Кислый вкус детства: самая необходимая вещь для техники прошлого

Это сегодня вставил зарядку и заряжай себе аккумулятор сколько угодно. А тогда все, что могло жить без розетки, жило на батарейках. И выйти без них с магнитофоном на плечах - никак нельзя. А они были разные - белые, желтые, красные. Только на вкус одинаковые...
Существовало несколько основных типов элементов питания: 316 элемент; пальчиковые; элемент 343; 373; советские квадратные батарейки 3336; «Крона».
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Квадратная батарея 3336 квадратная заменяла три обычные круглые батарейки — 4,5 В, плюс ее использования был в том, что она имела очень удобные контакты
Вольтаж батарейки СССР 4,5 v. Использовалась для фонарей, радио приемников и игрушек. Срок годности проставлялся 6 месяцев. Сверху клеилась наклейка с надписью: «Не проверив не срывай»
В Советском Союзе данный элемент питания именовался как КБС. Это означало что батарея сухая для карманного фонаря. Так же к ней относят названия Планета и Рубин.
Круглые батарейки среднего размера имели стандартные 1,5 В. Применялись для разных устройств, например фонарики и магнитофоны. В зависимости от величины элементы питания имели разный энергоресурс.
Круглые делились на маленькие, средние и большие батарейки. А также на щелочные и солевые, первые из которых стали следующим поколением и пользовались большим спросом.
Стандартный элемент на 1,5 вольт. Используется в разных электронных приборах. Игрушках, фонарях, походной аппаратуре.
Батарейки 6F22 или «Крона» и «Корунд» производились соляными либо щелочными. К первому типу относились: 6F22, 1604, 6R61, а ко второму 1604A, MN1604, MX1604, 6LF22, 6LR61.
Элемент питания 145у на данный момент уже не изготавливается. Популярным он был в Советском Союзе. Сейчас же это музейная ценность. Батарея генерирует постоянное электричество даже через 40-50 лет.
Электрохимическая система Диоксид марганца. Они являются цинково солевыми. Сопротивление внешней цепи при разряде 20 Ом. Применяется при температурах от -40 до 60 градусов.
Батарейка 2РЦ-63 ,такие ставились в ПСО(Прицел снайперский оптический) для освещения сетки прицела при стрельбе в сумерках и ночью
Приборная Марганцево-Цинковая Галетная. Такие батареи использовались во многих военный и гражданских ламповых приборах 1940-1960-х годов, в основном для питания анодных цепей.
Батарея галетная сухая 105-ПМЦГ-0,05 (ГБ-100 №3). Начальная ЭДС - 107 В ЭДС после 12 месяцев хранения - не менее 100 В Начальная емкость - 0,05 А/ч Конечное напряжение - 70 В
Анодная батарея. несколько соединённых гальванических элементов для питания анодных цепей электронных ламп.
Анодные батареи выпускаются промышленностью для использования в качестве автономного источника питания для геологов, туристов, рыбаков и т. д.
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