Друг, который сосет: эволюция и история

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Да, он реальный друг, без которого сегодня не обходится практически не одна семья. Помню эту тяжелую "бандуру" которую приходилось тягать за собой, потом вытаскивать пыльный мешок, выбивать его, натягивать. То ли дело сегодня...
Инженер Хьюберт Сесил Бут в 1901 году усовершенствовал первый пылесос, который, кстати говоря, пыль не всасывал, а раскидывал по сторонам
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Лучшая реклама случилась в 1902 году - новый домашний пылесос приобрели в Вестминстерское аббатство, специально, чтобы чистить ковер перед тем, как будет проходить коронация Эдварда 7
И эра пылесосов началась - люди поняли, что это очень нужное изобретение для наведения порядка в доме
Электрический двигатель, вставленный в пылесос дал огромный толчок к распространению этого изобретения - это было реально удобно
В 1908 году был изобретен "легкий" пылесос - всего 20 кг
Между прочим у конкурентов он весил 50 кило. Это было огромное "ведро" с сатиновым мешочком для пыли внутри
Пылесос Model V принес компании всемирную славу. С тех пор пылесосы более или менее были похожи на все остальные - продолговатые, круглые они все работали по одному принципу - с мешком для пыли
Но были и гениальные разработки. Робот-пылесос, самодвижущийся пылесос, часть чудо-кухни будущего Whirlpool, экспонат на Американской национальной выставке 1959 года в Москве, 1959 год.
Авторский пост
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А как шумели помню, у нас как раз и был Ракета красного цвета. Тяжелый ппц.
- Не сосёт...
Муж посмотрел на неё и говорит
- Обидно, да ?