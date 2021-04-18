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«Неужели я буду таким счастливым человеком, что смогу играть эту великую роль?»

«Неужели я буду таким счастливым человеком, что смогу играть эту великую роль?» (6 фото)

Автор:
18 апреля 2021 20:42
Метки: акткры   история фильма   кино   
397
6

«Отец солдата» — художественный фильм, снятый в 1964 году режиссёром Резо Чхеидзе по сценарию Сулико Жгенти. Фильм ДОБРЫЙ, просто добрый. Очень много мудрости и человечности в нем.

«Отец солдата» — это история одного старого грузина, который отправляется в дальний госпиталь, чтобы навестить раненного на фронте сына. Этот человек всю жизнь провел на земле и никогда не выезжал дальше собственной деревни, а теперь ему предстоит ехать навстречу линии фронта.

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Метки: акткры   история фильма   кино   
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104k
БрОдЯгА 2 часа назад
Шикарный фильм
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23k
Max Shtirlic 41 минуту назад
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3k
newegg 57 минут назад
Великолепный фильм. Нас на него всем классом водили, на утренний сеанс.
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466
Старичок 59 минут назад
надо принудительно грузинам показывать этот шедевр, пусть узнают какими были их предки в недалеком прошлом.
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26k
MatveiVainrub Час назад
Это один из моих любимых фильмов . А Отец ?! Да он мне , как родной !!!
Ну и конечно финальная сцена просто шедевральна .
Молодёжь кто не смотрел этот гениальный фильм - Смотреть Обязательно !!!
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3k
au3 2 часа назад
Спасибо какабидзе - он все перечеркнул.
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43k
zloykoyot au3 Час назад
Зато он отличный пример того, как хороший актёр и певец в жизни может быть отменным говном.
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