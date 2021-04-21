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Без права на самооборону: почему давшие отпор преступникам оказываются за решеткой

Без права на самооборону: почему давшие отпор преступникам оказываются за решеткой (14 фото)

Автор:
21 апреля 2021 18:15
Сообщество : Криминал
Метки: законодательство   несправедливость   самооборона   следствие   статья   суд   
1583
14

Вопрос для России не праздный. Очень часто получается так, что правонарушитель совершивший нападение и получивший по заслугам, становится потерпевшим, а гражданин защищавший семью, имущество или собственную жизнь, отправляется в тюрьму на очень длительный срок.

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Метки: законодательство   несправедливость   самооборона   следствие   статья   суд   
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−72
MaxVargar 52 минуты назад
Нельзя у нас защищать себя, семью и имущество. А то еще чего привыкнут и права начнут свои защищать
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747
Миша 5 минут назад
Какая страна такие и законы. У меня соседа посадили когда он трёх хачиков избил, пытались затащить в машину проходящую мимо девушку, та убежала, зато появился патруль...
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1k
elf3399 17 минут назад
Для начала, при освещении этих дел в прессе, нужно писать имена и печать фото следователя. Что бы все знали, кому именно лень разбираться.
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2k
Роман 20 минут назад
Судебная практика такова, что в спорных ситуациях признают виновным того, кто меньше пострадал. Это проще чем каждый раз разбираться, кто виновен на самом деле.
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13k
KOSTELLO 22 минуты назад
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13k
KOSTELLO Полчаса назад
Бикташева забрали полицейские и Соломачев уже начал забывать о неприятном инциденте,

Вот тут я не понял.
Т.е. он на него даже заяву не накатал?
Как так?
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4k
Mixalych Полчаса назад
Человек умышленно преступающий закон автоматически должен лишаться защиты закона. А то взяли моду из преступников потерпевших корчить
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Да. Проблема есть. Проблема старая и до сегодняшнего дня не решаемая и не решенная. Уже сколько копий сломано было, что обычный человек, не искушенный в юридических вопросах не может даже в простой ситуации, не говоря уже о стрессовой ситуации верно оценить действия и свои, и нападавших. Но воз и ныне там. Пока мнение, что "могут использовать для совершения преступлений" побеждает мнение "защищаться можно любыми способами и с максимальным вредом для нападающего". В этом плане есть один совет: лучше плохо сидеть, что хорошо лежать. А здесь уже каждый решает, что он выбирает. Но! Помните ваша жизнь одна и если ее не станет, то уже вам точно будет всё равно что там дальше. Еще простой совет: если в руках у нападающего(нападавших) что то есть, смело бейте чем можете в ответ. И наоборот, если в руках ни чего нет, то лучше максимально не включать режим мясорубки.
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4k
Свирепый Бамбр Дмитрий 5 минут назад
"не решаемая" Это значит невозможно решить или никто не хочет ее рашать?
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535
Лимонадный Джо 36 минут назад
Закон обязан защищать законопослушного гражданина. А если в данный момент (преступление) закон не может позволить это сделать,гражданин имеет право на защиту жизни своей и своих близких. Иначе зачем такие законы,которые позволяют преступникам быть безнаказанными? Значит будет развиваться самосуд. Кровавый и жестокий.
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15k
Maks Es 43 минуты назад
Вообще, самый лучший вариант для самообороны - большая плоская отвёртка, лучше граненая и подточенная. Когда в 90-х работал экспедитором и мотался по области с кучей товара и бабла, обязательно возил в машине разводной ключ и при себе в барсетке заточку-отвертку. Прицепить как холодняк если что невозможно, а впечатление от такой хрени в руке нападающего отрезвляет на раз. Пару раз сильно выручало.
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26k
turyst Maks Es 19 минут назад
"отвёртка"

Тогда лучше молоток. Не топор, а именно молоток.
Хороший. На стальной, длинной ручке.

Но по закону, пофиг.
Использовали зубочистку, как оружие, всё, зубочистка теперь оружие.
Хоть свёрнутый газетой или плюшевым мишкой забей преступника.
Использовано "как", значит оно и есть. Увы.
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269k
Booharik 43 минуты назад

Евгений Деданин в сентябре прошлого года был застрелен Араиком Мирзоняном из мести со стороны близких погибших при нападении на бизнесмена в 2018 году.

https://realnoevremya.ru/news/185961-predprinimatelya-evgeniya-dedanina-ubili-v-bugulmehttps://realnoevremya.ru/news/185961-predprinimatelya-evgeniya-dedanina-ubili-v-bugulme
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4k
Доехал нормально 43 минуты назад
Единственная эффективная самозащита в таких случаях это перцовый СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ балончик. Пшикнул, и свинтил по бырому. Даже если нападавший был астматиком и откинул копыта, то это никого не волнует. Сертификат есть. Руками нападавшего не трогал. Точка.
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26k
turyst Доехал нормально 18 минут назад
"СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ балончик"

А у них аллергия. И астма. И ещё что.
Копыта отбросят, и не поможет сертификат. Увы.
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3k
Андрина 45 минут назад
"Действия при защите неприкосновенности жилища должны быть соразмерны угрозе".
Откуда можно знать какая-там исходит угроза от проникшего тебе в дом.Откуда я знаю какие у него намерения и под чем он?
Может быть он неадекватен и пришел резать всю семью,как Мэнсон.
Может быть он под наркотой и ему кажется что он играет в GTA?
Должно быть как в Техасе.
Залез в дом, кинулся с ножом, поймали когда угоняешь машину - получил пулю.
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15k
Maks Es 51 минуту назад
Сама система российского правосудия - когда судья выносит постановления о мере пресечения, к примеру (а не прокуратура) подразумевает сотрудничество судьи со следствием. То бишь, доводя дело до суда, срабатывает круговая порука - судье невыгодно оправдывать подозреваемого, потому что в этом случае страдает репутация и судейского аппарата
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1k
Дмитрий Maks Es Полчаса назад
Соврал конечно. Ни какого репутационного ущерба судья от отказа в избрании меры пресечения- арест, не несет. Судье, по большому, совсем все равно какая мера пресечения у обвиняемого будет до суда.
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16k
sanchesS80 55 минут назад
Определённые поправки к закону о самообороне конечно нужны. Особенно приписка о том что оборона должна быть соразмерна опасности. Как правило у защищающегося нет никакой возможности успевать оценивать эту самую соразмерность. Пока будешь оценивать - самого грохнут.
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15k
Maks Es sanchesS80 50 минут назад
Такая приписка уже есть, но она не работает.
Кстати, наличие холодняка в руке при самообороне - сразу отягчающий факт, а уж огнестрел это вообще гарантированный цугундер.
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2k
Natural Selection 56 минут назад
ваще пох.уй - надо будет - буду убивать за семью и себя.
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1k
Дмитрий Natural Selection Полчаса назад
Какая то правда, хотя и суровая, в твоих словах есть. Зачастую времени нет у потерпевшего рассуждать(или думать) какой мне вред причинят, а какой я. Да и вообще покажите мне, кто в стрессовой ситуации будет об этом думать. В голову одна мысль, если не я, то меня.
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