Девушка призналась, что съемками в порно испортила оставшуюся жизнь

Лана Роудс жалуется, что даже после завершения карьеры люди ее воспринимают исключительно как порноактрису. А чего она ожидала?
Известная в узких и не очень кругах порноактриса Лана Роудс (для интересующегося друга: Lana Rhoades) пожаловалась, что недолгая работа в порноиндустрии привела ее к депрессии и суицидальным наклонностям. В своем интервью подкасту 3 Girls 1 Kitchen, выдержки из которого приводит Daily Star, 24-летняя девушка рассказала об обратной стороне порноиндустрии, которая сломала всю ее оставшуюся жизнь.
Амара Мэйпл (настоящее имя девушки) рассказала , что с 12 лет засматривалась на звезд Playboy и мечтала стать порноактрисой. И поскольку детство у нее было тяжелое она стремилась, как можно скорее сбежать из дома.
«Но опасность порноиндустрии заключается в том, что такие молодые девушки, как я, видят только её красивую сторону», - поделились Лана.
Ее мечта исполнилась не сразу. Сначала она прошла "курс молодого бойца", поработав стриптизершей в Чикаго. И получив какой-никакой опыт, отправилась покорять Лос-Анджелес.
Но реальность оказалась не такой радужной, как ей представлялось. Лана предупредила агентов, что хочет сниматься исключительно девушками. Ее услышали, но режиссеры вынудили сниматься с парнями, причем с каждым разом парни становились все больше, темнее и жестче.
«Агенты давили на меня и заставляли сниматься больше, но за меньшие деньги. Потому что так им было выгоднее. Эти мужчины, которым от 40 до 60 лет, думают только о том, как угодить режиссёрам. Они знают, как манипулировать молодыми девушками», - поделилась бывшая порноактриса.
Сейчас девушка популярный блогер (14,8 млн подписчиков в "Инстаграме"), у нее своя бизнес-империя, два особняка и дорогие машины. Но ее это не радует и она посещает психотерапевта, чтобы избавиться от депрессии. Ведь куда бы она ни пошла, абсолютно все люди видят в ней только порноактрису, а не успешную бизнесвумен.
За три года карьеры в порно (с 2016 по 2019-ый) Лана Роудс снялась более чем в 200 фильмах для взрослых и получила кучу наград: "Лучшая анальная сцена", "лучшие сиськи", "самая популярная исполнительница" и тд.
А может ее тяготит, что по-настоящему успешной она была только в порно? Саша Грей ведь не жалуется и не изображает из себя жертву, а скромно варит борщи и радуется жизни.
Источник:
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Лучше нескольких.
- Снималась в порно.
- То есть, вы - порноактриса?
- Не смейте меня оскорблять!!!
Теперь у неё будет больше просмотров.
Да у неё просто мания преследования.Блин,ВСЕ люди. охренеть.