Иногда нарисованным персонажам лучше оставаться в мультфильмах

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Давайте посмотрим на самые странные примеры конвертирования анимированных, мультяшных или просто нарисованных персонажей в героев фильмов.
Некоторым нарисованным персонажам лучше оставаться в мультфильмах, комиксах или видеоиграх, но не превращаться в героев художественных фильмов с живыми актёрами. Однако почти все успешные художественные истории, как бы они ни выглядели в оригинале, рано или поздно добираются до голливудских студий, где их превращают в кино.
И ладно, когда подобное делают в 2021 году — нынешние технологии позволяют хорошо визуализировать практически любых вымышленных персонажей и удачно интегрировать их в фильм. Но вот в 80-х и 90-х подобные эксперименты часто заканчивались провалами именно с визуальной точки зрения.
И ладно, когда подобное делают в 2021 году — нынешние технологии позволяют хорошо визуализировать практически любых вымышленных персонажей и удачно интегрировать их в фильм. Но вот в 80-х и 90-х подобные эксперименты часто заканчивались провалами именно с визуальной точки зрения.
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4. Гигантский бульдог Локджо из комиксов Marvel
Появление в кино: сериал «Сверхлюди» (2017).
6. Пёс Скуби-Ду из оригинального мультсериала 1969 года
Появление в кино: «Скуби-Ду» (2002).
7. Инспектор Гаджет из мультсериала 1983 года
Появление в кино: «Инспектор Гаджет» (1999).
8. Скелетор из мультипликационного сериала «Хи-Мен и властелины вселенной» (1983-1985)
Появление в кино: «Властелины вселенной» (1987).
11. Лорд Пикколо из манги «Жемчуг дракона»
Появление в кино: «Драконий жемчуг: Эволюция» (2009).
12. Сплинтер из мультсериала «Черепашки-ниндзя» (1987)
Появление в кино: «Черепашки-ниндзя» (2014).
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