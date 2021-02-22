Первый пошел: белый британец обнаружил разницу в зарплате с чернокожей и подал в суд

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Сотрудник британской полиции Мэттью Парр не захотел терпеть расовую дискриминацию и пытается добиться справедливости.
Политика толерантности и чувство вины за годы сегрегации породили в западном обществе уродливую тенденцию уничижения белого населения во славу чернокожих. Последние торжествуют: у них приоритеты при устройстве на работу и учебу, а увольнение представителей негроидной расы с должности наверняка обернется разговорами о расизме, потому работодатели даже не рискуют затевать это заведомо невыгодное дело. Однако не все готовы смириться с подобным положением. В Британии офицер полиции Мэттью Парр, работавший инспектором, обнаружил, что его коллега, чернокожая Венди Уильямс, за ту же работу получала большую зарплату (185 тысяч фунтов против 133 тысяч фунтов), несмотря на то, что занимала эту должность даже раньше мужчины. Эта ситуация возмутила Парра и он решил подать жалобу в лондонский суд, занимающийся трудовыми спорами. По словам британца, к нему относятся иначе из-за пола и цвета кожи, а значит, налицо признаки сексизма и расизма.
"Я белый мужчина. Признаю, я получаю относительно высокую зарплату. Для меня это главным образом вопрос справедливости. Я был государственным служащим более 35 лет и до сих пор работал в организациях, полных решимости относиться к людям справедливо. В корне несправедливо платить людям совершенно разные суммы за выполнение идентичной работы по любым меркам", — заявил Парр в суде.
Британские власти обвинение в дискриминации отвергли, заявив, что Парр вступил в должность, которая теперь оплачивается меньше, чем раньше. И если бы на его место пришла чернокожая женщина, то она получала бы зарплату ту же, что и он.
Окончательное решение по суду будет принято в течение нескольких недель.
Британские власти обвинение в дискриминации отвергли, заявив, что Парр вступил в должность, которая теперь оплачивается меньше, чем раньше. И если бы на его место пришла чернокожая женщина, то она получала бы зарплату ту же, что и он.
Окончательное решение по суду будет принято в течение нескольких недель.
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185.000 фунтов это же 19.185.000 рублей в год.
1.600.000. рублей в месяц!
Наши менты в среднем 45.000 рублей в месяц получают. Это 434 фунтоа в месяц. НИЩЕТА!!!
Он обычный сотрудник полиции!
.
Она на руки получила 185.000 фунтов!
Я написал что наши менты нищеброды по сравнению с британскими!
Что за год!
Ладно минус 10% налог, всё равно много они получают.
185.000 минус 10% =
166.000 фунтов в год тоже нормально.
Это 13.875 фунтов в месяц получается. Это 1.440.000 рублей в месяц!
Хм, должность может называться одинаково, квалификация, обязанности и выполняемая работа - разными....