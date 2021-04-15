Звезда «Один дома» Маколей Калкин впервые стал отцом

В его жизни были и развал родительской семьи, в которой не могли поделить деньги сына, и наркотики, и, как следствие, проблемы с полицией. Отношения с девушками тоже оставляли желать лучшего. Ранний брак с актрисой Рэйчел Майнер, когда Калкину только-только исполнилось 17 лет, продлился всего два года и развалился. Потом были долголетние отношения с Милой Кунис, которые так и не вылились во что-то серьезное. Актер стремительно скатывался по наклонной, злоупотребляя алкоголем и теряя нормальный облик, так стремительно, что, казалось, ничто уже не сможет вернуть его к нормальной жизни. Однако встреча с Брендой Сонг изменила все.