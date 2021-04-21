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В ЖК "Прометей" города Якутска в ночь в 17 на 18 апреля пропали два велосипеда и портативный гараж. Вещи были оставлены жильцами в подъезде. Когда просмотрели камеры наблюдения, выяснилось, что к этому делу причастны стражи порядка.
Обеспокоенные пропажей своего имущества жильцы отсмотрели записи с камер наблюдения и заметили, как в 04.16 утра два сотрудника полиции выносят из подъезда те самые велосипеды. Их владельцы собрались и поехали в полицию, однако заявление у них, как сообщают некоторые соцсети, не приняли.
После того, как видео с камер наблюдения появилось в Сети, в полиции прокомментировали изъятие техники и гаража.
В пресс-службе МУ МВД России «Якутское» заявили, что велосипеды были не пристегнуты замками, а гараж не имел "опознавательных знаков". Потому бесхозное имущество было доставлено в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Владельцев техники и гаража с документами на это имущество ждут в отделе полиции №1.
Владельцев техники и гаража с документами на это имущество ждут в отделе полиции №1.
Кроме прочего, в полиции жителей города предупредили о том, что в последнее время участились кражи велосипедов. Граждане должны быть бдительными, им не следует оставлять свое имущество без должной защиты - считают стражи порядка. Да уж теперь наверняка жители Якутска не оставят свои велосипеды в подъезде. Только вот все ли хранят документы на этот транспорт? А если их не окажется, как владельцам техники доказать, что она их собственная?
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Метки: ЖК Прометей велосипеды кража полиция якутск
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-Позвольте! Борщ-200 рублей, котлета по-киевски с картофельным пюре-220 рублей, чай и булочка-80 рублей. Все сложить, то выходит 500 рублей. У Вас же 1200 рублей!!! Как же так получается?!
Официант:
-Ну, значит не получается...
а то пишут Якутские полицейские, типа не наши
Кооонеееечно именно это полицаями и двигало. Спалились на воровстве, а теперь отмазки галимые лепят.
нарушение противопожарных норм
нефиг захламлять подъезд,
Статья 6.1. Особенности организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора.