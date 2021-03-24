Кэролин и Келли Гэй обменялись клятвами 12 марта 1971 года в баптистской церкви DSM First Church в Де-Мойне, штат Айова. Прошло 50 лет, а пара до сих пор счастлива вместе. Кэролайн пережила рак груди, а Келли пересадили почку 17 лет назад. В семье трое детей и четверо внуков.



В честь знаменательной даты Кэролайн и Келли решили воссоздать несколько снимков, сделанных в день их свадьбы 50 лет назад. Посмотрите, что у них получилось.