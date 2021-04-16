FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 565 постов • 240 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Дело застреленного спецназом из-за четырёх рулонов обоев россиянина накрыли грифом "секретно"

Дело застреленного спецназом из-за четырёх рулонов обоев россиянина накрыли грифом "секретно" (2 фото + 3 видео)

Автор:
16 апреля 2021 03:24
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   гостайна   дело   екатеринбург   засекретил   рулона   суд   четыре   
1681
2
3

Суд обнаружил гостайну и засекретил уголовное дело в отношении застреленного спецназом жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Россия   гостайна   дело   екатеринбург   засекретил   рулона   суд   четыре   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Запускайте Берлагу! 44 минуты назад
Ща выведут в ТОП проплаченного бота...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Виталий Касандров 4 минуты назад
Помнится было аж в 19 году . Весенние обострение было у гопника психа совпало клептомание,й ну и что бы общество не подвергать опасности пристрелили придурка.
Ну а так и бандит стрелок ранивший омоновца, стрелял из пневматики и бросал петарды а сотню АКМ и ящик гранат ему подбросили. Родственники вот теперь компенсации за коттедж требуют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 10 минут назад
Дайте уже спокойно силовикам людей стрелять! Чего началось-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
vxdxbg 17 минут назад
путлерстан ! безжалостный и беспощадный ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 24 минуты назад
У нас вообще скоро как в северной корее будет На очевидные вещи нам ссут в уши покрывая нелепыми фактами и причинами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop Алексей 5 минут назад
Ну ты же лучше всех знаешь, изучил дело, провёл экспертизу, а не бабки на лавочке сказали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ivan Ivanov klop Минуту назад
если дело ясное, чего секретить-то то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
a.fey Полчаса назад
Так гостайны или медицинской тайны? Автор, Вы бы определились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126k
Редька с хреном Автор поста a.fey 15 минут назад (изменен)
Мне определяться нечего - в Екатеринбурге определяются, читайте внимательней уважаемый: с 9 апреля - закрытый суд по медтайне; с 15 апреля - гриф "Совсекретно", по гостайне. Я и сам не пойму - какая может быть мед тайна в том, что человека пришили - пуля застряла или навылет что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сергей Час назад
Редька подгнила, от смрада даже хрен не спасает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Albert GER Час назад
Я помню эту историю. На фишках была.
Его застрелили не из-за обоев, а то шо он обдолбаный в усмерть сначала орал всех ментов перестреляю/взорву. Менты вызвали ОМОН ( или как там сейчас). А тем ребятам покуй - есть угроза жизни = сразу на поражение. Работа такая - людей защищать. Честь им и хвала!!!
Времена когда участковый уговаривал сутками долбойобов (как например в Мюхене в 1976ом) давно прошли.
И слава богу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151k
☭Cheкаво☭ Albert GER 49 минут назад
В Германии так же бы пристрелили(не говоря о пиндосии), еще и штраф родне выписали?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Albert GER ☭Cheкаво☭ 12 минут назад
Штраф навряд ли.
Но если СЕК (типа ОМОН в России)
Приедет, то получают все кто мимо проходил. Им пофигу, разбираться не их задача. Их задача валить. Трупы другие собирают. Узкая специализация)))
Но я за Олимпиаду и захват заложников там намекнул. Тогда не было ещё этой службы.
:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151k
☭Cheкаво☭ Albert GER 4 минуты назад
Смотрел я, и док.фильмы, и худ.фильмы, про Олимпиаду.
Мюнхен 197ДВА
Особенно с вертолетом интересно получилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
659
накладчик в угол 3 часа назад
Не получилось у либерды из похитителя обоев местного Флойда слепить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
525
Алксандр Шевченко ☭Cheкаво☭ 45 минут назад
Я смотрю все равнение на запад. Факт воровства не доказан, видео не выложено специально. В общем кого-то сильно прикрывают, раз дошло до гос тайны. Чей-то сынок отличился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GUSAR ☭Cheкаво☭ 22 минуты назад
Ты лучше про это почитай!
.
Скоро опять подорожают продукты питания и всё остальное.
.
https://russian-rt-com.turbopages.org/russian.rt.com/s/world/news/853123-baiden-sankcii-rossiya?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/Bajden_podpisal_ukaz_ovvedenii_sankcij_protiv_Rossii--09e2e744952b13747d77d7a974da7198https://russian-rt-com.turbopages.org/russian.rt.com/s/world/news/853123-baiden-sankcii-rossiya?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/Bajden_podpisal_ukaz_ovvedenii_sankcij_protiv_Rossii--09e2e744952b13747d77d7a974da7198

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151k
☭Cheкаво☭ GUSAR 18 минут назад
Уже лет 7 вводят, пока все живые, не голодаем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151k
☭Cheкаво☭ GUSAR 17 минут назад
Давай, еще про СВИФТ напиши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151k
☭Cheкаво☭ Алксандр Шевченко 14 минут назад
Это вонючая либерасня ащета вечно сравнивает Россию и США, а как какой косяк, в США, сразу засовывают язык в \\\опу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
5 богатых и влиятельных женщин, которые всего добились сами 5 богатых и влиятельных женщин, которые всего добились сами Онищенко ответил на вопрос о том, когда россиянам можно будет снять маски: "никогда" Онищенко ответил на вопрос о том, когда россиянам можно будет снять маски: "никогда" Женщину из Перми посадили за интим с подростком Женщину из Перми посадили за интим с подростком Жительница Ленинградской области отсудила у застройщика сотни тысяч рублей из-за ржавой воды Жительница Ленинградской области отсудила у застройщика сотни тысяч рублей из-за ржавой воды Воронежская пенсионерка собрала коноплю коровам на лекарство. Теперь ее проверяет полиция Воронежская пенсионерка собрала коноплю коровам на лекарство. Теперь ее проверяет полиция Обвинения Навального: предыстория и текущий результат Обвинения Навального: предыстория и текущий результат
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

126548



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
50 редких исторических фотографий, которые врезаются в память
4
132
50 редких исторических фотографий, которые врезаются в память
Скромность — лучшее украшение для человека
6
91
Скромность — лучшее украшение для человека
﻿
Набирающие популярность в сообществах
День в истории
0
2
День в истории
Пирог с капустой и фаршем на заливном тесте
4
7
Пирог с капустой и фаршем на заливном тесте
5 богатых и влиятельных женщин, которые всего добились сами
5 богатых и влиятельных женщин, которые всего добились сами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#интересное#кино#природа#сша#дети#сатира#авария дня
#Юмор#животные#история#аварии#люди#автомобили#авто аварии#в мире#шоу бизнес#весна
#интересно#дтп#Россия#картинки#подборка#СССР#автомир#приколы#прикольные#истории

На что жалуетесь?

Вернуться