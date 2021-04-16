Хозяин, ты где? Забавная реакция собаки, пытающейся найти владельца

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Пёс породы боксер попытался отыскать своего хозяина, который спрятался за дверью. Питомец чувствовал, что мужчина находится где-то рядом, но никак не мог его найти.
Чувствует, что хозяин рядом, а вычислить не может.
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