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Брак - дело серьезное. Не так-то просто найти человека, с которым вы действительно сможете прожить и в горе, и в радости много лет. Поэтому такие истории, как у Кэролайн и Келли Гэй, которые недавно отметили 50-летие свадьбы, очень греют душу! Эти люди прожили бок о бок полвека - и отметили свой праздник, устроив чудесную фотосессию.
Кэролин и Келли Гэй обменялись клятвами 12 марта 1971 года в баптистской церкви DSM First Church в Де-Мойне, штат Айова. Прошло 50 лет, а пара до сих пор счастлива вместе. Кэролайн пережила рак груди, а Келли пересадили почку 17 лет назад. В семье трое детей и четверо внуков.
В честь знаменательной даты Кэролайн и Келли решили воссоздать несколько снимков, сделанных в день их свадьбы 50 лет назад. Посмотрите, что у них получилось.
В честь знаменательной даты Кэролайн и Келли решили воссоздать несколько снимков, сделанных в день их свадьбы 50 лет назад. Посмотрите, что у них получилось.
1.
Идея провести фотосессию с воссозданием снимков пришла к Кэролайн три года назад. И она специально отрастила волосы, чтобы они были такой же длины, как на старых фотографиях.
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2.
Келли - не большой любитель фотографироваться, но все же 50 лет - действительно круглая дата, поэтому он согласился и тоже с радостью поучаствовал в затее.
3.
Фотосессию провели в той же церкви, где происходило венчание. Кэролайн надела свое свадебное платье, а Келли - костюм, который также сохранился с памятного дня. Удивительно, но все пришлось впору.
4.
Как будто этих пятидесяти лет и не было! Они пролетели как мгновение. А ведь так и должно быть, когда в семье царят любовь и уважение друг к другу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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