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Якутские полицейские забрали из подъезда велосипеды и объяснили это заботой о бесхозных вещах

Якутские полицейские забрали из подъезда велосипеды и объяснили это заботой о бесхозных вещах (5 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 17:18
Сообщество : Жить в России
Метки: ЖК Прометей   велосипеды   кража   полиция   якутск   
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В ЖК "Прометей" города Якутска в ночь в 17 на 18 апреля пропали два велосипеда и портативный гараж. Вещи были оставлены жильцами в подъезде. Когда просмотрели камеры наблюдения, выяснилось, что к этому делу причастны стражи порядка.

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Метки: ЖК Прометей   велосипеды   кража   полиция   якутск   
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23  комментария
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375
Алексей 2 часа назад
Банда под прикрытием закона, шикарно. А солько людей не хранят эти документы. Ментам теперь и покупать велики и коляски не надо, халява))))).
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10k
Олегbl4 Полчаса назад
Официант приносит счет. клиент начинает считать и возмущается:
-Позвольте! Борщ-200 рублей, котлета по-киевски с картофельным пюре-220 рублей, чай и булочка-80 рублей. Все сложить, то выходит 500 рублей. У Вас же 1200 рублей!!! Как же так получается?!
Официант:
-Ну, значит не получается...
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3k
Двестиграмм 55 минут назад
Полиция Якутии!
а то пишут Якутские полицейские, типа не наши
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5k
shelezyaka Двестиграмм Полчаса назад
Такие товарищи - нам не товарищи!
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4k
Shtoppi Час назад
<<Потому бесхозное имущество было доставлено в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.>>
Кооонеееечно именно это полицаями и двигало. Спалились на воровстве, а теперь отмазки галимые лепят.
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858
Сергей Час назад
всё правильно сделали
нарушение противопожарных норм
нефиг захламлять подъезд,
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16k
sanchesS80 Сергей 53 минуты назад
МЧС должна этим заниматься - ходить по подъездам и выносить весь мусор из подъездов.
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13k
Lynx Сергей 51 минуту назад
Предписание ГПН где?
Статья 6.1. Особенности организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора.
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394
Nane First NameLast Час назад
Какие заботливые. А бесхозные деньги они не забирают?
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34k
AGM Час назад
Оставлять велик в подъезде пускай даже с домофоном и консьержем - не самая лучшая идея.
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6k
Сгусток позитива Час назад
тупо стырили.... мусора такие мусора..
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5k
кот базилий Час назад
Ага в четыре утра "заботу о гражданах" проявили, ворье поганое - гнать из органов.
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505
Андрей Час назад
А по факту всех обстоятельств ментоповедения мы не знаем, вполне возможно, велики бьются по ориентировке, может в соседнем жк кража была, вот и забрали до выяснения, в конце концов, нет доков, соседей можно как свидетелей попросить
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5k
Сергей Андрей Час назад
Лизнул. Молодец. А по факту изьятие, проходит там что то по ориентировке, не проходит - должно быть оформлено. А не так - пришел, украл, а тебя отмазали.
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747
Миша 2 часа назад
Однако еще не всё вынесли, может там квартиры остались бесхозные, где хозяев нет дома. Двери надо закрывать в подъезд на замок, во избежание...
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20
Brawl Dd 2 часа назад
Ася их суть в одном видео
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13k
Lynx 2 часа назад
Давай в топ, чтоб все видели!
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14k
vikklu 2 часа назад
Вот же ж крысы грёбаные!
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13k
Lynx 2 часа назад
Полицаи-нищеброды палочной системы. Облико-морале. Вся суть пуйловского режима.
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20k
Влад 2 часа назад
Пойду вобью колышек и машину пристегну, а то мало-ли, валяется на улице бесхозная.
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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Портативный гараж называется тент если что.
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