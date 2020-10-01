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В Швеции за расизм дисквалифицировали чернокожего футболиста

В Швеции за расизм дисквалифицировали чернокожего футболиста (3 фото)

Автор:
01 октября 2020 11:27
Сообщество : Спорт
Метки: дисквалификация   расизм   скандал   спорт   футбол   швеция   
2240
3
В футболе часто происходят скандалы, связанные с расизмом и оскорблениями в пылу игры соперниками друг друга. Однако теперь это работает в обе стороны.

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Метки: дисквалификация   расизм   скандал   спорт   футбол   швеция   
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18  комментариев
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202
чокнутый Полчаса назад
у черномазого разрыв шаблонов случился
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15k
Alush 7 минут назад
Что же здесь обидного увидел "потерпевший"? Ну,да-белый,ну,мальчик-не девочка же в самом деле. Вот если бы свиньей назвал или петухом каким...
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236
Остап Ива́нович. 9 минут назад
Что эти Шведы себе позволяют?!..
Что эти Шведы себе позволяют?!..
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19k
Батончик с маком 23 минуты назад
странно что ябеда на "мальчик" не обиделся.
настучал как девочка, которую за косичку дернули
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721
Kariya Полчаса назад
Ура.
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56k
Viktor 48 минут назад
Чёта мне анекдот древний вспомнился:
Идут два чувака, смотрят негра стоит -
- Смотри, братан, какая обезьяна!
- Ну что вы ребята, я приехал из Зимбабве, учусь в университете Патриса Лумумбы!
- Бля, она ещё и разговаривает!
Так и тут обезьяна, обезьяной, так ещё и говорит!


Чёта мне анекдот древний вспомнился: Идут два чувака, смотрят негра стоит - - Смотри, братан, какая обезьяна! - Ну что вы ребята, я приехал из Зимбабве, учусь в университете Патриса Лумумбы! - Бля, она ещё и разговаривает! Так и тут обезьяна, обезьяной, так ещё и говорит!
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32k
AGM 50 минут назад
В Швеции за расизм дисквалифицировали чернокожего футболиста
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84
Alexander Kolesnikov 54 минуты назад
"Это потому что я чёрный?!" (С)
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1k
Vladimir Taranovich 57 минут назад
млять....как же все это заколупало. Очень надеюсь, что это не будет развиваться на глобальном уровне. А ограничится только западными демократиями....
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4k
Иван Vladimir Taranovich 12 минут назад
А сколько в России коренных негров?
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1k
Ям Иван 10 минут назад
8735
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1k
Vladimir Taranovich Иван 8 минут назад
Да, я вообщем о ситуации, когда нам каждый день рассказывают о том, как где-то кого-то прессанули за расовые выражения, или еще или еще какую дичь. Со свободой слова и мысли беда какая-то...
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4k
Александр Иванов 59 минут назад
Ну, в Америке до этого далеко.
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2k
Слава Андреев Час назад
Скоро в ЕС гетеросексуалы будут меньшинство.
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3k
Aleksandr Kovaljov Слава Андреев 15 минут назад
Ты за своей вотчиной смотри, за ЕС не переживай. Это тебе из телека в твою тупую бошку кладут, что здесь одни идоры ходят строем, чтобы ты жил в г*вне и не брал в голову.
По факту, конечно, проблема, в каком-то плане есть, но не такого глобального масштаба. Больше *идоры от нечего делать выступали. Сейчас у всех рот занят ситуацией с короновирусом, про их жопы ничего не слышно уже с начала года.
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9k
Денис Час назад
В Швеции за расизм дисквалифицировали чернокожего футболиста
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11k
робт Час назад
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