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Кислый вкус детства: самая необходимая вещь для техники прошлого

Кислый вкус детства: самая необходимая вещь для техники прошлого (31 фото)

Автор:
04 февраля 2021 13:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Союз   батарейки   детство   интересное   техника   
637
31

Это сегодня вставил зарядку и заряжай себе аккумулятор сколько угодно. А тогда все, что могло жить без розетки, жило на батарейках. И выйти без них с магнитофоном на плечах - никак нельзя. А они были разные - белые, желтые, красные. Только на вкус одинаковые...

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Метки: Исторические факты   Союз   батарейки   детство   интересное   техника   
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Kostick 47 минут назад
в конце 80-х появились импортные 3336, в пластиковом корпусе, с медведем. картинку в тырнете не нашёл( вроде как baren фирма.
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