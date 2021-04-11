Собака научилась открывать двери в доме

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Семья была вынуждена перевернуть дверные ручки вверх ногами после того, как их собака научилась открывать дверь и калитку на кухне.
23-летняя Сара Кливи (Sarah Cleavy) никак не могла понять, как её доберман Арни (Arnie) регулярно покидал место, в котором его запирали, когда никого не было дома.
Чтобы разгадать эту загадку, она установила камеру в своём доме в Нортидже, графство Чешир, и была ошеломлена, обнаружив, что 7-месячный пёс научился открывать дверь, дёргая за дверную ручку.
На отснятых кадрах хорошо видно, как нахальное животное отпирает пастью довольно непростой затвор калитки, а после лапами надавливает на дверную ручку, чтобы открыть дверь и проникнуть в остальную часть дома, чтобы там вдоволь повеселиться.
На отснятых кадрах хорошо видно, как нахальное животное отпирает пастью довольно непростой затвор калитки, а после лапами надавливает на дверную ручку, чтобы открыть дверь и проникнуть в остальную часть дома, чтобы там вдоволь повеселиться.
Девушка и её 23-летний парень Диллон Уортингтон (Dillon Worthington) были сильно удивлены увиденным, при этом они полагают, что Арни узнал о том, как преодолевать препятствия, наблюдая за ними, чтобы потом посредством проб и ошибок всё воспроизвести самостоятельно.
В дальнейшем паре пришлось прибегнуть к хитрости и установить дверные ручки вверх ногами, надеясь, что это в конце концов помешает их озорной собаке нарушать запреты.
«Честно говоря, я не знаю, как он научился это делать, он, должно быть, наблюдал за тем, как мы открывали двери, и в конечном итоге понял, как это сделать», — рассказала Кливи.
«Вероятно, вначале он прошёл через метод проб и ошибок, поскольку изначально он перепрыгивал через ворота.»
«Но после того мы начали вместе с воротами закрывать ещё и дверь, стало поняли, что он, должно быть, научился работать с дверной ручкой.»
Хозяева смышлёной собаки также отметили, что Арни, выбираясь на волю и бродя по дому, может озорничать, наводя беспорядок.
«Он пойдёт наверх и ляжет на кровать. Он также пойдёт и отыщет угощения, которые мы прячем в разных частях дома», — говорит Сара.
«Он действительно пытается нас искать, для чего ходит и открывает все двери в доме.»
Добавим, что предыдущие собаки Сары были небольших размеров — ши-тцу и вест-хайленд-уайт-терьеры — поэтому Арни среди них сильно выделяется.
В дальнейшем паре пришлось прибегнуть к хитрости и установить дверные ручки вверх ногами, надеясь, что это в конце концов помешает их озорной собаке нарушать запреты.
«Честно говоря, я не знаю, как он научился это делать, он, должно быть, наблюдал за тем, как мы открывали двери, и в конечном итоге понял, как это сделать», — рассказала Кливи.
«Вероятно, вначале он прошёл через метод проб и ошибок, поскольку изначально он перепрыгивал через ворота.»
«Но после того мы начали вместе с воротами закрывать ещё и дверь, стало поняли, что он, должно быть, научился работать с дверной ручкой.»
Хозяева смышлёной собаки также отметили, что Арни, выбираясь на волю и бродя по дому, может озорничать, наводя беспорядок.
«Он пойдёт наверх и ляжет на кровать. Он также пойдёт и отыщет угощения, которые мы прячем в разных частях дома», — говорит Сара.
«Он действительно пытается нас искать, для чего ходит и открывает все двери в доме.»
Добавим, что предыдущие собаки Сары были небольших размеров — ши-тцу и вест-хайленд-уайт-терьеры — поэтому Арни среди них сильно выделяется.
«Я работаю дома, поэтому днём он не один. Я весь день дома, наверное, именно поэтому он пытается выбраться, когда нас нет. Вероятно, он думает: «Я знаю, что она здесь, она работает дома»», — рассказала девушка.
Несмотря на то, что они перевернули ручки вверх тормашками, пара считает, что Арни, вероятнее всего, вскоре поймёт как и с этими ручками следует поступать, чтобы совершать невинные побеги из заточения.
Отметим, что Арни научился вскрывать не только кухонную дверь, озорная собака также поняла, как открывать заднюю дверь в доме, ведущую в сад.
«На самом деле это оказалось весьма кстати. Если меня вызовут по работе, он может выйти на улицу, чтобы там сделать все свои дела или что-то ещё, прежде чем вернуться», — говорит хозяйка Арни.
Несмотря на то, что они перевернули ручки вверх тормашками, пара считает, что Арни, вероятнее всего, вскоре поймёт как и с этими ручками следует поступать, чтобы совершать невинные побеги из заточения.
Отметим, что Арни научился вскрывать не только кухонную дверь, озорная собака также поняла, как открывать заднюю дверь в доме, ведущую в сад.
«На самом деле это оказалось весьма кстати. Если меня вызовут по работе, он может выйти на улицу, чтобы там сделать все свои дела или что-то ещё, прежде чем вернуться», — говорит хозяйка Арни.
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