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Главный тренер сборной Англии дал игрокам мудрый совет

Главный тренер сборной Англии дал игрокам мудрый совет (5 фото)

Автор:
28 марта 2021 15:01
Сообщество : Спорт
Метки: англия   расизм   спорт   твиттер   футбол   
1915
5
За последние годы борьба с расизмом не прекращалась ни на минуту. Обличают всё и вся. С одной стороны, это похвально, а с другой стороны, попахивает откровенной паранойей. В этот раз досталось английским футболистам.
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Метки: англия   расизм   спорт   твиттер   футбол   
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10  комментариев
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845
Сергей 3 часа назад
в данном случае, достаточно, чтобы просто молчали
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95
Алиса 53 минуты назад
Отпустите негров домой в африку
Дайте каждому по пальме c обезьяной.

И вопрос решён.
Черножопые в гармонии...
мир в идиллии...
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65k
Вит Вит 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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4k
a6m5 3 часа назад
А если бы фудбалисты были гомосеками, то что бы им сделали?
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7k
Andrei a6m5 Час назад
Это Вас беспокоит? Хотите поговорить об этом?
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1k
Ertin a6m5 Час назад
Фудбалисты? Это кто, работники общепита на Бали?..
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3k
Vladimir Taranovich Ertin Час назад
Неправильно он написал. Правильно - фудбалианцы.
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3k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ничего особенного. Это поправимо - дстаточно пройти процедуру покаяния через целование ног и задниц неграм и все будет прощено, грех отпущен.
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16k
Сталкер 3 часа назад
Мы уже дожили до расцвета демократии? Или это ещё только цветочки?
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65k
Вит Вит Сталкер 2 часа назад
Мы туда не тянемся,а вот как они,вапсче поХ...
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