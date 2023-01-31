В Охотском море спасают потерявшее ход транспортное судно

Работе спасателей целые сутки мешали шквальный ветер и 5-метровые волны.
В Охотском море в дрейф легло транспортное судно (рефрижератор) "Амбер Балтик". Известно, что его главный двигатель сгорел ещё 29 января. Судно ледового класса «Справедливый» прибыло на помощь утром 30 января, но работе спасателей мешает надвигающийся мощный шторм. Только сегодня Дальневосточному экспедиционному отряду аварийно-спасательных работ удалось взять "Амбер Балтик" на буксир. До этого момента оба судна ждали улучшения погоды и "штормовались" носом на волну почти целые сутки.
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Отмечается, что "Амбер Балтик" вышел из южнокорейского Пусана. Сейчас оба судна направляются в Петропавловск-Камчатский.
«ЛСС «Справедливый» идет со скоростью 5,5 узлов (~10,1 километр в час). Буксировка продолжается постепенно» — сообщили в в пресс-службе Россморечфлота
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