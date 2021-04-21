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Сравнительный пост про стоимость путевок в лагеря и санатории: СССР и сегодня

Сравнительный пост про стоимость путевок в лагеря и санатории: СССР и сегодня (30 фото)

Автор:
21 апреля 2021 13:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   круиз   лагерь   отдых   санаторий   цены   
1026
30

Всем хочется отдыха. Без исключения. А отдых нынче дорог - и мы год работает на о, чтобы отложить себе денег на пару недель где-то там, на каком-то курорте, на наш вкус. А что вообще у нас происходит и происходило в этой сфере - детские лагеря, санатории, цены, количество, круизы и прочее..

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Метки: Исторические факты   СССР   круиз   лагерь   отдых   санаторий   цены   
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15k
Maks Es 49 минут назад
Если все социальные пакеты от государства советскому гражданину перевести в рубли, то бесплатная медицина, жилье, гарантированное право на работу, образование, детские сады, отдых, занятия спортом, субсидирование транспорта, квартплаты и энергии являлись фактически второй и даже третьей зарплатой.
Переведя по покупательской способности на базовые продукты питания и товары с услугами, средний советский рабочий с зарплатой 180 рублей (РСФСР, токарь 4 разряда) получал в реальности на сегодняшние деньги эквивалент примерно 80-90 тысяч рублей, учитель 60-70 тысяч рублей, водитель грузовика 120-140 тысяч рублей, таксист 90-100 тысяч рублей, профессор на кафедре университета от 240 000 рублей, академик от 400 000 рублей в месяц.
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6k
semsi 36 минут назад
В 1985 году средняя зарплата составляла 199,7 рублей - старая история про голубцы, кому то мясо, а остальным капусту
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17k
иванов дмитрий 46 минут назад
В 1985 году средняя зарплата составляла 199,7 .....
.
(((
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42
Дядя Витя 50 минут назад
Инопланетане! Именно так (для моих родителей) и теперь для меня ваш тост НЕаважаеемый!
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