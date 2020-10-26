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Самые редкие снимки первой волны фотографий

Самые редкие снимки первой волны фотографий (23 фото)

Автор:
26 октября 2020 12:50
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересное   исторические факты   история   первые   редкость   снимки   фотография   
839
23

Человечество, получив в середине 19 века такое чудо, как фотография принялось активно его осваивать, фотографируя все подряд, что могло не двигаться долгое время или вовсе оставаться статичным, как, например. города...

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Метки: интересное   исторические факты   история   первые   редкость   снимки   фотография   
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Дворняга Полчаса назад
17 сентября 1862 года, сражение при Энтитеме. Гражданская война в Америке.
Впервые кому-то пришло в голову сфотографировать убитых солдат.
Интересный факт: негативы несколько раз пропадали, потом их находили в самых неожиданных местах. Последний раз исчезли бесследно лет 50 назад.
17 сентября 1862 года, сражение при Энтитеме. Гражданская война в Америке. Впервые кому-то пришло в голову сфотографировать убитых солдат. Интересный факт: негативы несколько раз пропадали, потом их находили в самых неожиданных местах. Последний раз исчезли бесследно лет 50 назад.
17 сентября 1862 года, сражение при Энтитеме. Гражданская война в Америке. Впервые кому-то пришло в голову сфотографировать убитых солдат. Интересный факт: негативы несколько раз пропадали, потом их находили в самых неожиданных местах. Последний раз исчезли бесследно лет 50 назад.
17 сентября 1862 года, сражение при Энтитеме. Гражданская война в Америке. Впервые кому-то пришло в голову сфотографировать убитых солдат. Интересный факт: негативы несколько раз пропадали, потом их находили в самых неожиданных местах. Последний раз исчезли бесследно лет 50 назад.
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