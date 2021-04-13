FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 2107 постов • 383 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Шведская баскетболистка пожаловалась на нелюбовь россиян к чернокожим

Шведская баскетболистка пожаловалась на нелюбовь россиян к чернокожим (4 фото)

Автор:
13 апреля 2021 16:44
Сообщество : Спорт
Метки: баскетбол   жалоба   расизм   россияне   чернокожие   швеция   
1638
4

Говорит, обезьяной обзываются.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: баскетбол   жалоба   расизм   россияне   чернокожие   швеция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
37
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Ysik 56 минут назад
Расизм - есть, проблем с расизмом - нет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Raf Минуту назад
Да она не такая уж и чернокожая, больше на кавказку смахивает. Болельщики впрочем и кавказцам так относятся, особенно с другой команды. А вот с такой фамилией в руссокоговорящих странах конечно появляться так себе затея. Возможно скаутер из "Надежды" решил хайпануть... )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Алтадуков 4 минуты назад
А в ЮАР белых убивают, но это же не обозначает, что все негры ненавидят белых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Jora Kykynaher 4 минуты назад
Смотрю я что негры творят и что-то не воспылаю к ним любовью. Извини, Аманда Зах.уй, но тебе приходится отдуваться на территории свободной от черных обезьян за всё это БэЛэМэ, что делают твои собратья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Konstantin Klipikov 9 минут назад
Дурь полная. Я воспитан в СССР в духе братства дружбы народов. Ну да, представителей негроидной расы в учебнике природоведения называли неграми, но это не несло никакого отрицательного заряда, вспомните советские фильмы, где весь народ поет колыбельную черному ребенку... Так все и было, так и есть до сих пор. Конечно, уродов полном среди белых, и среди черных, и среди русских. Распределение дебилов одинаково во всех подмножествах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
714
sedoisever 13 минут назад
Я, как и многие в нашей стране, ненавижу расизм и негров. И я на полном серьёзе предложил бы называть нелюбовь к неграм иным словом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
владимир 14 минут назад
Неправда мы обезьян очень любим. Но только в дикой природе в Африке или в зоопарке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пачо Эррера 19 минут назад
Её фамилия звучит как тост )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Toxictofa Пачо Эррера 9 минут назад
Скорее как конкурс тамады)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Безроду Безплемени Пачо Эррера 7 минут назад
Тост звучал несколько иначе)) Чтоб ... стоял и деньги были!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Глупый Ослик Иа 19 минут назад
Симпатичная девченка. А ещё мне нравится Зоуи Дешанель
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
623
СанТимм 22 минуты назад
Расизм и гомофобия - отличительные признаки человека от животного!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Акакий Полчаса назад
расизм есть, факт.
просто он не на негров направлен. а на кавказ, цыган, азию и т.п.
среднестатистический россиянин год может прожить так и не увидев негра, да даже в москве, пусть зрелище и не диковинное - но не частое (если ты не на югозападной).
странная нелюбовь в неграм есть только потому что те пендосов обижают. хотя непонятно, вроде ж мы пендосов не любим, негры ж братьями должны быть.
ну и русском не обьяснишь боль негров от рабства, ибо у негров рабство кончилось раньше чем у нас в россии . А так как цари у нас, вместо того чтобы негров рабов брать, народ свой в рабство загнали (что нынешняя власть успешно повторяет) то в принципе тех же самых BLM к нам на сочувствие пробить можно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сергей Акакий 19 минут назад
У меня через дорогу от дома ночной клуб, где тусуются негры и только негры. Выхино.
И да, до того, как появился этот ночной клуб я был к неграм равнодушен. Теперь я их недолюбливаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Акакий Сергей 3 минуты назад
ну а я в ближайшем подмосковье живу.
когда учился в мирэа - видел негров и много, причем видел как негр кавказца черным называл))
пока работал в центре, видел чутка, в бутербродах стояли рекламных. Но реально мало.
А сейчас на удаленке, с прошлого лета уже не видел.
Что уж говорить про жителя какого нибудь сранска, где негра увидев, еще и позовут полсела - просто чтоб посмотрели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий Полчаса назад
У нас в России с расизмом проблем нет, мы бы и хотели рабов иметь, но нам законом запрещено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Жирный Тони Полчаса назад
Мы нормально относимся к чернокожим, но вот черножопых обезьян не любим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
speaktr-st Полчаса назад
Смотрите, дети, бот ругается сам с собой.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
vova old 41 минуту назад
что самое интересное все эти борцы с расизмом что здесь что в Штатах что-то совсем не выглядят чёрными, Ну да был кто-то но если меня отправить на 2 недели в Сочи лучше в Майами правда то я буду выглядеть гораздо чернее чем они. при этом самый первый человек получивший лицензию на рабовладение был чёрный Энтони Джонсон уроженец Конго табачный плантатор в Северной Каролине а самым большим рабовладельцем Викторией Соединённых Штатов тоже был чёрный Правда уже метис Вильям Элисон Junior он же Фриман. Может пора вспомнить что ирландских рабов продавали точно также на тех же самых рынках а в Англии вообще фермы были по разведению чёрных: покупали одного чёрного мужика спаивали его с десятками ирландских рабынь, белых кстати

