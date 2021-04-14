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Дипломат РФ в Латвии устроил шумную вечеринку, а недовольным соседям показывал неприличные жесты

Дипломат РФ в Латвии устроил шумную вечеринку, а недовольным соседям показывал неприличные жесты (7 фото)

Автор:
14 апреля 2021 07:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вечеринка   МИД РФ   Ушаков   военный атташе   латвия   пандемия   политика   полиция   
3121
7
В Латвии до сих пор действуют строгие правила, согласно которым собираться компаниями даже на территории своего дома запрещено. Соседи военного атташе из РФ, наверное, позавидовали веселью, и сообщили полиции.
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Метки: Вечеринка   МИД РФ   Ушаков   военный атташе   латвия   пандемия   политика   полиция   
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69  комментариев
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60k
Viktor Час назад
Быдло останется быдлом (не важно какой национальности), посади ты его хоть в кресло атташе, хоть на царский трон! Можете минусить, мне пох.

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91
Предмет ненависти 5 минут назад
русский мир хуле.
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21k
Сибиряк 6 минут назад
За державу обидно и стыдно, но латышей не жаль
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3
Wi-Fii 11 минут назад
путлеровский пи-дер ... быдло ведёт себя как в путлерстане .
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13k
Александр Wi-Fii Минуту назад
Представляться не обязательно. Проходите молча.
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16k
Андрей Н. 11 минут назад
А в чем проблема?
Жест-то этот америкосы придумали!
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3k
Сергей 13 минут назад
Ну тут похоже больше вопросов к родителям.недоработка в воспитании.а вот как такой "антюллюгент"попал на дипломатическую работу.
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1k
K_II_T 13 минут назад
Градус накала там не знаю.

Но факт – дипломат может жить и отдыхать за двухметровым забором.

Не стесняя тех, кому следить за кем-то нужно.
Тем более в полупустой Риге.

Теперь будет менеджером по продажам со знанием латышского языка.
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41k
Andrey 17 минут назад
Это кого-то удивляет? Это и есть уровень современной российской дипломатии, под управлением путина и лаврова. Быдломатия...
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45
Юденич 23 минуты назад
Показал себя во всем цвете. Думаю что неприятностей по службе теперь ему не избежать.
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21k
ВАТНИК 23 минуты назад
шпроты негодуэ.... был я в пришпротии несколько лет назад, там в кофе пять солдат наты , видно в увале отдыхали и исполняли такое что жалко было шпротников которые были вокруг них...но такие факты тщательно скрываются...
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Это асимметричный ответ россияненской дипломатии на латышскую агрессию. Пусть скажут спасибо, что дипломат не стал кидаться в них какашками.
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4k
insaider Frank Borman Полчаса назад
В Европе вот так принято,говно это не только перфоманс,но и язык международной дипломатии!
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20k
pssst Полчаса назад
Ну эти, по-любому уже давно привились. Так что свободные еврошпроты могут и дальше завидовать.
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4k
insaider Полчаса назад
Сам таким грешен,лет десять отдыхал с друзьями за границей,как раз накануне 9-го мая. Основной контингент как раз прибалты были(немцы уже попрятались). Ну я и не постеснялся выказать своё отношение к этим лесным братьям наших небратьев,показывая средний палец неоднократно,жест всё таки международный,да и пошёл он из колыбели демократии и мультикультурализма! Так что считаю,что в приличном обществе это допустимо.
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5k
Пепелац 36 минут назад
А скажи что-нибудь по дипломатически....
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1k
★Lucifer★ 37 минут назад
Быдло в ранге дипломата?
Любой МИД выгнал бы его сцаными тряпками с волчьим билетом.
Он не только себя опозорил, но и страну дискредитировал.
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4k
insaider ★Lucifer★ Полчаса назад
Опозорил страну!В приличных странах средний палец только по другому назначению используют,это личное и интимное!
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2k
Ivan insaider 23 минуты назад
А еще Навальный плохой и Путин-наш президент. А уж что там у хохлов...
Кремлеботы и подражающие в своем репертуаре.
При чем тут США и гомосеки?
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4k
insaider Ivan 5 минут назад
Гомосек это ты! А на фото заслуженные заднеприводные дипломаты! И не надо про кремлеботов по любому поводу кукарекать! Пшёл отсюда!

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232
Bhaal 40 минут назад
Президент гопник и министры такие же.
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5k
sivanov1079 44 минуты назад
Позорище и мразота. Уволить по статье и лишить званий. Сколько пожобного гомна мнят себя небожителями
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3k
Dmitrii Ivanov 45 минут назад
"А взрослых нету дома. Уходите"
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27
petefon 46 минут назад
Не нашел на фото более двух домохозяйств, соответственно ничего он не нарушал, в чем полиция и убедилась, а фак таким соседям я бы тоже показал
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2k
Ivan petefon 41 минуту назад
Если ты не занимаешь никаких постов и не представляешь свою Родину-хоть писюн таким соседям показывай, а ночью нагадь на газон. Спрос только лично с тебя и твоего воспитания будет.
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8k
Шурум-бурум 52 минуты назад
завидно стало прое@алтам, что русские спокойно отдыхают и выпивают у себя во дворе
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха Ivan 22 минуты назад
Хороший закон... Значица там, будучи на своей земле нельзя пригласить своих друзей к себе. Зато можно подглядывать к соседу через забор, делать его фотографии и выкладывать их в общий доступ.... Хм... Демократичненько.... Однако, думаю в данном случае всё дело в русофобии, а не в том, что он с друзьями шумел и кому-то мешал(не ночью, кстати)... Так что плюс Шурум-буруму.
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8k
Шурум-бурум Ivan 21 минуту назад
я не знаю, под чем ты читаешь комментарии, но, наверно, что-то забористое! какое отношение твое АУЕшное восприятие окружающего мира имеет к тому, что я написал?
з.ы. но, следуя твоей логике, я мог бы обвинить тебя в сочувствии легионерам СС, которые ежегодно маршируют по улицам Риги!
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235
анатолий горленко Шурум-бурум 21 минуту назад
У себя, да не совсем.
Почему это быдло! гостей в доме попрятало?
Почему "факи" ПОСЛЕ отъезда полиции полетели?
Это красит человека? ( любой национальности ).
Не умеешь себя вести достойно - домой на...х и там быкуй.
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха Ivan 21 минуту назад
Я не против каких-то законов. Но я за здравый смысл.
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3k
Andrey Abramov Ivan Минуту назад
Так что в 37 доносы писали по закону и расстреливали тоже, оказывается это были европейские нормы, а мы не знали.
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4k
tamin 53 минуты назад
Собственно показал им их место в пищевой цепочке. Любите парады фашистов проводить? Любите НАТО. Вот вам наше отношение к вам и вашим порядкам. Совсем латыни охренели. На своём участке шашлычки людям не дают пожарить.
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2k
Ivan tamin 50 минут назад
Есть закон. Если воровать нельзя, значит никому нельзя воровать, ни где. В Европе это так работает. Собирать тусовки нельзя. Никому. Все. Закон. Идиотский? Да! Но закон! А со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Назвался клизьмой-полезай...
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