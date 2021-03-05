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Друг, который сосет: эволюция и история

Друг, который сосет: эволюция и история (20 фото)

Автор:
05 марта 2021 12:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   интересное   пылесос   техника   эволюция   
921
20

Да, он реальный друг, без которого сегодня не обходится практически не одна семья. Помню эту тяжелую "бандуру" которую приходилось тягать за собой, потом вытаскивать пыльный мешок, выбивать его, натягивать. То ли дело сегодня...

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Метки: Исторические факты   интересное   пылесос   техника   эволюция   
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9  комментариев
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1k
Максим Час назад
Да, всё меняется, сейчас запускаю пылесос через смартфон и он вроде как наводит чистоту.
А как шумели помню, у нас как раз и был Ракета красного цвета. Тяжелый ппц.
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7k
Потапыч 11 минут назад
Лучше расскажите почему коты боятся пылесосов, при этом если врубить музыку на всю мощность - спокойно лежат в одной комнате с акустикой)
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8k
Vlad Полчаса назад
Комментарий к фото
В гараже стоит, сосет ВСЁ! раскрыл, камни выкинул и порядок, машина чистая.
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−54
Денис Полуничев 37 минут назад
Что значит гудели??? Он и сейчас собственно...)
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3k
Urlauber 46 минут назад
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3k
Sunny11 Urlauber 19 минут назад
Не знал, что эта дама называется ИС-7.
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640
jug Час назад
Заг мощщь.
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48k
alertol Час назад
Жена мужу тычет пальцем на пылесос
- Не сосёт...
Муж посмотрел на неё и говорит
- Обидно, да ?
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