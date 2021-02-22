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Первый пошел: белый британец обнаружил разницу в зарплате с чернокожей и подал в суд

Первый пошел: белый британец обнаружил разницу в зарплате с чернокожей и подал в суд (2 фото)

Автор:
22 февраля 2021 09:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: британия   несправедливость   полиция   расовая дискриминация   суд   
3328
2
Сотрудник британской полиции Мэттью Парр не захотел терпеть расовую дискриминацию и пытается добиться справедливости.

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Метки: британия   несправедливость   полиция   расовая дискриминация   суд   
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1k
Антон Сорокин Час назад
Не взлетит
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Asurendra Антон Сорокин Час назад
Но, все равно, парень - молодец, удачи ему.
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2k
Mart Daav 10 минут назад
Автор же сам написал, что валсти заявили, что она заступила на должность раньше, и тогда эта должность оплачивалась выше. Сейчас - меньше. Но по трудовому контракту ей ЗП понизить не могут, а все новобприбывшие получают меньше. Вполне себе справедливо: first come - first serve.
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251
Костя 14 минут назад
Может сейчас открою кому-то новость, но даже в России законодательно равная работа должна оплачиваться одинаково, поэтому и дробят должности на разные разряды. И даже в России можно отсудить себе з/п, если у твоего коллеги окажется существенно выше. Мужик всё правильно делает и будет прав, т.к. изменение ситуации на рынке - пустая отмаза, они негритянке должны были тоже тогда з/п урезать.
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86k
Дмитрий Полчаса назад
А в России люди даже 400 долларов не могут получить зарплату - Путин всё сказки рассказывает про развитие . Цены европейские , а зарплаты африканские , хотя страна имеет маленькое население которое постоянно сокращается и всю таблицу Менделеева
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3k
Andrey Abramov Дмитрий 6 минут назад
Потому что в россии есть масса мудаков, готовых работать за 3 копйки, не имея знаний, навыков и образования. Видят небольшие деньги и ломятся за них схватиться, отбивая работу у специалистов. При этом в итоге получают шиш и стонут, как мало мы получили и так по кругу.
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6k
Ф Ив Полчаса назад
Всё правильно сделал!
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1k
ALEX 43 минуты назад
Нихрена себе у них зарплаты

185.000 фунтов это же 19.185.000 рублей в год.
1.600.000. рублей в месяц!
Наши менты в среднем 45.000 рублей в месяц получают. Это 434 фунтоа в месяц. НИЩЕТА!!!
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1k
ALEX Шурман 9 минут назад
Какой нахрен чиновник?
Он обычный сотрудник полиции!
.
Она на руки получила 185.000 фунтов!

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1k
ALEX Шурман 8 минут назад
Я разве написал что высокая зарплата это плохо? Или я написал что мне завидно?
Я написал что наши менты нищеброды по сравнению с британскими!
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0
Dmitry Dmitry Шурман 7 минут назад
с цифрами напутано в оригинале это доллары а не фунты. Погуглите Matthew Parr UK
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913
Шурман ALEX 5 минут назад
У ментов нет таких зарплат даже в Британии , опять Русские новости , менты комиссар получает около 4х штук в месяц обычный мент получает от 2500-3000 евро , а вот у спецназа другие зарплаты , туда обычный мент хрен попадет .
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1k
ALEX Несусвет Минуту назад
Я так и написал!
Что за год!
Ладно минус 10% налог, всё равно много они получают.
185.000 минус 10% =
166.000 фунтов в год тоже нормально.
Это 13.875 фунтов в месяц получается. Это 1.440.000 рублей в месяц!
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138
Юрий 44 минуты назад
Сложно оценить новость. За рамками остаются подробности. Насколько работа идентична на самом деле. Пока это выглядит как препирательства с судебными дрязгами и не более. Банально, с каждым заключают трудовой договор, на сколько подписался, столько и получаешь. Автор, если не затруднит, продолжите тему, после завершения суда. Заранее благодарен.
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224
Борис Колесниченко 45 минут назад
в рыночной экономике это вполне нормально, все зависит от спроса и предложения. Может раньше был высокий спрос на такую квалификацию, вот и платили больше. Потом "нарожали" и спрос упал, стали платить меньше. Нигеры тут не причем имхо, да и у них и мозги попроще, уступают белому на 10-15% (но это не точно).
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260
*опа Час назад
Не всё так однозначно...
Хм, должность может называться одинаково, квалификация, обязанности и выполняемая работа - разными....
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8k
krivsan Час назад
1619 первые рабы появились в британских американских колониях и США,теперь остается ждать белых рабов,потому что привезенные на Родину вряд ли поедут
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