Но он не боится... он как ребенок с открытым сердцем, наивным добрым взглядом... но видом больше напоминающий медведя из сказок. Он спрашивает каждого встречного, не видел ли и не знает ли он его сына. И очень удивляется и обижается, когда солдаты от него отмахиваются и отправляют домой, чтобы не мешался под ногами... война ведь...

Ну и что, что война... слушай, дорогой, он сына ищет... «сын мой, такой красивый, высокий. Фамилия Махарашвили».

Образ немного чудаковатого, доброго, сильного, отзывчивого, способного выручить в любую минуту человека создал гениальный актер Серго Закариадзе. Солдаты так его и звали — «Отец!» И на самом деле, на войне он заменял каждому солдату своего отца, своим примером, характером сильной личности, верой в успех!