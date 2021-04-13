Шведская баскетболистка пожаловалась на нелюбовь россиян к чернокожим

Баскетболистка африканского происхождения из Швеции Аманда Зауи (Amanda Zahui) рассказала о проявлениях расизма в России. По ее словам, россияне настолько не любят чернокожих, что однажды даже удалили испанского тренера, который попытался утихомирить болельщиков команды соперников, изображавших Аманду обезьян.

«Когда я играла в России в 2016 году, был такой эпизод: болельщики другой команды в каком-то маленьком зале издавали обезьяньи звуки, когда мы пробивали штрафные. Наш тренер, испанец, побежал к трибунам, он был настроен самым решительным образом. Он сказал: «Нельзя продолжать эту фигню». Но судьи удалили нашего тренера, а не болельщиков. Помню, подумала тогда: «Они здесь правда не любят чернокожих», - рассказала Зауи.