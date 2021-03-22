Знаменитая порнозвезда Белла Торн выходит замуж

Ушедшая из Disney в порно актриса и режиссёр Белла Торн выйдет замуж за итальянского певца Бенджамина Масколо. Молодые объявили о помолвке, но подписчики уже засыпали их вопросами.
Белла Торн стала известна благодаря сериалу Disney «Танцевальная лихорадка» .Однако, девушка решила, что роль обычной актрисы не для неё. Она ушла в порно, заработав в первый же день миллион долларов на сайте OnlyFans. Летом 2019 года она ещё и стала порно режиссёром, сняв короткометражный порнофильм под названием «Она и он». Теперь Белла выходит замуж за Бенджамина Масколо. Об этом молодые сообщили в Instagram
Бенджамин сообщил, что свадьба будет сыграна в скором времени. Торжество состоится сначала в Италии, а потом в США. Но пользователей сети волнует не чужая свадьба, а то, как парень на это решился. По мнению многих, порноактриса это то же самое, что и проститутка. В комментариях пользователи Instagram высказали своё мнение.
"Серьёзно? Как ты решился?"
"А что с её карьерой? Она будет сниматься с кольцом?"
"Или она бросит порно, или ты сумасшедший!"
22-летняя актриса Белла Торн ушла из Disney, чтобы зарабатывать деньги в порно-бизнесе. Как выяснилось, у неё это отлично получается, ведь в первый день девушка побила абсолютный рекорд сайта, заработав миллион долларов.
Как вы считаете, могут ли порноактрисы быть хорошими и верными жёнами, или это клеймо на всю жизнь?
Источник:
Понравилось15