Бывшая работница шахты в Челябинской области в 80 лет стала моделью

Не успели фотографии появится в Сети, как пожилую манекенщицу завалили предложениями о интервью.
Российская пенсионерка из города Коркино (Челябинская область) решила попробовать себя в роли манекенщицы и прославилась в Сети.
80-летняя Клавдия Конради всю жизнь проработала геологом шахты, предотвращая обвалы и следя за качеством добываемого сырья. И разумеется, не имела ничего общего с модельным бизнесом. Пока внучка не предложила ей поучаствовать в фотосессии.
Клавдия согласилась, приехала в Челябинск на автобусе и покорила фотографов, проработав без устали четыре часа кряду, дав фору молодым манекенщицам. Как рассказала сама новоиспеченная модель:
Хотелось показать, что не все бабушки сидят дома и вяжут носки, можно на пенсии жить по-другому
За время фотосессии женщина сменила более 5 образов, а получившиеся кадры ее внучка опубликовала в Instagram.
С момента публикации фотографий прошло всего две недели, а женщину уже завали предложениями об интервью как местные , так и федеральные издания.
Внучка пожилой модели останавливаться на достигнутом не намерена. Она уже собрала портфолио бабушки и собирается отправить снимки в различные модельные агентства и модные журналы.
Конради надеется, что ей удастся стать профессиональной манекенщицей, а на заработанные деньги она мечтает попутешествовать по Европе.
Что ж, остается пожелать ей удачи. В 80 лет жизнь только начинается!
Источник:
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Но тут всё очень пристойно и действительно приятно глазу ... Внучка молодец...