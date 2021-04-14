На фотографии выше - это то, что люди сбрасывают в канализацию и что впоследствии приводит к засорам коллекторов: «Материалы из нетканого полотна, рулонные одноразовые полотенца, салфетки для оргтехники и мебели, влажные гигиенические салфетки и принадлежности, пищевые и бытовые отходы, жиры, строительный мусор. Тряпки из нетканого полотна эластичные, они не рвутся, а тянутся, скручиваются в огромные жгуты и скапливаются на поворотных участках коллектора или выводят из строя насосы на станциях, а это приводит к засору, а следовательно, к изливу из унитаза, подтоплению подвалов и первых этажей или выходу стоков из дворовых колодцев».

Коммунальщики напомнили, что подобные вещи ни в коем случае нельзя смывать в унитаз, поскольку рано или поздно произойдет то, что случилось на улице Соминка. Они, конечно, приедут и справятся с засором, если он случится, но зачем доводить дело до такого состояния, ведь в конечном итоге во время работ дискомфорт будут испытывать сами жильцы. Пожалейте себя, смывайте, что положено, а для всего остального есть ведро.