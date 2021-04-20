Увлекательные фотографии из кабин разной техники

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Все мальчики, возможно и некоторые девочки, в детстве любили забираться по разную технику. Ну а попасть в кабину самолета или танка — это предел мечтаний. Сегодня мы сможем удовлетворить свое любопытство и побывать в кабинах различной техники.
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Одноместный истребитель дальнего радиуса действия Норт Америкэн Р‑51 Мустанг (North American P‑51 Mustang)
Тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Нортроп B‑2 «Спирит» (Northrop B‑2 Spirit)
Локхид C‑130 Геркулес — американский военно-транспортный самолёт средней и большой дальности
Lockheed Martin F‑35 Lightning II — наземный истребитель-бомбардировщик пятого поколения разработанный американской фирмой Локхид-Мартин для ВВС
Enola Gay (Boeing B‑29, самолет-бомбардировщик, который сбросил первую атомную бомбу на Хиросиму)
Это кабина первого самолета, совершившего беспосадочный трансатлантический перелет, The Spirit of Saint Louis. Обратите внимание на перископ вместо переднего окна.
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Метки: интересное кабина техника фотографии
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