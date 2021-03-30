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Школьное собрание закончилось скандалом и выступлением родителей по телевидению

Школьное собрание закончилось скандалом и выступлением родителей по телевидению (4 фото)

Автор:
30 марта 2021 16:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   воспитание молодежи   воспитание мужчин   колледж   сексуальные домогательства   скандал   школа   
2164
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Колледж Брауэра (г. Варрнамбул, Австралия) провел собрание, на котором мальчикам предложили встать и покаяться перед девочками - предполагалось, что это символический жест извинения за неподобающее поведение мужчин по отношению к женщинам. В целом. Но при чем тут семиклассники и за какие грехи они должны извиняться, не понял никто - ни сами ученики, ни их родители.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   воспитание молодежи   воспитание мужчин   колледж   сексуальные домогательства   скандал   школа   
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27  комментариев
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6k
Ф Ив 2 часа назад
А когда же будет уважение к мужчине? Много говорят о физическом насилии в семье над женщинами, но ничего не говорится о моральном насилии над мужчинами. Есть куча кризисных центров для женщин, но нет ни одного для мужчин, а ведь семейное законодательство так устроено, что у жены всё, а мужа ничего. С этими домогательствами, изнасилованиями и харрасментом уже все с ума посходили. Да это плохо, когда виновный не наказан, но в сотню раз хуже, когда наказывают невиновного.
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−101
Виталий 11 минут назад
Ну пусть еще львов заставят просить прощения у ланей за насилие.

Так устроена природа, что женщина подчиняется мужчине, а мужчина владеет женщиной и оба довольны. Понятно что если у женщины плохо с головой, она не довольна. Но другим-то что с этого?
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1k
Sam22 Полчаса назад
Сначала унизили ни за что. Потом расшаркались. И всё.
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7k
Саша Смирнов 45 минут назад
Называется всё это - дебилизация.
Что-ж, тогда пусть и девочки извиняются перед мальчиками за то, что некоторые женщины нападают на мужчин. Вон, недавно прочитал статью про то, что женщина в ссоре убила своего сожителя.
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16k
Flying Dutchmen. 50 минут назад
После развода ей достается дом и машина, и он обязан за все платить. Потому что он изначально виновен?...
Эти ученики сто раз подумают, прежде чем жениться...
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3k
Владимир 54 минуты назад
синдром ахеджаковой приобретает мировой размах.
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 55 минут назад
уух толерастия зашкаливает.
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3k
Мих Час назад
И что, ни один не послал этих ..идоров от администрации?
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13k
Lynx 2 часа назад
Overton рулез. Тонкое продолжение уничтожения человечности. Превращение в животных.
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27k
Snork Snorkoff Lynx Час назад
Данахер.. животные до такого в жизни бы не додумались ))
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13k
Lynx Snork Snorkoff 48 минут назад
Терминологию оспаривать не будем.
Инстинктивное поведение - тоже, ибо утрачено.
А вот до состояния низменных - пожрать, посрать, даже не присунуть, - это - да. Этого добиваются.
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4k
ваня панкин 2 часа назад
вместо слов...
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Бл"дь, я понял, это ж эпидемия вируса Ахеджак. Основной симптом-желание каяться и заставлять делать это других. Неважно за что и неважно за чьи косяки. Лучшее лечение, походу- инъекция свинца.
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8k
Vacony 2 часа назад
европа уже скатилась... вот пусть там и катается...
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2k
LekS Vacony 2 часа назад
Это не европа
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615
Злодей LekS 2 часа назад
Подсосы британии. одна херня.
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36k
dima423 2 часа назад
ну я считаю этого не достаточно...еще надо было заставить на коленях перед неграми просить прощения за годы рабства)
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12k
Serg2001 dima423 2 часа назад
Педики тоже жутко страдали до недавнего времени... Ни разу не толерантный бог их Содом и Гоморру спалил до тла. Может надо и за бога извиниться?... )
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7k
Andrei Serg2001 Полчаса назад
Тут ведь в чём нюанс. Если не верить, то и извиняться не за что (за бога в смысле), разве что за церковь, но она и сама может. А если верить, то он (бог) как бы и повторить может.
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3k
Артур Гевондян Andrei 13 минут назад
Жаль, что его нет.
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12k
gavrosh 2 часа назад
Выходит эти мальчики имеют право на домогательства теперь, ведь они уже извинились
. Против всякого насилия, но ведь будут те кто так это и воспримет. Идиоты, изначально провоцируют пацанов...
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24k
Павел gavrosh Полчаса назад
"эти мальчики имеют право на домогательства теперь, ведь они уже извинились"
интересная тема

книга подобная есть:

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31k
Alex 2 часа назад
Совсем еб**лись...
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11k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Молись и кайся, белый, европейский гетеросексуал.
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