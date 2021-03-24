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Супружеская пара покорила интернет фотосессией к 50-летней годовщине свадьбы

Супружеская пара покорила интернет фотосессией к 50-летней годовщине свадьбы (13 фото)

Автор:
24 марта 2021 11:40
Сообщество : Истории из жизни
Метки: 50 лет спустя   истории   любовь   отношения в семье   свадьба   семья   фотосессия   юбилей   
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Брак - дело серьезное. Не так-то просто найти человека, с которым вы действительно сможете прожить и в горе, и в радости много лет. Поэтому такие истории, как у Кэролайн и Келли Гэй, которые недавно отметили 50-летие свадьбы, очень греют душу! Эти люди прожили бок о бок полвека - и отметили свой праздник, устроив чудесную фотосессию.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 50 лет спустя   истории   любовь   отношения в семье   свадьба   семья   фотосессия   юбилей   
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2  комментария
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Fisher1979 2 минуты назад
Сейчас к сожалению уже наше поколение не может похвастаться таким праздником.
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Erorist 13 минут назад
У меня родители зимой 55 лет справили, но никакого ажиотажа. Ох уж этот хайп.
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