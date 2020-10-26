Самые редкие снимки первой волны фотографий

Человечество, получив в середине 19 века такое чудо, как фотография принялось активно его осваивать, фотографируя все подряд, что могло не двигаться долгое время или вовсе оставаться статичным, как, например. города...
Самое первое фото было сделано французским изобретателем Жозеф Нисефором Ньепсом в 1826 или 1827 году (по некоторым данным 1822 год). Однако датой возникновения самого слова принято считать 1839 год. Так как именно тогда Луи-Жак-Манде Дагер представил широкой публике свой способ получения изображения - дагеротипию.
Первыми фото стали фотографии самых известных городов и площадей. Норт-Дам - один из самых первых снимков, 1938 год. Снимок Дагера
×
Дрезден, 1839 год
На заре появления фото еще не была отдельным видом искусства. Скорее она выступала как вспомогательное средство для личных нужд - фотографии членов семей, для нужд общественных (ботанические снимки), либо нужд художников, которые по снимкам делали зарисовки и писали картины, оттачивая мастерство
Сюда же подтянулись и портретные снимки. Портрет девочки, 1840 год
И хотя живопись все еще остается привилегией богачей, средние слои общества уже могут позволить себе портретную съемку в ателье, коих начало открываться огромное множество по всем городам мира. Правда съемка длилась долго, все должны были сидеть на ярком солнечном свете неподвижно (головы фиксировались специальными ремнями), но чего не сделаешь ради увлекательной новинки
Одна из первых зафиксированных свадебных фотографий в мире. 1840 год, 10 февраля. Королева Виктория и принц Альберт.
В тоже время возникает новый вид бизнеса - фотографии знаменитостей, которые разлетались как горячие пирожки
Она жила с Наполеоном и вот вам ее фото
Это снимок удивителен тем, что здесь запечатлена вторая жена Наполеона Бонопарта Мария-Луиза — дочь императора Священной Римской империи Франца II, внучатая племянница Марии Антуанетты. Вторая жена Наполеона I, императрица Франции в 1810—1814 годах
Маргаритки (Маргарет и Мэри Кавендиш), примерно 1845 год.
В тоже время возникает интерес к быту, событиям, строительству новых значимых объектов, которые стремились запечатлеть для потомков
Портрет женщины, сделанный примерно в 1854 году.
Конечно на фотографии многие делали неплохие деньги. И не только снимая портреты, но и дуря людей. например снимали некие странные субстанции ( прозрачные ткани) выдавая их за духов - такие офто тоже были весьма популярны в середине 19-го века
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Сексизм в одежде: гендерное неравенство в простой рубашке
- Агитационное ковротворчество: строить и жить помогают
- Весело и непринужденно: фото для паспорта и прочих удостоверений личности из 19 века
- Америка в бедности: 25 портретов Великой Депрессии
- Проблемы современного иконопочитания: за что вас отлучат от церкви
41
Понравилось41
Новости партнёров
Загрузка...
Впервые кому-то пришло в голову сфотографировать убитых солдат.
Интересный факт: негативы несколько раз пропадали, потом их находили в самых неожиданных местах. Последний раз исчезли бесследно лет 50 назад.