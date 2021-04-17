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Иногда нарисованным персонажам лучше оставаться в мультфильмах

Иногда нарисованным персонажам лучше оставаться в мультфильмах (15 фото)

Автор:
17 апреля 2021 09:08
Сообщество : Кино
Метки: анимированный персонаж   забавно   кино   мультик   подборка   фильм   фото   
1163
15
Давайте посмотрим на самые странные примеры конвертирования анимированных, мультяшных или просто нарисованных персонажей в героев фильмов.
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Метки: анимированный персонаж   забавно   кино   мультик   подборка   фильм   фото   
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6  комментариев
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4k
livaneth 3 часа назад
Потому, что не в графике дело. Не только в графике. 1975г.
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АлександрЧестный 5 минут назад
Тогда уже надо сравнивать черепашек с вот этим вот еще.
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768
Сергей Дусаков 53 минуты назад
Нормально.
Только Бланка из серии игр Street Fighter, светло-зелёный, а в фильме тёмно-зелёный, ближе к травяному цвету. Дальтоники?
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34
manul74 56 минут назад
Скуби Ду как раз норм получился
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527
Питер Крузо 2 часа назад
Гарфилд в озвучке Табакова божественнен. А ТС - унылое чмо.
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