Латыши оказались недовольны. Во-первых, во дворе военного атташе собралось около десяти человек, что нарушает действующие в стране карантинные правила. Во-вторых, после попытки объясниться соседи получили скандал. Стражи порядка, которые прибыли после сигнала бдительных соседей, зашли во двор военного атташе, но, как сообщают СМИ, во дворе увидели лишь членов семьи дипломата. Входить в дом полицейским мешал статус хозяина и его неприкосновенность. Потому, покрутившись по двору, они резюмировали, что информация о беспорядке не подтвердилась и уехали.