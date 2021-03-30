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Колледж Брауэра (г. Варрнамбул, Австралия) провел собрание, на котором мальчикам предложили встать и покаяться перед девочками - предполагалось, что это символический жест извинения за неподобающее поведение мужчин по отношению к женщинам. В целом. Но при чем тут семиклассники и за какие грехи они должны извиняться, не понял никто - ни сами ученики, ни их родители.
Как это обычно бывает, "хотели как лучше - а получилось как всегда". Мальчики, которые учатся в этой школе, заявляют, что чувствуют себя "огорченными" и униженными после того, как их заставили встать и извиниться перед одноклассницами за "сексуальные домогательства, совершенные мужчинами". Родители негодуют и говорят, что их детей заставили стыдиться того, о чем они еще и понятия не имеют.
Ученик колледжа Крейг Дэниэлс заявил телеканалу Today show, что вся эта ситуация была неправильной и такого вообще не должно происходить. "Людей заставили чувствовать себя виноватыми за то, чего они не делали", - сказал он.
Ученик колледжа Крейг Дэниэлс заявил телеканалу Today show, что вся эта ситуация была неправильной и такого вообще не должно происходить. "Людей заставили чувствовать себя виноватыми за то, чего они не делали", - сказал он.
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Мать Крейга, Николь Дэниелс, добавила, что в школе "все испортилось". "То, что они заставили делать мальчиков... их отнесли к той же категории, что и преступников, насильников, в то время как эти мальчики не сделали ничего плохого", - сказала она.
Мать другого ученика, Ребекка Крофт, рассказала о том, что сразу же позвонила в школу, чтобы пожаловаться, узнав о странном собрании. "Я была просто в ужасе от того, что моим детям приходится вставать и извиняться за что-то от имени всех мужчин, за что-то, на что они не могут повлиять", - сказала она утреннему шоу.
Мать другого ученика, Ребекка Крофт, рассказала о том, что сразу же позвонила в школу, чтобы пожаловаться, узнав о странном собрании. "Я была просто в ужасе от того, что моим детям приходится вставать и извиняться за что-то от имени всех мужчин, за что-то, на что они не могут повлиять", - сказала она утреннему шоу.
"Мой 12-летний сын понятия не имеет об изнасиловании и сексуальном насилии, его заставили извиниться, но он не понимает, почему", - добавила Ребекка.
12-летний Леви (на снимке), который посещает колледж только с начала 2021 года, рассказал, что был вынужден встать перед своими новыми одноклассницами и извиниться.
"Они сказали нам встать, повернуться к какой-нибудь из девочек нашего класса и извиниться, - говорит он. - Я не думаю, что подвергаться сексуальному насилию - это нормально. Я чувствовал некоторое давление на себя, что меня заставляют встать, и что если я этого не сделаю - я окажусь плохим человеком".
По итогам всех этих разбирательств и жалоб родителей директор колледжа Джейн Бойл заявила, что часть собрания с извинениями была "неуместной", но намерения школьной администрации были самыми благими.
"Они сказали нам встать, повернуться к какой-нибудь из девочек нашего класса и извиниться, - говорит он. - Я не думаю, что подвергаться сексуальному насилию - это нормально. Я чувствовал некоторое давление на себя, что меня заставляют встать, и что если я этого не сделаю - я окажусь плохим человеком".
По итогам всех этих разбирательств и жалоб родителей директор колледжа Джейн Бойл заявила, что часть собрания с извинениями была "неуместной", но намерения школьной администрации были самыми благими.
Вот официальный ответ школьного учреждения на жалобы, поданные родителями мальчиков
"Школы играют важную роль в обеспечении безопасности и уважения ко всем учащимся, и дискуссии в школах об уважении к девочкам и женщинам являются ключевой частью этой жизненно важной работы.
На этой неделе на школьном собрании в колледже Брауэра обсуждалась тема уважения к женщине и вопрос о том, как следует себя вести и куда сообщать, если вы вдруг оказались свидетелем ненадлежащего поведения.
Собрание включало показ видеообращения капитана Брисбенского колледжа мальчиков Мэйсона Блэка о том, что необходимо активно пресекать случаи сексуального насилия и домогательств. В рамках этого обсуждения мальчиков попросили встать в качестве символического жеста извинения за поведение своего пола, которое причинило боль или оскорбило девочек и женщин.
Теперь мы признаем, что эта часть собрания была неуместной".
На этой неделе на школьном собрании в колледже Брауэра обсуждалась тема уважения к женщине и вопрос о том, как следует себя вести и куда сообщать, если вы вдруг оказались свидетелем ненадлежащего поведения.
Собрание включало показ видеообращения капитана Брисбенского колледжа мальчиков Мэйсона Блэка о том, что необходимо активно пресекать случаи сексуального насилия и домогательств. В рамках этого обсуждения мальчиков попросили встать в качестве символического жеста извинения за поведение своего пола, которое причинило боль или оскорбило девочек и женщин.
Теперь мы признаем, что эта часть собрания была неуместной".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Австралия воспитание молодежи воспитание мужчин колледж сексуальные домогательства скандал школа
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Так устроена природа, что женщина подчиняется мужчине, а мужчина владеет женщиной и оба довольны. Понятно что если у женщины плохо с головой, она не довольна. Но другим-то что с этого?
Что-ж, тогда пусть и девочки извиняются перед мальчиками за то, что некоторые женщины нападают на мужчин. Вон, недавно прочитал статью про то, что женщина в ссоре убила своего сожителя.
Эти ученики сто раз подумают, прежде чем жениться...
Инстинктивное поведение - тоже, ибо утрачено.
А вот до состояния низменных - пожрать, посрать, даже не присунуть, - это - да. Этого добиваются.
интересная тема
книга подобная есть: