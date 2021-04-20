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Увлекательные фотографии из кабин разной техники

Увлекательные фотографии из кабин разной техники (45 фото)

Автор:
20 апреля 2021 06:07
Метки: интересное   кабина   техника   фотографии   
1172
45
Все мальчики, возможно и некоторые девочки, в детстве любили забираться по разную технику. Ну а попасть в кабину самолета или танка — это предел мечтаний. Сегодня мы сможем удовлетворить свое любопытство и побывать в кабинах различной техники.
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Метки: интересное   кабина   техника   фотографии   
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13  комментариев
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4k
livaneth 3 часа назад
Самые крутые игрушки построены 50 лет назад (двухмаховый лайнер, трехмаховый разведчик и Лунный корабль). На приборной панели сплошные часы. Ни одного экрана.
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2k
barracuda 12 минут назад
аналоговая авионика круто выглядит
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1k
Sergiy Rambus 21 минуту назад
Первая "приборка" увиденная мной лет тридцать с лишним назад

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13k
seller-k Полчаса назад
Самольты это красиво, но к земле поближе - это
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3k
Димка Смола/67 48 минут назад
Да пожалуйста
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39k
Андрей Бертон Час назад
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39k
Андрей Бертон 2 часа назад
Кабина астронавтов шаттла Endeavour
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9k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
кресло в рапторе прям дышит нанотехнологиями ))
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Горожанин Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Похоже, ещё из советского сельского дома культуры спёрли)
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5k
pilgrimnl Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
на фу 35 такое же, это тренажеры по ходу
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Владимир Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Очевидно, что это какой то симулятор для обучения или для разработки интерфейса.
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andretry Dihydrogen Monoxide Час назад
Скорее всего это кабина тренажера. Крепление кресла, рифленые дорожки по бокам кабины, загиб стены перед кабиной как бы напоминают.
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