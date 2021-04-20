FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2671 пост • 1047 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Бывшая работница шахты в Челябинской области в 80 лет стала моделью

Бывшая работница шахты в Челябинской области в 80 лет стала моделью (8 фото)

Автор:
20 апреля 2021 17:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: геолог   модель   пенсионерка   фотосессия   челябинск   
801
8

Не успели фотографии появится в Сети, как пожилую манекенщицу завалили предложениями о интервью.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: геолог   модель   пенсионерка   фотосессия   челябинск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
А кошки в это время сидят голодные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
254
Владимир Жук 11 минут назад
В любом возрасте свой шарм и очарование. Если человек в силах адекватно оценивать и преподносить свой возраст, чаще всего это красиво, и вызывает уважение. Но увы, чаще всего всё совсем наоборот... Молодящиеся бабульки, на шпильках, броском макияже и в лосинах...страшно...
Но тут всё очень пристойно и действительно приятно глазу ... Внучка молодец...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мария Коненкова 14 минут назад
В кои-то веки возрастная модель снята достойно, без потуг на сексуальность. Одежда, позы, прическа и макияж - всё в соответствии с возрастом и статусом уважаемой женщины. Одобряю от души. И внучка классная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Обзор программы для восстановления данных: плюсы, минусы и небольшой тест-драйв (5 фото) Обзор программы для восстановления данных: плюсы, минусы и небольшой тест-драйв (5 фото) Знойная модель Деми Роуз показала формы на пляжной фотосессии Знойная модель Деми Роуз показала формы на пляжной фотосессии Топ-модель Бар Рафаэли приговорили к общественным работам Топ-модель Бар Рафаэли приговорили к общественным работам Я не такая: дочь олигарха Воронина открестилась от участия в ню-фотосессии в Дубае Я не такая: дочь олигарха Воронина открестилась от участия в ню-фотосессии в Дубае Полиция в Дубае арестовала 12 красоток, позировавших обнаженными на балконе отеля Полиция в Дубае арестовала 12 красоток, позировавших обнаженными на балконе отеля Среди задержанных россиянок, снявшихся обнаженными в Дубае, обнаружилась дочь олигарха Среди задержанных россиянок, снявшихся обнаженными в Дубае, обнаружилась дочь олигарха
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

329922



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мемориал Советскому Солдату
5
114
Мемориал Советскому Солдату
Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями
4
53
Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Блогер превратил BMW Z3 в автомобиль Джеймса Бонда с рабочими гаджетами
0
2
Блогер превратил BMW Z3 в автомобиль Джеймса Бонда с рабочими гаджетами
Mercedes-Benz 190SL 1957 года выпуска сгнил в труху, но еще стоит приличных денег
0
2
Mercedes-Benz 190SL 1957 года выпуска сгнил в труху, но еще стоит приличных денег
Послание президента уже близко: расчехляем мемасы
Послание президента уже близко: расчехляем мемасы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#дтп#подборка#картинки#в мире#комментарии#знаменитости#приколы
#история#факты#Россия#авто аварии#интересное#СССР#Исторические факты#дети#кино#фотографии
#фото#интересно#аварии#прикол#сша#природа#авария дня#женщины#позитив#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться