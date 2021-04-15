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Звезда «Один дома» Маколей Калкин впервые стал отцом

Звезда «Один дома» Маколей Калкин впервые стал отцом (13 фото)

Автор:
15 апреля 2021 09:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дети   кино   маколей калкин   один дома   первенец   шоу бизнес   
899
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Гордый папаша рассказал о том, как назвал ребенка (спойлер: имя для мальчика странное), а вот фото отпрыска пока не продемонстрировал. Между тем, поклонникам интересно, на кого будет похоже дитя Калкина и его девушки Бренды Сонг.
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Метки: дети   кино   маколей калкин   один дома   первенец   шоу бизнес   
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5  комментариев
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15k
Александр 20 минут назад
Ну красава, что завязал с бухичем и наркотой(вроде лечился от этого).

Теперь он будет не один дома, с чем его и поздравляю.
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1k
Гур 37 минут назад
Интересно, а имя Дакота, это как у нас Саша, Женя? Т.е. мужское и женское? Кто мальчик, а назвали в честь сестры...
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17k
nobody® 44 минуты назад
Ну теперь хоть будет кого дома забывать, уезжая в рождественское путешествие.
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32k
Лесли 🥰 52 минуты назад
Че удивляться-то? Мужику сорокет между прочим))))
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7k
Sapsan Час назад
Как стал отцом? Ему же еще 12!
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