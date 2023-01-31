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В Охотском море спасают потерявшее ход транспортное судно

В Охотском море спасают потерявшее ход транспортное судно

Автор:
31 января 2023 12:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Охотское море   видео   двигатель   спасательные работы   судно   шторм   
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Работе спасателей целые сутки мешали шквальный ветер и 5-метровые волны.

В Охотском море в дрейф легло транспортное судно (рефрижератор) "Амбер Балтик". Известно, что его главный двигатель сгорел ещё 29 января. Судно ледового класса «Справедливый» прибыло на помощь утром 30 января, но работе спасателей мешает надвигающийся мощный шторм. Только сегодня Дальневосточному экспедиционному отряду аварийно-спасательных работ удалось взять "Амбер Балтик" на буксир. До этого момента оба судна ждали улучшения погоды и "штормовались" носом на волну почти целые сутки.

Отмечается, что "Амбер Балтик" вышел из южнокорейского Пусана. Сейчас оба судна направляются в Петропавловск-Камчатский.


«ЛСС «Справедливый» идет со скоростью 5,5 узлов (~10,1 километр в час). Буксировка продолжается постепенно» — сообщили в в пресс-службе Россморечфлота



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Метки: Охотское море   видео   двигатель   спасательные работы   судно   шторм   
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4  комментария
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29k
Dobry vojak Svejk Z 24 минуты назад
Да. Работа у мужиков самая что ни на есть суровая.
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218
Николай Пауков 3 минуты назад
А если мотор на корабле сломался, "печка" работает?
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2k
makc 4 минуты назад
А мне вот интересно: как они "буксировочный трос" с корабля на корабль в такой шторм перекинули?
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242
Dima 4 минуты назад
Проверьте корабль на наличие зомби, фильм поезд в пусан смотрели, знаем!
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