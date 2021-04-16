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Хозяин, ты где? Забавная реакция собаки, пытающейся найти владельца

Хозяин, ты где? Забавная реакция собаки, пытающейся найти владельца (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 11:36
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   милота   прятки   собака   
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Пёс породы боксер попытался отыскать своего хозяина, который спрятался за дверью. Питомец чувствовал, что мужчина находится где-то рядом, но никак не мог его найти.

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Метки: Реакция   видео   животные   милота   прятки   собака   
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6k
Сгусток позитива 14 минут назад
забавный пёсик
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723
neo 55 минут назад
Какая-то глупая псина
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Yasen_Perec neo 43 минуты назад
Ориентируется, на запах. Подмылась бы - ещё полчаса искала.
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