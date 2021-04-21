Получить бесплатную путевку за счет средств федерального бюджета, могут граждане России, которые имеют право на государственную помощь в виде набора социальных услуг («О государственной социальной помощи». Федеральный закон РФ № от 17.07.1999 г. 178-ФЗ [в редакции от 08.12.2010]), за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации - граждане России, которым показано долечивание (реабилитация) в условиях санатория.

В настоящее время порядок направления на санаторно-курортное лечение работающих граждан непосредственно после стационарной помощи определен нормативно-правовыми актами субъектов РФ, например, Постановлением Правительства Москвы от 27.07.2010 № 591-ПП «О долечивании (реабилитации) больных из числа работающих граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в городе Москве, в специализированных санаториях (отделениях) непосредственно после стационарного лечения»