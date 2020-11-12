30 звезд, которые при встрече оказались очень приятными людьми

Говорят, что не стоит встречаться с кумирами, но, судя по историям ниже, все зависит от того, кто твои кумиры. Пока некоторые поклонники разочаровываются, узнав, что их любимые знаменитости вовсе не такие хорошие в жизни, какими казались на сцене или экране, другие остаются в восторге от встреч с кумирами, которые оказываются приземленными, добрыми и приятными людьми, и с радостью делятся историями о них в сети.
1. Дэниел Рэдклифф
2. Уилл Смит
3. «Бетховен»
4. Патрик Стюарт
5. Барак Обама
6. Робин Уильямс
7. Джефф Голдблюм
8. Джим Керри
9. Леди Гага
10. Иэн Маккелен
11. Том Хиддлстон
12. Нейтан Филлион
13. Гордон Рамзи
14. Пол Радд
15. Стив Ирвин
16. Хью Джекман
17. Джейсон Момоа
18. Хью Лори
19. Мистер Роджерс
20. Том Хэнкс
21. Хоббиты из «Властелина колец»
22. Кифер Сазерленд
23. Роберт Дауни мл.
24. Странный Эл Янкович
25. Скала
26. Энн Хэтэуэй
27. Леонард Нимой
28. Том Фелтон
29. Долли Партон
30. Стэн Ли
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Понравилось13
пс.
А что делает в этом списке скала ? редкая мразь по жизни и лицемер, о чем постоянно говорят его коллеги по цеху . то , что кому то он сумку помог донести - не показатель . вон недавний террорист тоже соседке с сумками помогал.
Лично мне он импонирует.