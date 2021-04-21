30 историй о знаменитостях от обслуживающего персонала

В TikTok появился своеобразный челлендж — те, кому посчастливилось (или наоборот, не повезло) обслуживать звезд шоу-бизнеса, рассказывают, как знаменитости ведут себя, когда на них не направлены камеры. Вот небольшая подборка таких историй.
[Джейми Ли Кертис] пришла за 30 минут до открытия магазина и ждала на улице, пока мы откроемся. Она потрясающая.
Красивая, с прекрасными манерами и милая. Одна из тех редких знаменитостей, которые посмотрят тебе в глаза и поблагодарят.
Он зашел пообедать вместе с группой важных людей из индустрии. Заказал дюжину устриц, как будто это вообще обычное дело. Он был очень вежливым, скромным, оплатил сам весь счет. Оставил очень хорошие чаевые.
Они обе очень приятные, не устану говорить о них это. Они ведут себя с персоналом супервежливо и дружелюбно, что, увы, довольно редко для знаменитостей.
Мы летели из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Это был ночной рейс, и она была очень милой… хотя и пошла в туалет босиком
Она отказывалась покидать самолет, пока с него не сойдут все остальные, а это было невозможно, поскольку для этого должны выйти бортпроводники… Я была фанаткой, пока ее не встретила. Теперь… мда, нет уж.
Существует немало историй о ее грубых выходках; авиакомпания, в которой я работал, даже внесла ее в черный список за то, что она якобы плюнула в лицо члену экипажа. Зато в самолете она всегда сидит на салфетках, чтобы не касаться сидения, так что плюс ей за это.
Она заходила к нам каждый день в течение недели. Она была беременна и вечно куда-то спешила, но всегда была очень вежливой! Обычно она заказывала одно и то же. Она была лучиком солнышка в моем дне, я ее обожаю.
Она показалась мне обычным человеком. Встретилась с подругой, распила с ней бутылку белого вина. Оставила хорошие чаевые, пожаловаться не на что.
Мы почти не разговаривали. Она пришла с Jay-Z, я проводила их к столику. Но когда они уходили, она посмотрела на меня, широко улыбнулась и поблагодарила. Она была прекрасна.
Ее персонаж в шоу «Мамы в танце» не выдуман. Она именно такая, какой вы себе ее представляете. Она на меня наорала.
Он заявился к нам вместе с друзьями после закрытия и настаивал, чтобы я усадила их за столик, и был момент, когда он выкинул эдакое «Вы вообще знаете, кто я такой?».
Она забыла свой паспорт, посреди Лос-Анджелеса, в самый час-пик. Из-за этого нам пришлось задержать рейс, а она все равно на него не успела. Но в следующий раз, когда она улетала, я подшутила над ней по этому поводу, а она посмеялась и вообще была супервежлива.
Это было после выборов. Ей пришлось нелегко, так что я подумала, что она, наверное, захочет выпить красного вина, чего-нибудь расслабляющего… Хиллари Клинтон пила текилу с газировкой.
Однажды они с женой зашли к нам пообедать, и он был очень дружелюбным. Честно говоря, мне кажется, он был самой приятной знаменитостью из всех, кого я встречала. Он просто исполнил все мои детские мечты.
Он в принципе ни с кем не разговаривал и пытался сделать так, чтобы его не заметили.
В жизни она выглядит как прекрасная миниатюрная феечка. Они с мужем зашли к нам в очень загруженный вечер, но она была очень милой и понимающей.
К нам зашел парень в мотоциклетном шлеме, прошел через весь магазин к лестнице, которая закрыта для посетителей, и я подошла к нему и спросила: «Вам помочь?». Он снял шлем, и оказалось, что это Орландо Блум.
В магазин зашел парень в шляпе с гигантскими полями, в очках и с поясной сумкой. Я спросила: «Я могу вам помочь?». Он приспустил очки и прошептал: «Нет». Но он был забавный.
Еще одна знаменитость с которой у меня, к сожалению, был печальный опыт. Она была постоянным посетителем и довольно прохладно относилась к персоналу. Кроме того, за нее обычно говорил кто-то другой, поскольку она не разговаривает с обслуживающим персоналом напрямую.
Она потрясающе пахнет и в жизни выглядит так, как будто ее отфотошопили. Она не ела и не пила ничего из того, что предлагали в самолете, только пила воду, которую принесла с собой. Но была очень доброжелательной.
Она вела себя нормально, но оставила 20 долларов на чай при счете в 500 долларов. Делайте с этой информацией что хотите.
Гленн Клоуз всегда приходила с Пипом, и Пип был за главного. Пип мог бегать по ресторану столько, сколько ему вздумается. Не самая интересная встреча, но пес был довольно забавным, и в целом она ничего.
Один раз он пришел с друзьями, и был супернормальным и спокойным. Я мало что могу о нем рассказать, но он точно кажется хорошим парнем.
Сейчас поднимется буча. Я видела ее несколько раз, и каждый раз она была неприветливой.
Несколько моих друзей работали с ней на съемочной площадке. «Она неприятная» — фраза, которую мы используем. Она пачкает платье хумусом, а потом возникает, что ей принесли грязную одежду. Пудрит мозги. Она делает вид, что разговаривает с тобой, но при этом не разговаривает с тобой.
Если бы 2020 год был человеком, это была бы Кэтрин Хейгл. Мои друзья, которые работали с ней на съемочной площадке и фотосессии, говорят, что с ней невероятно сложно работать, и она вечно всем недовольна.
Он был супервежливым. Супермилым. Он протянул руку, чтобы пожать мою, и я просто умерла.
Джейсон Деруло не знает текстов к рождественским песням, и ему пришлось записать их на руке, было неловко.
Это был странный опыт. Когда я встретила его, он стоял у входа, придерживал дверь и повторял: «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо». То ли он пытался привлечь к себе внимание, то ли просто благодарил. Так и не поняла. Очень странная встреча.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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вкратце: какая-то ТП встретила знаменитость и за 1,5 секунды оценила ее вежливость и прочие моральные качества....это пипиец это ...нет слов
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и можно продолжать до посинения, "звезды" они такие ...говно в общем то , но мы привыкли видеть не их самих а тех кого они играют ..путаем короче истиную морду с масками которые они носят