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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4794 поста • 658 подписчиков подписаться
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Девушка призналась, что съемками в порно испортила оставшуюся жизнь

Девушка призналась, что съемками в порно испортила оставшуюся жизнь (8 фото)

Автор:
14 апреля 2021 15:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лана Роудс   депрессия   жалобы   изнанка порноиндустрии   интервью   порноактриса   
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8

Лана Роудс жалуется, что даже после завершения карьеры люди ее воспринимают исключительно как порноактрису. А чего она ожидала?

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Метки: Лана Роудс   депрессия   жалобы   изнанка порноиндустрии   интервью   порноактриса   
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39  комментариев
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11k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Зовите медведя.
Лучше нескольких.
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1k
★Lucifer★ 2 минуты назад
Головой нужно было думать, а не пЕлоткой.....
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212
dimly 7 минут назад
О чем мечтала то и получила.
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55k
Парагвайский шпион 14 минут назад
- Чем вы занимались последние пять лет?
- Снималась в порно.
- То есть, вы - порноактриса?
- Не смейте меня оскорблять!!!
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4k
Мистер Фикс 16 минут назад
переживает, но продолжает постить свою голую жопу в сети
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12k
alexis Мистер Фикс 10 минут назад
В этом и суть депрессии, подписчиков нечем удивить: тема сисек и не только- раскрыта.
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12k
Serg2001 Мистер Фикс 9 минут назад
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1k
GUSAR 18 минут назад
Пиар.
Теперь у неё будет больше просмотров.
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Serg2001 19 минут назад
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17k
Anna 22 минуты назад
береги честь смолоду. она чё эту поговорку не знала?
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9k
vvv Anna 10 минут назад
Откуда бы пиндоске знать эту поговорку
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4k
Ya Полчаса назад
Ну во первых непонятно зачем ей бросать такой прибыльный бизнес(раз у неё всё хорошо), а во вторых может переехать в другой город и хрен кто её узнает в платье(такая как все), ну и в третьих- не жителям сша переживать за нравственность, там её нет.
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1k
Алексей Заг Полчаса назад
У Илона Маска 1.7 млн. подписчиков, у порноактрисы 15 млн. Поэтому космос мы не скоро осваивать начнем.
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5k
Pashuta Полчаса назад
Бывших б.ля.дей не бывает.....
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3k
AlekseiTFS 36 минут назад
**Ведь куда бы она ни пошла, абсолютно все люди**
Да у неё просто мания преследования.Блин,ВСЕ люди. охренеть.
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2k
* You All 42 минуты назад
девушка отслова "дева - девственница" какая она там [мат] девушка...половина америки [мат]
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1k
O.Bender1 50 минут назад
Спецом щас глянул пару роликов с ней. П.издит она всё. Обычная нимфоманка-потаскуха. Для "работы" и жопу себе силиконом накачала. Была порноактриса - ею и останется на всю жизнь, ибо ничего большего и не хотела.
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1k
Скальпы Гуронов 50 минут назад
"тяжелое детство". Татуху наверное запрещали предки на заднице набить
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592
накладчик в угол 55 минут назад
Её использовали! Ага,мы так и подумали.
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5k
JACKAL 55 минут назад
Каждый зарабатывает кто как умеет, кто то головой, кто то руками а кто то пи***й
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92
Предмет ненависти 56 минут назад
да всем пох. ипись дальше.
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796
Карл Такойто 57 минут назад
Так эта ещё молодец,2 особняка,15 млн в Инстаграмме,в общем свои миллионы долларов заработала-что в этом бизнесе редкость. Большинство же порноактрис в конце карьеры имеют все те же ,,издержки профессии,, но при этом без особого бабла,поэтому им приходится как то устраиваться и искать работу))
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8k
harlamov 58 минут назад
Бедненькая, пусть приезжает, я ее пожалею.
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77
comrad_che 58 минут назад
Не охерела ли она часом?
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