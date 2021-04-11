Собака научилась открывать двери в доме

Девушка и её 23-летний парень Диллон Уортингтон (Dillon Worthington) были сильно удивлены увиденным, при этом они полагают, что Арни узнал о том, как преодолевать препятствия, наблюдая за ними, чтобы потом посредством проб и ошибок всё воспроизвести самостоятельно.



В дальнейшем паре пришлось прибегнуть к хитрости и установить дверные ручки вверх ногами, надеясь, что это в конце концов помешает их озорной собаке нарушать запреты.



«Честно говоря, я не знаю, как он научился это делать, он, должно быть, наблюдал за тем, как мы открывали двери, и в конечном итоге понял, как это сделать», — рассказала Кливи.

«Вероятно, вначале он прошёл через метод проб и ошибок, поскольку изначально он перепрыгивал через ворота.»

«Но после того мы начали вместе с воротами закрывать ещё и дверь, стало поняли, что он, должно быть, научился работать с дверной ручкой.»

Хозяева смышлёной собаки также отметили, что Арни, выбираясь на волю и бродя по дому, может озорничать, наводя беспорядок.



«Он пойдёт наверх и ляжет на кровать. Он также пойдёт и отыщет угощения, которые мы прячем в разных частях дома», — говорит Сара.

«Он действительно пытается нас искать, для чего ходит и открывает все двери в доме.»

Добавим, что предыдущие собаки Сары были небольших размеров — ши-тцу и вест-хайленд-уайт-терьеры — поэтому Арни среди них сильно выделяется.