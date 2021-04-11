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Собака научилась открывать двери в доме

Собака научилась открывать двери в доме (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 апреля 2021 10:00
Сообщество : Животные
Метки: видео   дверь   домашний питомец   животные   собака   фото   
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Семья была вынуждена перевернуть дверные ручки вверх ногами после того, как их собака научилась открывать дверь и калитку на кухне.

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Метки: видео   дверь   домашний питомец   животные   собака   фото   
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3k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
вислоухий доберман
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1k
Евгения Ефимова 19 минут назад
Кросавчег! Свободу попугаям, тьфу, блин, доберманам!
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7k
Света Полчаса назад
Ничего удивительного. Моя тоже примерно в этом возрасте поняла как открывать двери. Сейчас она терпеть не может закрытых дверей. Просто открывает, заходит, смотрит и выходит. Если закроешь, придёт и снова откроет. Мы её коперфильдшей дразним. Когда я сплю днём после смены, выставляю в коридор перед дверью стул, чтобы не открывала. Терпит, ждёт и караулит когда выйду. Короче собакам важна их стая и они отслеживают как всё в стае происходит, кто что делает.)))
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1k
Sergiy Rambus 53 минуты назад
Моя примерно в полгода сообразила как двери открывать, пришлось ручки везде менять
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1k
Xarrisaf Час назад
Это для кого то удивительно? Многие собаки спокойно открывают двери.
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5k
Olga Raudis 2 часа назад
Далеко пойдет. Помню мне подруга оставила на неделю суку словенского чувача. Так та хитропопая тоже умела двери открывать, задвижки и ручки. Пару раз удрала, пока я не стала ее закрывать в клетку. А вид невинный и брови домиком.
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