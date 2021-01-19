20 звезд, которые при встрече оказались очень приятными людьми

В 80-х я работал в аптеке, и меня попросили доставить лекарства Гилде Раднер (жене Джина) — она в то время боролась с раком. После очень большой задержки, вызванной звонком ее врачу, мне наконец выдали лекарства, и я поехал к ним домой. По дороге я был очень взволнован предстоящей встречей с самой яркой комедийной звездой того времени. Когда я приехал, я позвонил в дверь, и мне открыла Гилда. Я знал, что она болеет, но меня все равно поразило, до чего изможденно она выглядела. Я тут же понял, что она в ярости из-за того, как долго ей везли лекарство. К сожалению, весь этот гнев она спустила на меня. Я извинился несколько раз подряд (хотя задержка произошла и не по моей вине).

Когда она закончила, и я передал ей лекарства, она захлопнула передо мной дверь. Я на нее не сердился, хотя и очень расстроился — эта гениальная комедийная актриса была больна и переживала такой кошмар... Ситуация была ужасная, и совсем не на такую встречу я надеялся.

Когда я отвернулся от двери и сделал несколько шагов, кто-то постучал мне по плечу. Я обернулся, и увидел Джина — он объяснил, что его жена очень больна, и несколько раз извинился за ее поведение. Затем он дал мне отличные чаевые и поблагодарил за доставку на выходных и мою работу в аптеке. Я никогда не забуду эту встречу и ценю то, что мне удалось повидать их обоих, даже мимолетно и при таких сложных обстоятельствах…