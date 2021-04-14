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Коммунальщики Твери показали, что становится причиной засоров канализации

Коммунальщики Твери показали, что становится причиной засоров канализации (2 фото)

Автор:
14 апреля 2021 17:53
Сообщество : Всё о ЖКХ
Метки: засоры   канализация   коллектор   комунальщики   фото   
2261
2

И рассказали, что категорически нельзя смывать в унитаз. Если, конечно, не хотите под окнами увидеть то, что изображено на фото.

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Метки: засоры   канализация   коллектор   комунальщики   фото   
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3k
Наталья 2 часа назад
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5k
Владимир 2 минуты назад
А своевременно обслуживать канализацию не пробовали?
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4k
Дмитрий 8 минут назад
Ссылка youtu.be
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262
Волк Тамбовский 13 минут назад
Мужики на фото довольные прям, я столько удовольствия от работы не получаю, похоже пора из IT выкатываться


Кстати, на ютубе есть чудесный канал похожей тематики (Drain Addict): https://www.youtube.com/user/draingo1https://www.youtube.com/user/draingo1
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130
Сергей Ковалев Час назад
Сам работаю сантехником,но так сказать "при дворе". Сколько всякого вынимал,но такого я даже в самом кошмарном сне не видел
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27k
Fat Lynx Сергей Ковалев 49 минут назад
В доме засорился унитаз. Как положено, вызывают сантехника.
Мастер пришел, задумчиво посмотрел на неисправный прибор, потом засунул туда руку по локоть, немного пошарив, вытаскивает оттуда здоровенный кусок говна... смотрит на него удивленно и еще раз сует руку... достает второй кусок говна и ох-у-евая заявляет:
- Вы че ох-уе-ли? Вы че туда ср-е-те в него что-ли?

ЗЫ: извини, не удержался.
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3k
Алексей Сергей Ковалев Полчаса назад
А нельзя на выходе из квартиры установить некий фильтр, который бы не пропускал в общий коллектор то, что нельзя смывать в унитаз? Не изобрели ещё такой?
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130
Сергей Ковалев Алексей 22 минуты назад
Обычно ловушки на выходе из квартиры не ставят в связи с тем,что ее очень трудно обслуживать,да и установка таковых несколько затруднительно. Ловушки целесообразно ставить на первом колодце .Т.е. выходит из подьезда свободно,в колодце( там есть место) нерастворимый мусор осаждается и извлекается. Такие ловушки целесообразно ставить только в случае своевременной профилактики и обслуживания.
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130
Сергей Ковалев Fat Lynx 20 минут назад
Все сантехники знают анекдоты про сантехников,парикмахеры про парикмахеров и так по всем профессиям.
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171
Олег Алексей Минуту назад
Можно. Есть такое устройство - "кошка". Устанавливается в канализационную трубу выше вашей квартиры. Если кто-то сбрасывает в канашку что-либо непотребное - оно застрянет на "кошке" и излив будет этажом выше. ибо нефиг кидать что попало в канашку.
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