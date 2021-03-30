Как это обычно бывает, "хотели как лучше - а получилось как всегда". Мальчики, которые учатся в этой школе, заявляют, что чувствуют себя "огорченными" и униженными после того, как их заставили встать и извиниться перед одноклассницами за "сексуальные домогательства, совершенные мужчинами". Родители негодуют и говорят, что их детей заставили стыдиться того, о чем они еще и понятия не имеют.



Ученик колледжа Крейг Дэниэлс заявил телеканалу Today show, что вся эта ситуация была неправильной и такого вообще не должно происходить. "Людей заставили чувствовать себя виноватыми за то, чего они не делали", - сказал он.