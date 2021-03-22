Знаменитая порнозвезда Белла Торн выходит замуж

Белла Торн стала известна благодаря сериалу Disney «Танцевальная лихорадка» .Однако, девушка решила, что роль обычной актрисы не для неё. Она ушла в порно, заработав в первый же день миллион долларов на сайте OnlyFans. Летом 2019 года она ещё и стала порно режиссёром, сняв короткометражный порнофильм под названием «Она и он». Теперь Белла выходит замуж за Бенджамина Масколо. Об этом молодые сообщили в Instagram