из-за пандемии впала в бедность, даже кушать не на что. Такие высказывания обычно не проходят стороной и Сергея Шнурова, любящего на подобные недоразумения со стороны звезд отвечать в стихотворной форме, тем самым высмеивая их. Разумеется сарказм лидера группы "Ленинград" задел "обедневшую" знаменитость, который по мнению народа может жить "в ус не дуя" всю свою жизнь. Иосиф отреагировал резко и тут началось... Каждый высказал свое мнение друг о друге в не очень приличном формате, а музыкальные коллеги так и не разобрались кто из них прав.

и можно продолжать до посинения, "звезды" они такие ...говно в общем то , но мы привыкли видеть не их самих а тех кого они играют ..путаем короче истиную морду с масками которые они носят
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4k
tamin 3 часа назад
Текила с газировкой. Демократы такие дерьмократы
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22k
Владимир tamin 2 часа назад
Крепкий алкоголь с пузыриками штырит вообще не по детски.
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2k
ДК 3 часа назад
22. "но оставила 20 долларов на чай при счете в 500 долларов" В США это означает: я так недоволен этим рестораном, что я забираю из зарплаты официанток $55. 15% - нормальная величина чаевых, которую оставляет посетитель еслки его все устраивает (и на которую рассчитывают официанты, так как их почасовая зарплата крайне мала, где-то раз в 5 меньше минимальной). Больше - если ему что-то сильно понравилось, меньше - если остался недоволен. Такой вот простой способ для любого посетителя высказать свое отношение...
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