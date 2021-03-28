Главный тренер сборной Англии дал игрокам мудрый совет

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За последние годы борьба с расизмом не прекращалась ни на минуту. Обличают всё и вся. С одной стороны, это похвально, а с другой стороны, попахивает откровенной паранойей. В этот раз досталось английским футболистам.
Так, 26 марта, раскаялся форвард «Вест Хэма» Джаррод Боуэн. Оказывается, он в возрасте 15 лет сделал запись в своём твиттере, да ещё и с расистским уклоном. И только через 9 лет эту ужасающую публикацию увидели в Футбольной ассоциацией Англии (FA).
Правда, из всей публикации самым страшным словом был #ниггер (ужас-то какой!)
Естественно, клуб и FA провели расследование и заставили Боуэна твит удалить и извиниться. Но одними словами он, скорее всего, не отделается.
Естественно, клуб и FA провели расследование и заставили Боуэна твит удалить и извиниться. Но одними словами он, скорее всего, не отделается.
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Аналогичная ситуация произошла в мае 2019 года, но с полузащитником «Лестера» Хамзом Чоудури. У него публикации были посвежее, всего лишь шестилетней давности. Футболист не только каялся, но и штраф заплатил в размере 5 000 фунтов, да ещё и прошёл специальный образовательный курс. Комизм ситуации заключался в том, что Чоудури в одном из твитов спросил: «Почему чёрные такие быстрые? Потому что медленные сидят в тюрьме». А так он выглядит сам.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил хоть как-то помочь своим подопечным, дабы они в такие ситуации не попадали, и настоятельно посоветовал им удалить все свои страницы в социальных сетях.
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