Всем хочется отдыха. Без исключения. А отдых нынче дорог - и мы год работает на о, чтобы отложить себе денег на пару недель где-то там, на каком-то курорте, на наш вкус. А что вообще у нас происходит и происходило в этой сфере - детские лагеря, санатории, цены, количество, круизы и прочее..
В 1985 году средняя зарплата составляла 199,7 рублей. Путевка с учетом того, что половина была полностью бесплатной - 5,2 рубля за смену. Т.е. на одну зарплату в СССР можно было купить 38,4 путевки.
Путевки в Артек выдают за особые достижения в учебе или общественной жизни. Но попасть в лагерь можно и на коммерческой основе, однако даже здесь присутствуют свои моменты - количество платных путевок в «Артек» ограничено и составляет не более 5% от общего количества мест. Требуется регистрация в АИС, где нужно указать достижения за последние 3 года. Рейтинг заявки должен составлять более 30 баллов, иначе отправиться в лагерь не получится даже за деньги. Стоимость коммерческой путевки равняется 80 000 рублей. Однако, на многих порталах по продаже путевок написано, что в 2021 году коммерческих путевок в Артек нет.
Лучистый, Евпатория - от 35.000 до 50.000 рублей
В 2019 году в России было открыто 45 023 детских лагеря (на 174 меньше, чем год назад), при этом 75% из них — лагеря дневного пребывания при школах. Средняя цена путевки составит 25–27 тыс. рублей за 21 день.
Сегодня в Российской Федерации примерно 2 тыс. санаторно-курортных организаций коечной мощностью около 500 тыс. мест. В среднем каждый год в санаториях отдыхает около 5 миллионов человек. А например в 1975 году в 948 профсоюзных здравницах лечились 8,3 млн тружеников, в 25 600 пионерских лагерях отдыхали 9,8 млн школьников. Часть путевок выдавалась бесплатно, часть — за 30% стоимости.
Сегодня, по принципу круглогодичности в Крыму функционируют 315 круглогодичных объектов (из них 128 – санаторно-курортных), 510 сезонных (из них 465 – санаторно-курортных). К примеру в 1930-х годах санаториев было около 20.000. В Крыму.
Всем оплачивали дорогу и некоторым давали продукты в дорогу, т.к. они добирались до Крыма около 6 дней. В Ливадию направлялись исключительно крестьяне, никто из начальствующих эшелонов не смел занимать "крестьянские" койки.
Цхалтубо, Грузия, громадный санаторий "Шахтер", в сторону которого курсировал отдельный поезд
Светило пластической хирургии А. Пухов в санатории "Увильды" (Челябинская область), 1990 год
От 9.000 рублей за человека за 7 дней (без питания и мед.услуг) в двухместном номере. Чаще попадаются предложения по 1,500 в сутки с человека. Примерно тот же порядок цен в Есентуках, Кисловодске, Краснодарском крае. В Московской области от 2.500 рублей с человека в сутки.
Получить бесплатную путевку за счет средств федерального бюджета, могут граждане России, которые имеют право на государственную помощь в виде набора социальных услуг («О государственной социальной помощи». Федеральный закон РФ № от 17.07.1999 г. 178-ФЗ [в редакции от 08.12.2010]), за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации - граждане России, которым показано долечивание (реабилитация) в условиях санатория.
В настоящее время порядок направления на санаторно-курортное лечение работающих граждан непосредственно после стационарной помощи определен нормативно-правовыми актами субъектов РФ, например, Постановлением Правительства Москвы от 27.07.2010 № 591-ПП «О долечивании (реабилитации) больных из числа работающих граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в городе Москве, в специализированных санаториях (отделениях) непосредственно после стационарного лечения»
Цены в СССР - дом отдыха или пансионат на две недели — около 30-40 руб. (это полная стоимость). Многие получали путевки в санатории и профилактории совершенно бесплатно - за успехи в труде, общественно-полезную работу. В пионерлагеря — около 10 руб., но обычно бесплатно.
К примеру путевка в санаторий "Шахтер" на 24 дня (курорт Трускавец) обходилась отдыхающему в 54 руб. В дом отдыха "Пухляковский" на Дону на две недели — примерно в 20 руб.
Первые туристические группы из СССР выехали заграницу в конце 50-х. Большинство путевок были в соцстраны, например, ГДР или ЧССР. В 60-е и 70-е стало модно ездить в Болгарию на море. Туры в соцстраны стоили около 200 рублей. К примеру, в 1962 году путевка в Чехословакию на 14 дней без дороги стоила 110 рублей. Зарплата рабочего после денежной реформы 1961 годы — 70-150 рублей.
В ноябре 1930 г. из Ленинградского порта в круиз вокруг Европы вышел теплоход «Абхазия», на борту которого находилось 257 туристов. Большинство туристов - рабочие-ударники первой пятилетки, а с ними группа советских журналистов, публицистов, литераторов
Одну-две группы в год направляли во Францию или Англию, Австрию, Канаду, США. Были и морские круизы по Средиземному морю (500-800 рублей), экзотические туры в Африку и Японию (600-900 рублей).
Более экзотическими и менее распространенными были круизы к берегам Африки и Индии, которые начали осуществляться с начала 1960-х гг. Так, маршрут 26-дневного круиза по Западной Африке начинался в Одессе, откуда советские туристы на теплоходе «Башкирия» совершали путешествие по маршруту: Турция – Греция – Италия – Марокко – Сенегал – Либерия – Нигерия – Гана - Сьерра-Леоне. Отсюда авиа рейсом они вылетали в Москву
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Авторский пост
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Переведя по покупательской способности на базовые продукты питания и товары с услугами, средний советский рабочий с зарплатой 180 рублей (РСФСР, токарь 4 разряда) получал в реальности на сегодняшние деньги эквивалент примерно 80-90 тысяч рублей, учитель 60-70 тысяч рублей, водитель грузовика 120-140 тысяч рублей, таксист 90-100 тысяч рублей, профессор на кафедре университета от 240 000 рублей, академик от 400 000 рублей в месяц.
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