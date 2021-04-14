Девушка призналась, что съемками в порно испортила оставшуюся жизнь

Амара Мэйпл (настоящее имя девушки) рассказала , что с 12 лет засматривалась на звезд Playboy и мечтала стать порноактрисой. И поскольку детство у нее было тяжелое она стремилась, как можно скорее сбежать из дома.





«Но опасность порноиндустрии заключается в том, что такие молодые девушки, как я, видят только её красивую сторону», - поделились Лана.



