Шведская баскетболистка пожаловалась на нелюбовь россиян к чернокожим

Говорит, обезьяной обзываются.
Баскетболистка африканского происхождения из Швеции Аманда Зауи (Amanda Zahui) рассказала о проявлениях расизма в России. По ее словам, россияне настолько не любят чернокожих, что однажды даже удалили испанского тренера, который попытался утихомирить болельщиков команды соперников, изображавших
Аманду обезьян.
«Когда я играла в России в 2016 году, был такой эпизод: болельщики другой команды в каком-то маленьком зале издавали обезьяньи звуки, когда мы пробивали штрафные. Наш тренер, испанец, побежал к трибунам, он был настроен самым решительным образом. Он сказал: «Нельзя продолжать эту фигню». Но судьи удалили нашего тренера, а не болельщиков. Помню, подумала тогда: «Они здесь правда не любят чернокожих», - рассказала Зауи.
Впрочем, у баскетболистки оренбургской "Надежды" проблемы начались с самого приезда в Россию. И отнюдь не из-за цвета кожи.
Зауи, играющая в центровой позиции, выступала за "Надежду" в сезоне 2016/2017. Сейчас шведская баскетболистка представляет клуб «Нью-Йорк Либерти» из женской Национальной баскетбольной ассоциации.
Источник:
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просто он не на негров направлен. а на кавказ, цыган, азию и т.п.
среднестатистический россиянин год может прожить так и не увидев негра, да даже в москве, пусть зрелище и не диковинное - но не частое (если ты не на югозападной).
странная нелюбовь в неграм есть только потому что те пендосов обижают. хотя непонятно, вроде ж мы пендосов не любим, негры ж братьями должны быть.
ну и русском не обьяснишь боль негров от рабства, ибо у негров рабство кончилось раньше чем у нас в россии . А так как цари у нас, вместо того чтобы негров рабов брать, народ свой в рабство загнали (что нынешняя власть успешно повторяет) то в принципе тех же самых BLM к нам на сочувствие пробить можно)
И да, до того, как появился этот ночной клуб я был к неграм равнодушен. Теперь я их недолюбливаю.
когда учился в мирэа - видел негров и много, причем видел как негр кавказца черным называл))
пока работал в центре, видел чутка, в бутербродах стояли рекламных. Но реально мало.
А сейчас на удаленке, с прошлого лета уже не видел.
Что уж говорить про жителя какого нибудь сранска, где негра увидев, еще и позовут полсела - просто чтоб посмотрели.