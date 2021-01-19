20 звезд, которые при встрече оказались очень приятными людьми

Знаменитостей часто считают заносчивыми и скандальными личностями, но большинство из них, на самом деле, очень милые и приятные люди — по крайней мере, если верить пользователям Reddit, которые охотно делятся историями о случайных и не очень встречах со звездами. Продолжение, первая часть тут.
Я встретил его в кафе, он был с сыном. Я подождал, пока они закончат и соберутся уходить, подошел и попросил автограф для мамы (она его большая поклонница). Он немного поспрашивал меня о ней и написал специально для нее очень милое сообщение. Он спросил, нужен ли мне еще один автограф для себя, и я ответил, что просто встретить его — более чем достаточно. Я сказал ему, где работает моя мама, и на следующий день он заглянул к ней на работу и поболтал с ней. Вот уж действительно отличный парень.
Ох***но [очень] высокий и веселый. Я работал на ресепшене в корпоративном офисе Newbury Comics, и однажды он зашел вместе с помощником. Я даже не обратил внимание на его имя, когда его назвал помощник, просто позвал покупателя, с которым Брюс должен был встретиться. И тут меня осенило: «Секундочку. Тот самый Брюс Кэмпбелл?». Брюс стоит справа от меня, нависает надо мной как смерть. Тут он улыбается, протягивает мне руку, смеется и спрашивает, как меня зовут. Я конечно выдал обязательную шутку про палку-стрелялку, и над ней он тоже посмеялся.
Оченьпростой, спокойный и умный. Я работал на стенде Cody’s Books в ComputerWorld в Сан-Франциско, кажется, в 1981 году, и он был с Тимоти Лири, так что мне повезло встретить их обоих.
Я забрел в бар отеля в Филадельфии вместе с девушкой, с которой тогда тусовался, и ее подругой. Оказалось, что актеры сериала «В Филадельфии всегда солнечно» тогда снимали десятый (с чем-то?) сезон, и остановились в этом отеле. Подруга девушки заметила Дэнни, когда он проходил мимо, и в итоге он просидел с нами целых два часа. Несколько раз оплатил нашу выпивку. Попытался пригласить девушку к себе в номер — неожиданный поворот, но он представил нас Чарли Дэю, так что я все равно считаю это победой.
Мне повезло провести 6 часов рядом с мистером Роджерсом в самолете. Мне было семь. Лучшее событие в моей жизни. Мы пообедали. Я что-то пролил на него. Я уж думал, что все испортил, но он просто улыбнулся и отдал мне свой десерт.
За всю жизнь я встречала только одну знаменитость — Билла Мюррея. Он рассказал анекдот, который я на тот момент не поняла, и неправильно подсказал мне, как пройти к азиатской выставке в музее искусств Далласа. 10 из 10, я бы спросила дорогу у Билла Мюррея еще раз.
Я встретил Скарлетт Йоханссон в 2011 году в Старбаксе — очень приятная и веселая. Я думал, она будет держаться сучно или надменно, отчасти потому что это было очень раннее утро — где-то полшестого или шесть. Вовсе нет, она была очень мила. Я ее рассмешил, когда сказал, что большой поклонник одного из ее ранних фильмов — «Один дома 3» (это и правда один из моих любимых фильмов детства).
Он буквально вписался в меня в кофейне на Гавайях. Был исключительно вежлив. Я узнал его только когда он уже сел. Я позвонил жене, и она умоляла меня подойти к нему и дать ему трубку. Делать этого я конечно не стал.
Он был с женой и детьми. Все они были ко мне очень добры и милы. В жизни он точно такой же, как и его образ на экране.
Я работал в престижном отеле в Западном Голливуде. Однажды в мою смену зашла красивая брюнетка примерно моего возраста вместе с симпатичной блондинкой и женщиной постарше, которая, как я подумал, была их матерью — или одной из них. Она показалась мне знакомой, и тут меня озарило, что я обслуживаю Энни из «Сообщества» (Элисон Бри), и я как раз недавно читал про нее на Википедии. Я проверил бронь. Шермерхорн. Это ее настоящая фамилия.
Когда я еще не осознал, кто она такая, я обратил внимание, что вокруг нее буквально была волшебная аура, благодаря которой все в радиусе десяти футов от нее чувствовали себя особенным. Мне повезло ее обслуживать, и она перешучивалась со мной, как будто мы были старыми добрыми друзьями. К концу дня мы уже переговаривались с дурацкими акцентами и ржали как гиены, и в довершение всего она оставила огромные чаевые, а ее подруга сказала моему начальнику, как хорошо я поработал. Приятно встретить кого-то, кого ты полюбил в сериале, и узнать, что этот человек ох**нно классный в жизни.
Я выходил из кино и случайно врезался в маленького азиата в белом костюме. Он обернулся и сказал: «Боооожечки, прошу прощения». Тогда я понял, почему мне показался знакомым смех с первых рядов.
