30 историй о знаменитостях от обслуживающего персонала

Существует немало историй о ее грубых выходках; авиакомпания, в которой я работал, даже внесла ее в черный список за то, что она якобы плюнула в лицо члену экипажа. Зато в самолете она всегда сидит на салфетках, чтобы не касаться сидения, так что плюс ей за это.