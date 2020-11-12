30 звезд, которые при встрече оказались очень приятными людьми

Я встретился — протусовался около часа, — с Кифером Сазерлендом. Встреча с ним была невероятным совпадением, так как мы планировали пойти на его концерт в субботу вечером (билет был бесплатным, но за ним пришлось стоять в очереди). Мой сын работал барменом, я зашел навестить его, и он сказал: «Пап, хочу тебя кое с кем познакомить». И когда я увидел его, первое, что я сказал: «О господи, вы нам так сильно понравились в «Пропащих ребятах» и «24 часах», и, вы не поверите, но мы с женой идем на концерт вашей группы в субботу!». И он просто ОФИГЕЛ!!! Он такой: «Большинство людей понятия не имеют, что я занимаюсь музыкой… Поверить не могу, что вы идете! Это так круто!..». Тогда я позвонил жене, и она заехала в бар с ним встретиться. Короче говоря, он забронировал для нас очень хорошие места. А потом во время концерта попросил нас с женой встать… и посвятил нам песню про любовь. Он хороший чел!!!