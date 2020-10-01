В Швеции за расизм дисквалифицировали чернокожего футболиста

В футболе часто происходят скандалы, связанные с расизмом и оскорблениями в пылу игры соперниками друг друга. Однако теперь это работает в обе стороны.
Дело всё в том, что во время игры шведских команд "Норрби" и "Умео" игроки сцепились языками. И 28-летний нигериец Оке Акповета снисходительно назвал соперника "белым мальчиком". После матча на него подали заявление в дисциплинарный комитет футбольной ассоциации Швеции. И по итогу разбирательств футболиста дисквалифицировали на 2 матча, предварительно поговорив и объяснив позицию недопущения расизма.
Сам Оке Акповета признался, что не помнит о том, что сказал, но подавать на апелляцию решения дисциплинарного комитета не будет. Футболист заявил, что его слова ничего не значат, и он не считает своё высказывание проявлением расизма.
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настучал как девочка, которую за косичку дернули
Идут два чувака, смотрят негра стоит -
- Смотри, братан, какая обезьяна!
- Ну что вы ребята, я приехал из Зимбабве, учусь в университете Патриса Лумумбы!
- Бля, она ещё и разговаривает!
Так и тут обезьяна, обезьяной, так ещё и говорит!
По факту, конечно, проблема, в каком-то плане есть, но не такого глобального масштаба. Больше *идоры от нечего делать выступали. Сейчас у всех рот занят ситуацией с короновирусом, про их жопы ничего не слышно уже с начала года.