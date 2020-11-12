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30 звезд, которые при встрече оказались очень приятными людьми

30 звезд, которые при встрече оказались очень приятными людьми (31 фото)

Автор:
12 ноября 2020 16:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дуэйн Скала Джонсон   Робин Уильямс   Хью Лори   встречи со звездами   дэниел рэдклифф   звезды   знаменитости   истории   
893
31

Говорят, что не стоит встречаться с кумирами, но, судя по историям ниже, все зависит от того, кто твои кумиры. Пока некоторые поклонники разочаровываются, узнав, что их любимые знаменитости вовсе не такие хорошие в жизни, какими казались на сцене или экране, другие остаются в восторге от встреч с кумирами, которые оказываются приземленными, добрыми и приятными людьми, и с радостью делятся историями о них в сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дуэйн Скала Джонсон   Робин Уильямс   Хью Лори   встречи со звездами   дэниел рэдклифф   звезды   знаменитости   истории   
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5  комментариев
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193k
Северное сияние Час назад
30 звезд, которые при встрече оказались очень приятными людьми
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7k
Kucher Час назад
"Гарри Поттер" мелкий, трусливый, неблагодарный свинтус. Иначе его просто невозможно воспринимать после его высказываний о Джоан Роулинг.
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Северное сияние Kucher Час назад
А что именно он сказал про Д.Роулинг?
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11k
Андрей Дядя Северное сияние Полчаса назад
да они оба омерзительны. Роулинг начала рассуждать о гомосятине своих книжных героев , а Редклифом разосрались из за трансов , которых он активно подерживает

пс.
А что делает в этом списке скала ? редкая мразь по жизни и лицемер, о чем постоянно говорят его коллеги по цеху . то , что кому то он сумку помог донести - не показатель . вон недавний террорист тоже соседке с сумками помогал.
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193k
Северное сияние Андрей Дядя 14 минут назад
Ничего плохого от коллег Скалы о нём не читал.
Лично мне он импонирует.
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