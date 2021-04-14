И рассказали, что категорически нельзя смывать в унитаз. Если, конечно, не хотите под окнами увидеть то, что изображено на фото.
На днях коммунальщики на одной из улиц Твери с огромными усилиями справились с засором канализации и показали результат своей работы. Но не затем, чтобы похвастаться, а чтобы объяснить жильцам, что способно сотворить неразумное использование унитаза.
Как рассказали в местном Муниципальном унитарном предприятии (МУП), им часто поступают заявки на прочистку коллекторов, но недавний засор удивил даже бывалых коммунальщиков. На улице Соминка сотрудники ЖКХ с трудом достали из коллектора огромный "клубок" из материалов, которые ни в коем случае нельзя смывать в унитаз.
На фотографии выше - это то, что люди сбрасывают в канализацию и что впоследствии приводит к засорам коллекторов: «Материалы из нетканого полотна, рулонные одноразовые полотенца, салфетки для оргтехники и мебели, влажные гигиенические салфетки и принадлежности, пищевые и бытовые отходы, жиры, строительный мусор. Тряпки из нетканого полотна эластичные, они не рвутся, а тянутся, скручиваются в огромные жгуты и скапливаются на поворотных участках коллектора или выводят из строя насосы на станциях, а это приводит к засору, а следовательно, к изливу из унитаза, подтоплению подвалов и первых этажей или выходу стоков из дворовых колодцев».
Коммунальщики напомнили, что подобные вещи ни в коем случае нельзя смывать в унитаз, поскольку рано или поздно произойдет то, что случилось на улице Соминка. Они, конечно, приедут и справятся с засором, если он случится, но зачем доводить дело до такого состояния, ведь в конечном итоге во время работ дискомфорт будут испытывать сами жильцы. Пожалейте себя, смывайте, что положено, а для всего остального есть ведро.
Источник:
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Кстати, на ютубе есть чудесный канал похожей тематики (Drain Addict): https://www.youtube.com/user/draingo1https://www.youtube.com/user/draingo1
Мастер пришел, задумчиво посмотрел на неисправный прибор, потом засунул туда руку по локоть, немного пошарив, вытаскивает оттуда здоровенный кусок говна... смотрит на него удивленно и еще раз сует руку... достает второй кусок говна и ох-у-евая заявляет:
- Вы че ох-уе-ли? Вы че туда ср-е-те в него что-ли?
ЗЫ: извини, не удержался.