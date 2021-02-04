Кислый вкус детства: самая необходимая вещь для техники прошлого

Это сегодня вставил зарядку и заряжай себе аккумулятор сколько угодно. А тогда все, что могло жить без розетки, жило на батарейках. И выйти без них с магнитофоном на плечах - никак нельзя. А они были разные - белые, желтые, красные. Только на вкус одинаковые...