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
NickLon vova old 17 минут назад
Пропущена всего одна буква, а как смысл то поменялся! Думаю, не один мужик бы из России продался. А если б ещё потом и букву "р" на место поставили, половина мужского населения была бы там.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
dima423 42 минуты назад
мало того что аМАНДА так еще и ЗА)(УЙ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
934
Андрей Манахов dima423 40 минут назад
Как Вам не стыдно! Продолжайте...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа dima423 23 минуты назад
[мат] не за х"й обозвали обезьяной.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа 22 минуты назад
"бать,да её фамилию даже программа цензурит,х"ли она от людей-то хочет?.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ego sum qui sum 44 минуты назад
глупости, настоящие фанаты на спортивных состязаний сами в основном ведут себя как обезьяны, а расизм если и есть то носит некий локальный характер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
alexis 47 минут назад
Тут был пост про чёрных русских, создать из них делегацию и отправить в Швецию, решать вопросы, сломать им систему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
citrus1 50 минут назад
Какого фига обезьяны будут учить нас жить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ваня панкин 52 минуты назад
ну какой расизм здесь?.. шутки юмора всего лишь... а так все пофиг какой у тебя цвет кожи, если ведешь себя по-скотски, то будешь и обезъяной, и свиньей или просто скотиной...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
jonnyD 52 минуты назад
Мало того , что Аманда , так ещё и Закуй ... ну кто так самок гориллы называет , там в зоопарке оренбуржском все охренели что ли ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 8 комментариев
Показать ещё
8 масштабных памятников, рядом с которыми чувствуешь себя лилипутом 8 масштабных памятников, рядом с которыми чувствуешь себя лилипутом Черные активисты украли памятник президенту Конфедерации и угрожают превратить его в уличный туалет Черные активисты украли памятник президенту Конфедерации и угрожают превратить его в уличный туалет Русские афроамериканцы: 27 чернокожих знаменитостей Русские афроамериканцы: 27 чернокожих знаменитостей В Турции разбился автобус с туристами из России В Турции разбился автобус с туристами из России В Вашингтоне две чернокожие девчонки напали на водителя такси и попытались угнать машину Uber В Вашингтоне две чернокожие девчонки напали на водителя такси и попытались угнать машину Uber Вести из дурки, или Подборка толерантных новостей Вести из дурки, или Подборка толерантных новостей
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

325346



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место
4
70
24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место
15 увлекательных снимков всяких редкостей
2
14
15 увлекательных снимков всяких редкостей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Резьба бензопилой. Маски животных
0
2
Резьба бензопилой. Маски животных
Куда поехать на майские праздники в 2021 году
0
6
Куда поехать на майские праздники в 2021 году
Грудастая блогерша раскрыла свое настоящее лицо и шокировала подписчиков (6 фото)
Грудастая блогерша раскрыла свое настоящее лицо и шокировала подписчиков (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#в мире#сша#факты#дтп#СССР#шоу бизнес#животные#позитив
#интересно#Россия#интересное#прикол#автомобили#картинки#подборка#авто аварии#знаменитости#фильмы
#Юмор#автомир#космос#кино#дети#люди#актеры#аварии#новости#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться