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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4542 поста • 637 подписчиков подписаться
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20 звезд, которые при встрече оказались очень приятными людьми

20 звезд, которые при встрече оказались очень приятными людьми (21 фото)

Автор:
19 января 2021 16:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дэнни Де Вито   билл мюррей   брюс кэмпбелл   встречи со звездами   звезды   знаменитости   робин уильямс   
695
21

Знаменитостей часто считают заносчивыми и скандальными личностями, но большинство из них, на самом деле, очень милые и приятные люди — по крайней мере, если верить пользователям Reddit, которые охотно делятся историями о случайных и не очень встречах со звездами. Продолжение, первая часть тут.

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Метки: Дэнни Де Вито   билл мюррей   брюс кэмпбелл   встречи со звездами   звезды   знаменитости   робин уильямс   
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9k
Олегbl4 48 минут назад
Где-то в конце 90-х с корешем зашли в летнюю кафешку недалеко от Невского. Взяли по паре пива и стали искать места. почти все столики были полностью заняты, кроме одного, где сидел какой-то толстый чувак. Он сидел к нам спиной. Мы подошли и спросили можно ли сесть? Он ответил кивком головы. Мы сели, стали с корешем о чем-то говорить и только минут 10 спустя я заметил, что чувак очень похож на Сергея Роста, коим он и оказался. Разговорились с ним. Очень адекватный человек, с хорошим чувством юмора.
В том же Питере. С тем же корешем спускались на невском в метро. На эскалаторе замечаю мужика в черном плаще и широкополой шляпе. Толкаю приятеля в бок и говорю, мол, смотри, какой-то чепушило по Боярского косит. Тут мужик поворачивается и это сам Боярский. Я ему киваю и говорю:"Здрасте, Михаилсергееч", он в ответ кивает головой:"Здрасьте...".
А так в Питере довелось и с Розенбаумом на бильярде сыграть в "Леоне",что возле "Мариинки", и прибухнуть с "Дукалисом, Соловцом и Волковым".
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12k
Konstantin 18 минут назад
"она будет держаться сучно"
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