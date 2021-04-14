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В Латвии до сих пор действуют строгие правила, согласно которым собираться компаниями даже на территории своего дома запрещено. Соседи военного атташе из РФ, наверное, позавидовали веселью, и сообщили полиции.
Латыши оказались недовольны. Во-первых, во дворе военного атташе собралось около десяти человек, что нарушает действующие в стране карантинные правила. Во-вторых, после попытки объясниться соседи получили скандал. Стражи порядка, которые прибыли после сигнала бдительных соседей, зашли во двор военного атташе, но, как сообщают СМИ, во дворе увидели лишь членов семьи дипломата. Входить в дом полицейским мешал статус хозяина и его неприкосновенность. Потому, покрутившись по двору, они резюмировали, что информация о беспорядке не подтвердилась и уехали.
После этого, как свидетельствуют соседи атташе, они и увидели красноречивые жесты в своей адрес (а кто-то из бдительных даже успел их снять на камеру). Скрывшиеся в доме на время визита полиции гости вышли и вечеринка продолжилась. Через время приятели атташе стали разъезжаться по домам на авто с дипномерами.
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Как сообщают СМИ, инцидент произошел 27 марта в рижском районе Кергарагс, а 13 апреля МИД Латвии выразил протест временному поверенному посольства РФ в стране Вадиму Васильеву. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы ведомства.
Министерство иностранных дел очень серьёзно восприняло произошедшее и считает такие действия неприемлемыми. «Венская конвенция предоставляет определённые привилегии, однако любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны, а также соответствующим образом следует относиться к представителям правоохранительных учреждений, которые выполняют профессиональные обязанности», – указало Министерство иностранных дел", - говорится в публикации.
Также сообщается, что поверенный в делах посольства России "выразил понимание позиции МИД и заявил, что дело не останется незамеченным". Комментарий посольства РФ в Латвии пока получить не удалось - сообщает агентство РИА Новости.
И хотя имя нарушителя спокойствия латвийских граждан в обращении не называется, в СМИ утверждают, что речь идет о Руслане Ушакове - военном атташе в Латвии.
Что касается сигнала соседей, то в Латвии во время пандемии запрещены частные мероприятия и встречи людей из более чем двух домохозяйств, потому небольшая вечеринка у Ушакова нарушала правила.
Что касается сигнала соседей, то в Латвии во время пандемии запрещены частные мероприятия и встречи людей из более чем двух домохозяйств, потому небольшая вечеринка у Ушакова нарушала правила.
Ну что, теперь латвийские врачи знают, как его встречать, если вдруг, не дай Бог, его корона в тяжелой форме посетит. Он им это наглядно продемонстрировал. Врачи его пальцем не имеют права тронуть - дипломатическая неприкосновенность.— AnnasBackwelt (@AnnasBackwelt) April 13, 2021
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Жест-то этот америкосы придумали!
Но факт – дипломат может жить и отдыхать за двухметровым забором.
Не стесняя тех, кому следить за кем-то нужно.
Тем более в полупустой Риге.
Теперь будет менеджером по продажам со знанием латышского языка.
Любой МИД выгнал бы его сцаными тряпками с волчьим билетом.
Он не только себя опозорил, но и страну дискредитировал.
Кремлеботы и подражающие в своем репертуаре.
При чем тут США и гомосеки?
з.ы. но, следуя твоей логике, я мог бы обвинить тебя в сочувствии легионерам СС, которые ежегодно маршируют по улицам Риги!
Почему это быдло! гостей в доме попрятало?
Почему "факи" ПОСЛЕ отъезда полиции полетели?
Это красит человека? ( любой национальности ).
Не умеешь себя вести достойно - домой на...х и там быкуй.