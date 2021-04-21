32-летний отец троих детей Александр Козаков уже пятый месяц находится в СИЗО. Его обвиняют в убийстве (ст. 105 УК) и ему грозит до 15 лет лишения свободы за защиту семьи от пьяного мужчины, который вломился в его дом.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в поселке Восход (Тамбовская область). Отметив праздник семья Козаковых отправилась спать. Однако посреди ночи их разбудил яростный стук по окнам. Это пьяный сосед Юрий Есин потерял сестру, подумав, что она забежала на огонек к Козаковым.

Муж сказал, что у нас никого нет. Но Юрий не унимался — пытался попасть в дом. Когда уходил, бросил вслед: "Жди, сейчас придем и будем вас на попкорн резать

Через 15 минут буйный сосед вернулся вместе с племянником. Они выломали калитку и принялись тарабанить чем-то тяжелым по дверям.

"Говорит: "Мама, там кто-то идет, уже калитку вынесли…" Я пока передавала ей младшую, услышала, как выбивают дверь чем-то тяжелым, как стекла затряслись"

Отец семейства взял со стола нож и пошел встречать "гостей". При этом он уверяет следствие, что не собирался пускать холодное оружие в ход - и взял его для устрашения. Но открыв дверь, он тут же получил кулаком по лицу от Есина.