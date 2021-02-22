Первый пошел: белый британец обнаружил разницу в зарплате с чернокожей и подал в суд

"Я белый мужчина. Признаю, я получаю относительно высокую зарплату. Для меня это главным образом вопрос справедливости. Я был государственным служащим более 35 лет и до сих пор работал в организациях, полных решимости относиться к людям справедливо. В корне несправедливо платить людям совершенно разные суммы за выполнение идентичной работы по любым меркам", — заявил Парр в суде.

Британские власти обвинение в дискриминации отвергли, заявив, что Парр вступил в должность, которая теперь оплачивается меньше, чем раньше. И если бы на его место пришла чернокожая женщина, то она получала бы зарплату ту же, что и он.

Окончательное решение по суду будет принято в течение нескольких недель.