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Вывески и надписи, которые невозможно прочесть

Вывески и надписи, которые невозможно прочесть (16 фото)

Автор:
14 апреля 2021 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывески   забавно   надписи   приколы   ты не прочитаешь   фото   
519
16
Перед вами смешная подборка с вывесками и надписями, которые хочется прочитать совсем не так, как задумывали их создатели.
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Метки: Юмор   вывески   забавно   надписи   приколы   ты не прочитаешь   фото   
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60k
Viktor 2 часа назад
А где кот!?

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432
Rakkaus 10 минут назад
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20k
Дмитрий 16 минут назад
Еле догадался в чем прикол...и это я считаю себя знатоком русского языка.
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8k
Вася 16 минут назад
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