Самые редкие снимки первой волны фотографий

И хотя живопись все еще остается привилегией богачей, средние слои общества уже могут позволить себе портретную съемку в ателье, коих начало открываться огромное множество по всем городам мира. Правда съемка длилась долго, все должны были сидеть на ярком солнечном свете неподвижно (головы фиксировались специальными ремнями), но чего не сделаешь ради увлекательной новинки