Я устроился на лето консьержем в Нью-Йорке. Оказалось, это был его дом. Как правило, все жители дома знают консьержа в лицо, а я был им незнаком. Билл выходил из дома и быстро помахал на прощание в сторону ресепшена, но вдруг резко остановился. Он обернулся и сказал: «Ты новенький. Как тебя зовут? Меня Билл». Я ответил: «Да, я тут временно, приятно познакомиться, Билл, я — такой-то такой-то». Он пожал мне руку и сказал: «Приятно познакомиться. Я пошел взять китайской еды, потом вернусь и продолжу работать над книгой». Потом он ушел и, когда вернулся, пожелал мне хорошего дня. Было круто, что он меня заметил, и потратил время, чтобы представиться.
Он суперприятный, мы встретили его, когда приехали в тетин дом у озера. Ужасно милый парень, он привел свою семьи, и мы провели с ним где-то три часа, просто тусили. Потрясный парень.
Я встретила ее после концерта в моем городе в рамках тура «1989». Она очень приятная, с ней легко общаться — казалось, будто мы старые друзья. Но что меня поразило, так это то, что она узнала парня, который стоял рядом со мной, только благодаря его блогу на Tumblr. Она знала его имя, кучу личных деталей, и была ужасно рада его встретить. Это было очень мило.
Адам Сэвидж из «Разрушителей легенд». Я встретил его на научной выставке в Белом доме несколько лет назад и немного поболтал с ним. Он был очень милый, приятный в общении (и он действительно повсюду ходит в шляпе). Я сказал ему, что стал инженером отчасти потому, что в детстве постоянно смотрел его шоу вместе с отцом, и его это очень порадовало. Он действительно классный парень. Обама и Билл Най тоже оказались очень приятными.
Я работал на ресепшене в отеле и однажды сдавал номер Джон Малейни. Он хотел оплатить еще чей-то номер, так что он провел со мной у стойки минут пять, пока я организовывал это дело. Он действительно хороший парень.
Одно время мы были соседями, и он лично написал мне несколько писем, которые я повесил на стену в рамке. Том Брэди при встрече оказался так себе, Стивен Тайлер — очень крутым и простым, но Стэн Ли, однозначно, был лучше всех.
В 80-х я работал в аптеке, и меня попросили доставить лекарства Гилде Раднер (жене Джина) — она в то время боролась с раком. После очень большой задержки, вызванной звонком ее врачу, мне наконец выдали лекарства, и я поехал к ним домой. По дороге я был очень взволнован предстоящей встречей с самой яркой комедийной звездой того времени. Когда я приехал, я позвонил в дверь, и мне открыла Гилда. Я знал, что она болеет, но меня все равно поразило, до чего изможденно она выглядела. Я тут же понял, что она в ярости из-за того, как долго ей везли лекарство. К сожалению, весь этот гнев она спустила на меня. Я извинился несколько раз подряд (хотя задержка произошла и не по моей вине).
Когда она закончила, и я передал ей лекарства, она захлопнула передо мной дверь. Я на нее не сердился, хотя и очень расстроился — эта гениальная комедийная актриса была больна и переживала такой кошмар... Ситуация была ужасная, и совсем не на такую встречу я надеялся.
Когда я отвернулся от двери и сделал несколько шагов, кто-то постучал мне по плечу. Я обернулся, и увидел Джина — он объяснил, что его жена очень больна, и несколько раз извинился за ее поведение. Затем он дал мне отличные чаевые и поблагодарил за доставку на выходных и мою работу в аптеке. Я никогда не забуду эту встречу и ценю то, что мне удалось повидать их обоих, даже мимолетно и при таких сложных обстоятельствах…
Джон Барроумэн (Капитан Джек из «Доктора Кто» и «Торчвуда» и Малькольм Мерлин из «Стрелы») очень крутой и обнимашки раздает потрясающие.
Клинт Иствуд отличный парень, и с виду не отличишь его от любого другого старикашки на улице. Он немного поболтал со мной, мы посмеялись, а потом, отвечаю, он достал из кармана арахис, опустил руку до уровня ботинок, и тут из куста выскочила белка и съела орех прямо у него с ладони. Это было прямо возле его офиса, и это, пожалуй, мое любимое воспоминание за все время работы в студии.
Источник:
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В том же Питере. С тем же корешем спускались на невском в метро. На эскалаторе замечаю мужика в черном плаще и широкополой шляпе. Толкаю приятеля в бок и говорю, мол, смотри, какой-то чепушило по Боярского косит. Тут мужик поворачивается и это сам Боярский. Я ему киваю и говорю:"Здрасте, Михаилсергееч", он в ответ кивает головой:"Здрасьте...".
А так в Питере довелось и с Розенбаумом на бильярде сыграть в "Леоне",что возле "Мариинки", и прибухнуть с "Дукалисом, Соловцом и Волковым".