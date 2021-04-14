Вывески и надписи, которые невозможно прочесть

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Перед вами смешная подборка с вывесками и надписями, которые хочется прочитать совсем не так, как задумывали их создатели.
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Есть такое правило: если надпись на вывеске, ценнике или в объявлении можно прочитать не так, как задумывали авторы, то люди это обязательно сделают. А ещё иногда случается так, что от этого появляются новые комичные и даже неприличные смыслы. Так что важно думать не только что написать, но и как написать. Мы собрали для вас примеры ситуаций, когда создатели надписей многое не учли.
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ГУДРДНД-БАР
А это, по всей видимости, была гуарана. Вот только буква «а» так предательски похожа на букву «д».
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