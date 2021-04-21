Кроме прочего, в полиции жителей города предупредили о том, что в последнее время участились кражи велосипедов. Граждане должны быть бдительными, им не следует оставлять свое имущество без должной защиты - считают стражи порядка. Да уж теперь наверняка жители Якутска не оставят свои велосипеды в подъезде. Только вот все ли хранят документы на этот транспорт? А если их не окажется, как владельцам техники доказать, что она их собственная?