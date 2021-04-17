Иногда нарисованным персонажам лучше оставаться в мультфильмах

Некоторым нарисованным персонажам лучше оставаться в мультфильмах, комиксах или видеоиграх, но не превращаться в героев художественных фильмов с живыми актёрами. Однако почти все успешные художественные истории, как бы они ни выглядели в оригинале, рано или поздно добираются до голливудских студий, где их превращают в кино.



И ладно, когда подобное делают в 2021 году — нынешние технологии позволяют хорошо визуализировать практически любых вымышленных персонажей и удачно интегрировать их в фильм. Но вот в 80-х и 90-х подобные эксперименты часто заканчивались провалами именно с визуальной точки зрения.