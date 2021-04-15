Звезда «Один дома» Маколей Калкин впервые стал отцом

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Гордый папаша рассказал о том, как назвал ребенка (спойлер: имя для мальчика странное), а вот фото отпрыска пока не продемонстрировал. Между тем, поклонникам интересно, на кого будет похоже дитя Калкина и его девушки Бренды Сонг.
Судьбу Маколея Калкина ровной и простой не назовешь. Став знаменитым в раннем детстве после суперпопулярных фильмов "Один дома" и "Один дома-2", мальчик на собственной шкуре прошел испытание огнем, водой и медными трубами.
В его жизни были и развал родительской семьи, в которой не могли поделить деньги сына, и наркотики, и, как следствие, проблемы с полицией. Отношения с девушками тоже оставляли желать лучшего. Ранний брак с актрисой Рэйчел Майнер, когда Калкину только-только исполнилось 17 лет, продлился всего два года и развалился. Потом были долголетние отношения с Милой Кунис, которые так и не вылились во что-то серьезное. Актер стремительно скатывался по наклонной, злоупотребляя алкоголем и теряя нормальный облик, так стремительно, что, казалось, ничто уже не сможет вернуть его к нормальной жизни. Однако встреча с Брендой Сонг изменила все.
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Актеры познакомились в 2017 году на съемках фильма "Земля перемен", и с тех пор практически не расставались. Первое время они старались держать свои отношения в тайне, однако вскоре перестали скрывать свою привязанность друг к другу. А теперь, спустя несколько лет Калкин и Сонг стали счастливыми родителями. Прибавление в семействе произошло 5 апреля, но актеры рассказали об этом событии лишь неделю спустя.
Сообщается, что мальчик получил имя Дакота Сонг Калкин — в честь сестры Калкина, погибшей в автокатастрофе в 2008 году сбила машина. Ребенок родился в Лос-Анджелесе и, по словам его новоиспеченных родителей, мальчик здоров и счастлив. Однако фотографий малыша пока нет и не будет.
Кстати, к роли папы Калкин примеривался уже давно. Даже как-то пробовал подержать чужого младенца на руках. Правда, судя по выражению его лица, это действо удовольствия актеру не доставило.
Кстати, к роли папы Калкин примеривался уже давно. Даже как-то пробовал подержать чужого младенца на руках. Правда, судя по выражению его лица, это действо удовольствия актеру не доставило.
Потом Калкин с подругой планомерно наводнили дом питомцами, с которыми неоднократно позировали на фото.
Сейчас у пары в доме живут рыбки, попугай, три кошки и собачка породы сиба-ину, а Сонг даже завела в Инстаграме отдельную папку под названием "Мои дети", в которую собирает сторис со своими домашними животными. Судя по виду этих пушистых домочадцев, они вполне довольны своей участью.
Поклонники пары удивляются тому, как быстро пролетело время. Казалось бы, маленький мальчик, который каждый год обставляет воришек, - и уже папа? С другой стороны, если малыш Калкин окажется копией своего отца, то можно будет снять продолжение фильма "Один дома", ведь так же?
Там Макалей Калкин стал отцом. Чего чего, а этого я не ожидал. #отец— Максим Азаров (@azarovpost) April 13, 2021
один дома и богатая девочка из все тип-топ😭😭 а представьте, что бы родилось, будь они на самом деле такими, как их персонажи— космостарс с водкой (@CosmostarsV) April 13, 2021
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Теперь он будет не один дома, с чем его и поздравляю.