Суд обнаружил гостайну и засекретил уголовное дело в отношении застреленного спецназом жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова.
В деле есть гостайна. Суд его засекретил. Ничего рассказать не могу. Мы все дали подписки о неразглашении гостайны. Потерпевшие и свидетели. Понятно, почему так сделано — чтобы никто ничего не знал. Я перед входом в зал сдал телефон и ноутбук, и даже записи свои мне не разрешили вынести из зала, — рассказал адвокат - представитель семьи убиенного Владимира Таушанкова Алексей Бушмаков корреспонденту E1.RU News в четверг, 15 апреля.
До этого, 9 апреля Судья по делу убитого на ЖБИ Владимира Таушанкова сделал процесс закрытым по соображениям медицинской тайны. Хотя ни одна из сторон об этом не просила.
А ещё раньше, 20 ноября прошлого года следствие полностью засекретило имена силовиков, убивших Владимира Таушанкова во время штурма на ЖБИ.
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Таким образом, история в которой изначально ничего не сходилось, а официальная версия трещала по швам была прикрыта колпаком государственной тайны. И понять, для чего нужно всё это нелепое нагромождение, стало ещё более затруднительным.
Напомним вкратце цепь происшедших событий: вечером 31 мая с заявлением в полицию обратились продавцы магазина обоев Екатеринбурга и сообщили о воре, который украл четыре рулона общей стоимостью восемь тысяч рублей. Причём камеры видеонаблюдения подъезда зафиксировали, что подозреваемый явился из магазина домой без обоев, но привёл за собой "хвоста". Сообщалось, что позже полицейские установили личность и адрес подозреваемого — Владимира Таушанкова.
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Бойцы СОБРа, предварительно расстреляв дверь, начали штурм квартиры и застрелили россиянина, у которого по одним сведениям, в руках увидели детскую страйкбольную пневматику, которую профессионалы Росгвардии приняли за реальное оружие, по другим показаниям у него в руках находился баллончик с перцовым аэрозолем и кухонный нож. А отец убиенного заявил, что сына застрелили сквозь дверь.
Ну а самое основное, что нужно знать об этом деле: не смотря резонанс, который происшествие вызвало по всей стране, особенно на фоне судьбы печально известного, американского негра Флоида, записи с камер видеонаблюдения магазина с кражей пресловутых четырёх рулонов, а по другим сведениям - разбойного нападения и угрозой ножом работникам магазина, с целью похищения четырёх рулонов обоев, никто СМИ и общественности так и не предъявил.
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Ну а так и бандит стрелок ранивший омоновца, стрелял из пневматики и бросал петарды а сотню АКМ и ящик гранат ему подбросили. Родственники вот теперь компенсации за коттедж требуют.
Его застрелили не из-за обоев, а то шо он обдолбаный в усмерть сначала орал всех ментов перестреляю/взорву. Менты вызвали ОМОН ( или как там сейчас). А тем ребятам покуй - есть угроза жизни = сразу на поражение. Работа такая - людей защищать. Честь им и хвала!!!
Времена когда участковый уговаривал сутками долбойобов (как например в Мюхене в 1976ом) давно прошли.
И слава богу.
Но если СЕК (типа ОМОН в России)
Приедет, то получают все кто мимо проходил. Им пофигу, разбираться не их задача. Их задача валить. Трупы другие собирают. Узкая специализация)))
Но я за Олимпиаду и захват заложников там намекнул. Тогда не было ещё этой службы.
:)
Мюнхен 197ДВА
Особенно с вертолетом интересно получилось.
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Скоро опять подорожают продукты питания и всё остальное.
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https://russian-rt-com.turbopages.org/russian.rt.com/s/world/news/853123-baiden-sankcii-rossiya?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/Bajden_podpisal_ukaz_ovvedenii_sankcij_protiv_Rossii--09e2e744952b13747d77d7a974da7198https://russian-rt-com.turbopages.org/russian.rt.com/s/world/news/853123-baiden-sankcii-rossiya?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/Bajden_podpisal_ukaz_ovvedenii_sankcij_protiv_Rossii--09e2e744952b13747d77d7a974da7198