В деле есть гостайна. Суд его засекретил. Ничего рассказать не могу. Мы все дали подписки о неразглашении гостайны. Потерпевшие и свидетели. Понятно, почему так сделано — чтобы никто ничего не знал. Я перед входом в зал сдал телефон и ноутбук, и даже записи свои мне не разрешили вынести из зала, — рассказал адвокат - представитель семьи убиенного Владимира Таушанкова Алексей Бушмаков корреспонденту E1.RU News в четверг, 15 апреля.

До этого, 9 апреля Судья по делу убитого на ЖБИ Владимира Таушанкова сделал процесс закрытым по соображениям медицинской тайны. Хотя ни одна из сторон об этом не просила.